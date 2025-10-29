Kupuješ online? Ovo je najlakši način da pritom smanjiš svoj utjecaj na zagađenje planeta
Svaka dostava znači vožnju kamiona, kombija ili motocikla, što otpušta tone ugljičnog dioksida u atmosferu. Kad se tome pridodaju višestruke vožnje zbog neuspjelih pokušaja dostave ili povrata paketa, emisije se udvostručuju
Zamislite ovo: naručili ste još jednu stvar s interneta koju vrlo vjerojatno ne trebate, ali bila je na sniženju, i to se jednostavno ne propušta. Dva dana poslije toga kurir zvoni na vrata. Vi, naravno, niste doma. On odlazi. Sljedeći dan opet ništa. Nakon trećeg pokušaja paket završava u poštanskom uredu, a vi se pitate je li zaista moguće da je potrebno više vožnje da do vas stignu nove gojzerice nego da vi sami stignete do vrha Sljemena.
Odgovor je: nažalost, da, ako ne koristimo pametnije načine dostave.
Svaka dostava ima svoju cijenu
Iza svakog paketa koji završi na našem kućnom pragu skriva se cijela mala ekspedicija: kombi, motocikl, ponekad i kamion. I sve to zbog samo jedne narudžbe. Zatim, kilometri puta, litre benzina i nimalo zanemariva količina ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferi. Kad se tome dodaju dostave koje se u nekim situacijama moraju ponavljati jer "nema nikoga kod kuće", povrati jer "uživo nije kao na slici" i naručivanja istog predmeta u tri boje, a na kraju ostavimo samo jednu, emisije CO2 doslovno se udvostručuju. Samo u Hrvatskoj tisuće dostavnih vozila svakodnevno izlaze na ceste. Naša ovisnost o online kupnji teško će prestati rasti, ali se način na koji pakete primamo definitivno može mijenjati.
Novi stanovnici kvartova
Zovu ih paketomatima, ali slobodno ih možete zvati i kvartovskim "eko herojima". Riječ je o automatiziranim uređajima koje sve češće viđamo ispred trgovina, na benzinskim postajama, u kvartovima i uz tramvajske postaje. Riječ je o suvremenim, 24/7 dostupnim lokacijama za preuzimanje i slanje paketa - bez čekanja, bez dogovaranja termina i bez stresa jer "opet nismo kod kuće". Za razliku od klasične dostave, kurir ne mora voziti od vrata do vrata. Umjesto toga, stane ispred paketomata, ubaci desetke paketa u nekoliko minuta i to je to. Manje vožnje, manje stajanja u prometu, manje ispušnih plinova. A i vi do svojeg paketa možete kad god vam paše - nakon posla, na povratku iz izlaska, u papučama...
Hrvatska pošta na električni pogon
Kad je riječ o održivoj dostavi, Hrvatska pošta nije stala samo na uvođenju paketomata. Odlučila je i klasična vozila zamijeniti električnima. I ne, ne mislimo na bicikle (iako ni to nije loše) nego na prave električne dostavne kombije i skutere, koji svakodnevno krstare ulicama, ali tiho, bez dima i bez CO2 u zraku.
Njihova flota električnih vozila danas ima oko 400 vozila, čime su jedni od predvodnika zelene tranzicije u logistici u regiji. Svaki kilometar koji naprave bez goriva znači manje CO2 u našoj atmosferi, a više šansi da u budućnosti zimi imamo snijeg a ne komarce.
Stotine tona CO2 manje? Da, moguće je
Iako brojevi često zvuče apstraktno, evo primjera: da bi jedno odraslo stablo apsorbiralo samo jednu tonu CO2, treba mu gotovo 40 godina. Zamislite sad stotine tona emisija koje možemo izbjeći ako više nas koristi paketomate i ako se dostava centralizira.
Prema podacima iz industrije, prelaskom na dostavu putem paketomata moguće je smanjiti emisije za stotine tona CO2 godišnje - što je ekvivalent sadnji desetaka tisuća stabala ili uklanjanju više od 500 automobila s prometnica. A sve to uz jednaku dinamiku naše online kupnje!
Kupuj pametno, preuzimaj još pametnije
Naravno, ni paketomat nije čarobni štapić. Ključ je u odgovornoj kupnji: birajmo kvalitetu umjesto kvantitete, ne naručujmo stvari za koje znamo da ćemo ih vratiti i - najvažnije, birajmo opcije dostave koje najmanje opterećuju okoliš.
Ako smo već osvijestili svoju šopingholičarsku strast, možemo je zadovoljiti tako da ne stvaramo dodatni teret planetu. A klik na opciju "preuzmi u paketomatu" možda je mali korak za vas, ali definitivno je velik za okoliš.
Hrvatska pošta, kroz ulaganja u infrastrukturu i električna vozila, već je pokazala da promjena nije samo moguća nego je već u tijeku. A na nama je da joj se pridružimo, jednim jednostavnim odabirom. Paketomati su već tu. Vrijeme je da ih počnemo koristiti pametno - za sebe, ali i za sve ono zeleno što želimo sačuvati.