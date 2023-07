Ljubitelji sporta, rezervirajte ove datume: Čeka vas sportski spektakl do kraja godine

Kad je riječ o sportskim dostignućima ove godine, neki trenuci definitivno će ostati urezani u našu memoriju. Pogađate, riječ je o nogometnom uspjehu naših reprezentativaca. Naime, "vatreni" su još jednom svim domaćim, ali i stranim obožavateljima hrvatskog nogometa, pružili uzbuđenje, zadovoljstvo, ali i pomalo živciranja na trećem izdanju Uefine Lige nacija. Nakon četiri uzastopne pobjede na jedanaesterce, na svjetskim prvenstvima u Rusiji i Katru, Hrvatska nije uspjela doći i do pete, koja bi joj donijela prvo veliko zlato i pobjednički trofej. Pobjedu je u završnici odnijela Španjolska, a Hrvatska je kući donijela još jedno srebro.

Osim domaćih uspjeha, možda najveće iznenađenje u sportu gledali smo nedavno kad srpski tenisač Novak Đoković, uz napetost, bijes i razbijanje reketa, nije uspio doći do 24. Grand Slam naslova u karijeri nakon što je izgubio u finalu Wimbledona u pet setova od Carlosa Alcaraza. Španjolac je tako postao prvi osvajač Wimbledona izvan nekadašnje "velike četvorke" (Đoković, Nadal, Federer, Murray) od 2002. godine.

Prvu polovicu godine obilježili su i nogometni transferi, pa je tako Cristiano Ronaldo prešao u saudijski Al-Nassr, a ljetos mu se pridružio i veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Marcelo Brozović, koji je ovim prelaskom postao jedan od najplaćenijih hrvatskih sportaša.

Liga prvaka prekinula hrvatski niz

No nije to sve što smo doživjeli u sportskoj 2023. Srpski košarkaš Nikola Jokić ispisao je povijest kao nitko prije njega. Osim što je odveo Denver do prve NBA titule, Jokić se upisao u povijesne knjige i kao prvi igrač koji je u cijelom play-offu imao najviše koševa (600), najviše skokova (269) i najviše asistencija (190).

Ako se vratimo na nogomet, onda je svakako nezaobilazna i ovogodišnja Liga prvaka. Manchester City s minimalnih 1-0 pobijedio je Inter i tako došao do svoje povijesne, prve titule Lige prvaka. Premda je ovo bilo čak 12. finale zaredom da je u njemu sudjelovao neki hrvatski nogometaš, prekinut je čudesan niz hrvatskog nogometa jer prvi put u 11 godina klub u kojem igra Hrvat nije osvojio ovu titulu.

No iako je ova godina već donijela dovoljno uzbudljivih trenutaka u svijetu sporta, ljubitelji sportskih zbivanja imaju još mnogo razloga za veselje. Slijedi pregled najdojmljivijih sportskih događaja kojima se možete radovati u ostatku godine.

Što je sve pred nama?

Pa krenimo redom. Druga polovica srpnja donosi Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, kojem će domaćin biti japanska Fukuoka. Naše "barakude", aktualni prvaci Europe, pokušat će novi naslov osvojiti do 30. srpnja. Pred nama je, pored zahuktavanja HNL-a i europskih obračuna naših klubova, kolovoz, koji donosi početak Svjetskog prvenstva u košarci. Od 25. kolovoza do 10. rujna Filipini, Indonezija i Japan bit će domaćini najvećih imena u košarci. No, nažalost, pored 32 reprezentacije, Hrvatske tamo neće biti jer se naši košarkaši nisu uspjeli kvalificirati.

Rujan je rezerviran za sve ljubitelje Formule 1. Prva je na rasporedu 3. rujna, kad se vozi VN Italije, zatim 17. rujna VN Singapura te 24. rujna VN Japana. Osim uživanja u brzini, svi zaljubljenici u sport moći će od 8. rujna pratiti Svjetsko prvenstvo u ragbiju, a isti dan uz TV ekrane sigurno će vas prikovati i kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo u nogometu 2024. između Hrvatske i Latvije. Samo tri dana kasnije hrvatski navijači "vatrene" će bodriti protiv Armenije. Sportski rujan završava Davis Cupom od 12. do 17. rujna, a završnica mjeseca (19. i 20. 9.) označava početak Lige prvaka i 1. kolo natjecanja po skupinama.

Listopad će opet razveseliti hrvatske navijače jer reprezentacija igra još dvije kvalifikacije utakmice za Europsko prvenstvo. Rezervirajte tako 12. listopada za utakmicu Hrvatska - Turska i 15. listopada za Wales - Hrvatska. Početak studenog opet je predviđen za Formulu 1, kad se vozi VN Brazila (5. 11.), a sredinom mjeseca moći ćemo gledati teniska imena, od 13. do 19., na ATP Finalsima. Ljubitelji brzine pred TV ekranima gledat će zadnju utrku sezone Formule 1, kad se vozi VN Abu Dhabija. Kraj godine, točnije 31. prosinca, počinje Reli Dakar, s kojim ulazimo, sigurni smo, u novu, još zanimljiviju sportsku godinu!

