Korištenje društvenih mreža djetetova je opravdana potreba?

Svi znamo za opasnosti povezane s dječjom prisutnosti na društvenim mrežama, od vršnjačkog nasilja do pedofilije. Mediji su puni upozorenja i dobro da je tako jer je zaštita djece važna zadaća ne samo njihovih roditelja nego društva u cjelini. No ne treba podleći paranoji, nego naučiti kako osigurati da ni do kakvih zloupotreba ne dođe. Nažalost, mnogi roditelji još uvijek kao kaznu za bilo koji prijestup djeteta ili za privlačenje njegove pozornosti privremeno oduzimaju mobitel. Zgroženi su kad vide dijete pogrbljeno nad mobitelom i smatraju da ono time propušta „pravu komunikaciju“. Međutim, tako pokazuju da ne razumiju ulogu mobitela u socijalnom životu tinejdžera. Njihova digitalna komunikacija zapravo ima bitnu pozitivnu ulogu u procesu odrastanja.

Digitalni park

Naime, današnjoj su djeci društvene mreže ono što je starijim generacijama bilo druženje u ulici s djecom iz susjedstva. Zaključak je to istraživanja Alice Marwick, kodirektorice Centra za istraživanje komunikacije McGannon na sveučilištu Fordham i Danah Boyd iz kompanije Microsoft Research New England. (Doduše, one spominju šoping-centar i kino, što bismo mi lokalizirali kao ulica i park.)

Socijalne mreže djeci osiguravaju interakciju koja nije organizirana i nadgledana od strane autoriteta kao što je to u školi i organiziranim sportskim aktivnostima. - Mnoga fizička mjesta za druženje eksplicitno ili implicitno nedostupna su tinejdžerima - kaže dr. Boyd u knjizi Komplicirano: socijalni život umreženih tinejdžera. -Tinejdžeri ne mogu posjećivati barove jer su maloljetni i nemaju ekonomske resurse da bi išli u restorane, a kad se okupljaju na ulici često ih se optužuju za smucanje -. Boyd smatra da su društvene mreže među rijetkim mjestima gdje si mogu dati oduška, izraziti se, povezati s istomišljenicima i razviti svoj identitet bez nadzora odraslih. Dr. Marvick kaže da tinejdžeri koriste internet kako bi eksperimentirali. - Oni isprobavaju indentitete, poziraju i glume. Mnoge od tih stvari, kad ih se uzme izvan konteksta mogu se činiti problematičnim (kad postaju vulgarnosti, sleng i selfije), ali oni time eksperimentiraju s indentitetom, što je vrlo tipično i zdravo u tom stadiju razvoja adolescenta-.

Foto: Freepik

Faza razvoja

Za adolescente su društvene mreže i povezivanje s prijateljima ključna razvojna zadaća, smatra Beth Peters, klinička psihologinja iz Westminstera u Koloradu, specijalistica za tinejdžere i obitelj. - Kad tinejdžeru ukinete poveznicu s njegovim prijateljima, može doći do značajnih emocionalnih reakcija i sloma u odnosu roditelj – dijete. Kad se mobitel oduzima kao kazna, objašnjava ona, djeca se udalje od roditelja. Ne trude se riješiti svoj problem, ne razgovaraju s roditeljem i tako dobijete neiskreno dijete koje će pribjeći nepodopštini da bi ostvarilo ono što želi. Naravno, kao i u mnogim drugim situacijama, ključ je u moderaciji, tako da djetetu možemo i ograničiti korištenje mobitela i nadoplatiti mu račun i dodati megabajte, ali da ono uvijek bude svjesno zašto pravila postoje. Povremeno zajedničko korištenje društvenih mreža i poticanje djeteta da priča o svojim digitalnim aktivnostima i online prijateljima među glavnim su preporukama. Dijete ne zna sebe zaštititi u mnogo životnih situacija, a korištenje društvenih mreža jedna je od njih, pa je roditeljska pomoć nužna. Rješenje je, kao u svim ljudskim odnosima, otvorena i iskrena komunikacija.