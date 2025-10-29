Obavijesti

Native sadržaj

Komentari 0
Foto: shutterstock
PAKETOMAT VS. DOSTAVA

Kupuješ online? Ovo je najlakši način da pritom smanjiš svoj utjecaj na zagađenje planeta

Piše 24ContentHaus,

Svaka dostava znači vožnju kamiona, kombija ili motocikla, što otpušta tone ugljičnog dioksida u atmosferu. Kad se tome pridodaju višestruke vožnje zbog neuspjelih pokušaja dostave ili povrata paketa, emisije se udvostručuju

Sadržaj donosi Hrvatska pošta

Zamislite ovo: naručili ste još jednu stvar s interneta koju vrlo vjerojatno ne trebate, ali bila je na sniženju, i to se jednostavno ne propušta. Dva dana poslije toga kurir zvoni na vrata. Vi, naravno, niste doma. On odlazi. Sljedeći dan opet ništa. Nakon trećeg pokušaja paket završava u poštanskom uredu, a vi se pitate je li zaista moguće da je potrebno više vožnje da do vas stignu nove gojzerice nego da vi sami stignete do vrha Sljemena.

Odgovor je: nažalost, da, ako ne koristimo pametnije načine dostave.

Foto: shutterstock

Svaka dostava ima svoju cijenu

Iza svakog paketa koji završi na našem kućnom pragu skriva se cijela mala ekspedicija: kombi, motocikl, ponekad i kamion. I sve to zbog samo jedne narudžbe. Zatim, kilometri puta, litre benzina i nimalo zanemariva količina ugljičnog dioksida (CO2) u atmosferi. Kad se tome dodaju dostave koje se u nekim situacijama moraju ponavljati jer "nema nikoga kod kuće", povrati jer "uživo nije kao na slici" i naručivanja istog predmeta u tri boje, a na kraju ostavimo samo jednu, emisije CO2 doslovno se udvostručuju. Samo u Hrvatskoj tisuće dostavnih vozila svakodnevno izlaze na ceste. Naša ovisnost o online kupnji teško će prestati rasti, ali se način na koji pakete primamo definitivno može mijenjati.

Foto: shutterstock

Novi stanovnici kvartova

Zovu ih paketomatima, ali slobodno ih možete zvati i kvartovskim "eko herojima". Riječ je o automatiziranim uređajima koje sve češće viđamo ispred trgovina, na benzinskim postajama, u kvartovima i uz tramvajske postaje. Riječ je o suvremenim, 24/7 dostupnim lokacijama za preuzimanje i slanje paketa - bez čekanja, bez dogovaranja termina i bez stresa jer "opet nismo kod kuće". Za razliku od klasične dostave, kurir ne mora voziti od vrata do vrata. Umjesto toga, stane ispred paketomata, ubaci desetke paketa u nekoliko minuta i to je to. Manje vožnje, manje stajanja u prometu, manje ispušnih plinova. A i vi do svojeg paketa možete kad god vam paše - nakon posla, na povratku iz izlaska, u papučama...

Foto: Hrvatska pošta

Hrvatska pošta na električni pogon

Kad je riječ o održivoj dostavi, Hrvatska pošta nije stala samo na uvođenju paketomata. Odlučila je i klasična vozila zamijeniti električnima. I ne, ne mislimo na bicikle (iako ni to nije loše) nego na prave električne dostavne kombije i skutere, koji svakodnevno krstare ulicama, ali tiho, bez dima i bez CO2 u zraku.

Njihova flota električnih vozila danas ima oko 400 vozila, čime su jedni od predvodnika zelene tranzicije u logistici u regiji. Svaki kilometar koji naprave bez goriva znači manje CO2 u našoj atmosferi, a više šansi da u budućnosti zimi imamo snijeg a ne komarce.

Stotine tona CO2 manje? Da, moguće je

Iako brojevi često zvuče apstraktno, evo primjera: da bi jedno odraslo stablo apsorbiralo samo jednu tonu CO2, treba mu gotovo 40 godina. Zamislite sad stotine tona emisija koje možemo izbjeći ako više nas koristi paketomate i ako se dostava centralizira.

Prema podacima iz industrije, prelaskom na dostavu putem paketomata moguće je smanjiti emisije za stotine tona CO2 godišnje - što je ekvivalent sadnji desetaka tisuća stabala ili uklanjanju više od 500 automobila s prometnica. A sve to uz jednaku dinamiku naše online kupnje!

Kupuj pametno, preuzimaj još pametnije

Naravno, ni paketomat nije čarobni štapić. Ključ je u odgovornoj kupnji: birajmo kvalitetu umjesto kvantitete, ne naručujmo stvari za koje znamo da ćemo ih vratiti i - najvažnije, birajmo opcije dostave koje najmanje opterećuju okoliš.

Ako smo već osvijestili svoju šopingholičarsku strast, možemo je zadovoljiti tako da ne stvaramo dodatni teret planetu. A klik na opciju "preuzmi u paketomatu" možda je mali korak za vas, ali definitivno je velik za okoliš.

Hrvatska pošta, kroz ulaganja u infrastrukturu i električna vozila, već je pokazala da promjena nije samo moguća nego je već u tijeku. A na nama je da joj se pridružimo, jednim jednostavnim odabirom. Paketomati su već tu. Vrijeme je da ih počnemo koristiti pametno - za sebe, ali i za sve ono zeleno što želimo sačuvati.

Članak je dio projekta "Klik previše - mijenjam sebe, mijenjam svijet", kojim želimo potaknuti čitatelje da malim promjenama u svakodnevnim navikama pridonose zdravijem i održivijem životu. DOZNAJTE VIŠE >>>

Sadržaj donosi Hrvatska pošta

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Digitalno, brzo i personalizirano: Kako Petrol mijenja iskustvo kupaca
INTERVJU Niko Knez

Digitalno, brzo i personalizirano: Kako Petrol mijenja iskustvo kupaca

Ulaganje u ljude donosi vrijednost koja se višestruko vraća. Kroz interne edukacije, mentorski rad i razvojne programe gradimo tim koji poznaje posao i pristupa mu s entuzijazmom, kaže Niko Knez, član Uprave Petrola zadužen za prodaju
Kako 'upecati' vrijedne predmete na online tržnici
SAVJETI IZ PRVE RUKE

Kako 'upecati' vrijedne predmete na online tržnici

Kupnja putem oglasnika više nije rezervirana samo za one koji 'traže jeftino'. Sve više ljudi vidi to kao način da stvori dom s karakterom, uredi prostor održivo i pronađe predmete koji nisu generički
Ostavio se nogometa i bio prvi ročnik vojske. Iznevjerili su ga, a onda se vratio i srušio Dinamo
VIDEO: NEVJEROJATNA PRIČA

Ostavio se nogometa i bio prvi ročnik vojske. Iznevjerili su ga, a onda se vratio i srušio Dinamo

Mario Tadić (32), bivši vojnik, bio je neprobojni zid protiv Dinama. Prije četiri godine pobijedio je na natjecanju za najboljeg ročnika Hrvatske vojske. No uskoro su ga razočarali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025