Koje su branše najotpornije na krizu i što nas očekuje u rujnu?

Procjenjuje se da će hrvatsko gospodarstvo zbog koronakrize zabilježiti pad od 8 do 10%, a najveći udarac pretrpjet će turizam i zračni prijevoz. S druge strane, farmaceutska industrija i državni sektor nemaju razloga za brigu

<p>Pandemija koronavirusa prouzrokovala je globalnu ekonomsku krizu, za koju se predviđa da bi mogla trajati i do 2022. godine, s najvećim produbljenjem u<strong> prvom polugodištu 2021. godine</strong>. Unatoč turističkoj sezoni koja je bila iznad očekivanja, predviđa se da će hrvatsko gospodarstvo doživjeti pad od 8 do 10%. </p><p>O tomu što možemo očekivati u krizi te koje će branše profitirati, a koje doživjeti gubitak, razgovarali smo s ekonomskim analitičarom<strong> dr. sc. Damirom Novotnyjem, </strong>koji predaje Osnove ekonomije na visokoj školi Edward Bernays te kreativnu ekonomiju na diplomskom studiju visokog učilišta Algebra. </p><h2>Turizam pod najjačim udarom</h2><p>Iako je pad domaće proizvodnje djelomično ublažen Vladinim pravodobnim mjerama za očuvanje radnih mjesta te bi <strong>poljoprivredni sektor</strong> mogao ostvariti rekordne prinose u većini kultura, neki sektori ipak su u većim problemima.</p><p>- Najteže će ipak biti pogođen<strong> turistički sektor</strong>, posebno u <strong>južnim jadranskim županijama</strong>. Međutim, ovaj sektor je u proteklih nekoliko godina uvozio sezonsku radnu snagu, što je ove godine izostalo, te se ne očekuju značajnija otpuštanja stalno zaposlenih - objašnjava dr. sc. Novotny.</p><p>Ove je godine iskorišteno 24,55% od predviđenih kvota za turizam za 2020. godinu, a u odnosu na isto vrijeme prošle godine 42,7% radnih dozvola. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, <strong>sektor pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane</strong> bilježi najveći pad <strong>(-19,9%)</strong> u stopi zaposlenosti u prvih šest mjeseci 2020. godine. Slijedi sektor administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti (-8,3%) te ostale uslužne djelatnosti (-7%), a prerađivačka industrija bilježi <strong>pad od 2,5%.</strong></p><p>Turistički sektor i sektori koji ovise o turizmu, poput prehrambene industrije, prijevoza i različitih usluga, mogli bi smanjiti broj zaposlenih, a mnogi ponuđači turističkih usluga<strong> neće preživjeti krizu. </strong></p><p>- Ako dođe do značajnijeg pada unutrašnjih cijena, za što prve naznake već vidimo, tad će poslodavci u privatnom sektoru morati snižavati plaće - govori Novotny i dodaje kako se <strong>državni sektor</strong> najsporije prilagođava te se u njemu ne očekuju otpuštanja.</p><h2>Odlične prognoze za OPG-ovce i ICT</h2><p>U vremenima krize prva se prilagođavaju privatna mala i srednja poduzeća koja ne raspolažu rezervama i nemaju mogućnost zaduživanja kod banaka. Novotny objašnjava da će, ako kriza potražnje potraje na domaćem i međunarodnom tržištu te ako se nastavi <strong>pad izvoza,</strong> svi ekonomski akteri u privatnom sektoru biti primorani otpuštati.</p><p>- Poljoprivredno-prehrambeni sektor mogao bi imati koristi od sporijeg protoka robe s europskog tržišta i povećane domaće potražnje za lokalnim proizvodima. Osobito <strong>OPG-ovi, mala i srednja poduzeća</strong> koja mogu iskoristiti digitalne tehnologije za promjene svoji poslovnih modela, odnosno povećanje prodaje putem interneta - objašnjava Novotny.</p><p>Ove strukturne promjene mogle bi rezultirati povećanom potražnjom za radnom snagom te bi se mogla povećavati potražnja u sektoru <strong>građevinskih usluga</strong>, zbog očekivanog nastavka investicija financiranih iz EU fondova. ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije) sektor također će zapošljavati više nego do sada, jednako kao i <strong>sektor logistike.</strong></p><p>Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvih šest mjeseci 2020. godine sektor proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka bilježi porast u zapošljavanju od<strong> 5,3%,</strong> biljna i stočarska proizvodnja <strong>4,8%. </strong>Sektor informacijskih uslužnih djelatnosti ima porast zaposlenja od<strong> 10,1%, </strong>pri čemu djelatnosti popravaka i instaliranja strojeva bilježe i porast plaća od 18%.</p><h2>Kako preživjeti u privatnom a kako u javnom sektoru?</h2><p>Pred privatnim sektorom izazov je brze prilagodbe na novonastalu situaciju s ciljem smanjenja troškova i pronalaska novih segmenata tržišta kojima se pristupa uz podršku <strong>digitalnih tehnologija. </strong></p><p>- Poduzeća bi trebala planirati ulaganja u <strong>digitalizaciju, robotizaciju i modernizaciju poslovanja</strong>, iskoristiti mogućnosti financiranja iz europskih izvora te tako iz ove krize izaći snažnija i konkurentnija nego što su to bila prije krize - objašnjava Novotny. </p><p>Državni sektor također bi se trebao prilagoditi te krizu iskoristiti za provođenje reformi. To je osobito važno u <strong>zdravstvu</strong>, posebno u bolničkom sektoru, te <strong>obrazovanju</strong>. Potrebne su uštede, koje se zasigurno mogu ostvariti racionalizacijom poslovanja i uvođenjem konkurencije između javnih i privatnih ponuđača usluga koje danas pruža državni sektor.</p><p>- <strong>Privatizacija dijela bolničkog sustava</strong> te državnih poduzeća također će biti nužna. Tako bi Vlada prikupila novac za pokriće manjkova u 2020. godini te izbjegla preveliko povećavanje ionako vrlo visokog javnog duga - govori Novotny.</p><h2>Kriza se mora iskoristiti za jačanje</h2><p>Na tržištu rada ove jeseni vjerojatno neće doći do pada potražnje za radnim mjestima i povećavanja nezaposlenosti kakvu smo vidjeli u krizi iz 2009. godine, kad je izgubljeno više od 200.000 radnih mjesta, no poduzetnici se moraju vrlo brzo prilagoditi i iskoristiti krizu za svoje jačanje. To podrazumijeva razvoj <strong>vlastite proizvodnje</strong> i širenje poslovanja na europsko tržište. </p><p>- Hrvatski poduzetnički sektor <b>ovu krizu mogao bi iskoristiti kao priliku za digitalnu transformaciju</b> i povećanje konkurentnosti, kao što su to, primjerice, učinili poduzetnički sektori u Sloveniji i zemljama Baltika tijekom krize 2009. godine - zaključuje Novotny.</p><p><br/> <strong>Partneri projekta su: HEP d.d., INA, d.d. i DEKRA zapošljavanje d.o.o.</strong></p>