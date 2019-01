Kako vratiti organizam u normalu nakon perioda prejedanja?

Većina ljudi sklona je blagdanskom prejedanju, pa tako u prosincu nabacimo i nekoliko kilograma više. Štoviše, od 28 zemalja, nalazimo se na visokom 10. mjestu po unosu kalorija na sam Božić - pokazalo je to istraživanje britanske online klinike Treated.com. No, prejedanje nije samo estetski problem. Zbog viška kilograma narednih se mjesec dana osjećamo tromo, napuhnuto i nelagodno. Naše tijelo pati zbog previše ugljikohidrata, masti i šećera koje tih dana nekontrolirano unosimo, a koji nam nerijetko poremete i probavu. Kako bismo se što prije vratili "na tračnice" i oporavili organizam od toksina nastalih zbog prejedanja, evo nekoliko savjeta kako to učiniti.

Riješite se nadutosti uz povrće i voće

Kraj je siječnja, a vi još uvijek imate osjećaj težine u želucu. Želite li ga se riješiti vrijeme je da smanjite unos mesa i tjestenine, a povećate unos jaja, ribe, povrća i voća. Lagana porcija kuhanog povrća poput brokule, kelja pupčara i mrkve te pečena riba zasitit će vas, a neće pridonijeti postojećem osjećaju nadutosti. Povrtne ili pileće juhe te salate od svježeg povrća također će blagotvorno djelovati na želudac, dok će voće pak utažiti želju za slatkim. Naime, slatkiše treba svesti na najmanju moguću mjeru, a umjesto njih posegnite za voćnom salatom. Ako se baš ne možete suzdržati od slatkoga, uzmite žlicu meda ili kocku tamne čokolade s visokim udjelom kakaa.

Foto: Guliver/Shutterstock

Uravnotežite probavu pomoću dobrih bakterija

U oporavku organizma od silne hrane i nezdravih slastica nema boljeg saveznika od jogurta i kefira. Oni sadrže dobre bakterije koje pomažu crijevima vratiti ravnotežu, pa blagotvorno djeluju i na probavu. Dobre bakterije nalaze se i u kiselim krastavcima te kiselom kupusu, pa ih probajte češće uvrstiti na jelovnik. No ako ipak niste ljubitelj mliječnih i kiselih proizvoda, dobra su alternativa dodaci prehrani koji povećavaju otpornost dobrih bakterija i osiguravaju njihovu brojnost i djelotvornost u crijevima. U kojem ih god obliku uzimali, dobre bakterije zaista pomažu balansirati crijevnu floru i iznimno su korisne kada želimo tijelo dovesti u red.

Očistite organizam čajevima

Zaboravite na sokove i druge slatke napitke. Protiv nadutosti i težine u želucu najbolje djeluju biljni čajevi kao što su crni, žuti, zeleni, bijeli ili rooibos. Probajte ih piti nezaslađene ili, ako morate, samo s medom. No, osim čajeva, treba piti i puno vode, obične ili s malo ocijeđenog limuna. Važno je da stalno nešto pijete jer tekućina pomaže očistiti organizam i potaknuti probavu, a ujedno smanjuje osjećaj gladi. Cilj vam je popiti dvije do tri litre tekućine tijekom dana, pa dan započnite s velikom čašom vode.

Foto: Photo by Mareefe from Pexels

Zaboravite na krevet - u šetnji je spas

Kako se zbog tromosti osjećamo bezvoljno za bilo kakvu aktivnost, obično se poslije posla ili predavanja zavalimo na kauč (ili u krevet) pred TV. No to je najgore što možete napraviti. Ne samo da ćete i dalje biti bezvoljni iz dana u dan, već ćete biti i umorniji. Znamo da je za ovih tmurnih zimskih dana teško izvući se iz kuće i pokrenuti se, ali čak i najobičnija šetnja bit će od koristi. Kretanjem ćete natjerati organizam da se probudi i pokrene, a samim time ubrzat ćete i cijeli proces "čišćenja" organizma od silne hrane koju ste unosili tijekom blagdana.

Planiranjem izbjegnite iskušenje

Ovo je možda najvažniji savjet koji vrijedi poslušati. Isplanirate li što ćete i kada jesti, smanjit ćete šanse da dođete u napast za "zabranjenim" namirnicama. U nekom ćete trenutku sigurno poželjeti jesti tjesteninu ili burger te popiti čašu gaziranog pića. Kako biste to izbjegli, uvijek planirajte jelovnik za sljedeći dan. Ručak za posao ili za faks također pripremite kod kuće, a sa sobom uvijek imajte malo badema ili voće koje možete pojesti kad vas uhvati "kriza".

Imate li vi kakav trik kojim se dovodite u red nakon teške hrane i perioda prejedanja?