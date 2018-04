Ljetni hit: ova 3 osvježavajuća koktela idu uz svaki roštilj

Svako ljeto, svaki roštilj, tradicija je bila ista. Ali, zašto ove godine ne biste svojim gostima pripremili nešto po čemu će vas sigurno pamtiti kao domaćina? Svi se slažemo da je pivo neizostavan dio roštilja i da će se uvijek naći ona jedna osoba koja ne pije ništa drugo osim piva. Ali, jeste li znali da su kokteli postali pravi hit u sezoni roštilja? Hrskavo sočno meso i hladno egzotično piće - zvuči i više nego dobro.

Ako je tako, zašto 2018. ne bi bila godina kada ostavljate svoje stare navike i isprobavate neke nove stvari? Jedna od njih neka budu i ovi osvježavajući kokteli, čije sastojke ne morate naručivati iz drugih zemalja, već ih možete naći u svakom većem dućanu. Upravo zato, predstavljamo vam tri junaka koji će ovog ljeta biti glavna atrakcija svakog roštilja.

Sensation Lime Gin

Foto: Pexels

Ovo piće je za sve kulere, koji više vole potražiti zaklon u hladu drveta nego se peći na suncu. Genijalna kombinacija limete i gina, postat će vaše omiljeno ljetno osvježenje. Sve što vam je potrebno za ovaj napitak su 4 centilitra gina, 12 centilitara Sensation Limete Kiwano, 2 tanko rezane kriške svježeg đumbira i 1 pupoljak svježe mente. Nakon što ste sastojke sjedinili, poslužite ih u čašu za crno vino preko kockica leda i zabava samo što nije počela!

Fun fact: Medicinska kompanija BMJ Open provela je istraživanje u kojem je čak 59% ispitanika koji piju gin reklo da se osjećaju energično i samouvjereno.

Jamnica Wine Cooler

Crno ili bijelo, vino je uz pivo uvijek glavni sastojak roštilja. Osim što je jedno od najpopularnijih pića, ono je također odličan podizač atmosfere i u kombinaciji s mentom odlično ide uz piletinu s roštilja. Ako se odlučite na ovu osvježavajuću kombinaciju vinskog koktela, trebat će vam 10 centilitara bijelog vina, 2 centilitra Monin Bazga sirupa, 5 do 6 listića mente, 5 centilitara Jamnice i jedna limeta. Nakon što ste sastojke smiksali, servirajte ih u čašu za bijelo vino i poslužite gostima.

Fun fact: Za ljubitelje vina kažu da su izrazito druželjubivi, ali i da su glavni kad je u pitanju trač-party, htjeli oni to priznati ili ne.

Sensation Hugo

Foto: Pexels

Ako govorimo o piću koje će od vas napraviti glavnog zabavljača na roštilju, to je sigurno Sensation Hugo. Poslije svinjetine s roštilja, votka, bazga i limeta poslužit će kao pravo osvježenje. Poželite li pripremiti ovaj koktel za svoje frendove, prije svega će vam trebati: 3 centilitra vodke, 12 centilitara Sensation bazga limun, 1 kriška limete i 1 pupoljak svježe mente. U čašu za bijelo vino dodajte nekoliko kockica leda, ulijte sastojke po redu te lagano promiješajte žlicom.

Fun fact: Kažu da se ljubitelji vodke i mineralne dijele na dvije kategorije: one koji vole piće zbog njegovog okusa i one koji su čuli da to isto piće ima malo kalorija.

Ako niste sigurni hoće li vam ove kombinacije odgovarati, imate priliku isprobati ih na vrijeme na festivalu Chill&Grill, koji se održava na zagrebačkom Bundeku.