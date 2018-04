Lukavi vodič za muškarce: kako očistiti stan u 45 minuta

Muškarci i čišćenje stana. Dva pojma koja ne idu skupa u teoriji, a kamoli u praksi - barem tako svi misle. Istraživanje tvrtke Kärcher, provedeno na 6,075 ispitanika, utvrdilo je da žene itekako više ''uživaju'' u čišćenju stana s obzirom na to da tjedno provedu sat vremena duže čisteći stan, nego muškarci. No, usprkos tome, rezultati su također pokazali da muškarci više preferiraju čistoću doma od žena – 74% muškaraca je istaknulo važnost higijene doma, dok je to isto učinilo 64% žena. Znači li to da muškarci vole čistoću, samo ako oni nisu ti koji čiste?

Bilo kako bilo, složit ćete se da nekad ipak mora doći vrijeme za čišćenje muške gajbe. Ako vam je pri samoj pomisli pao mrak na oči, ne očajavajte jer vam donosimo pet koraka kako očistiti cijeli stan u samo 45 minuta.

Korak 1: Odabir prave pjesme

Ovo je ključan korak! This is a maaan's world... Ako nešto može čišćenje učiniti zabavnijim, to je mrdanje kukovima u ritmu omiljene pjesme dok brišite prašinu za koju niste ni znali da je tamo. Izaberite idealnu playlistu: the Smiths, Azra, Kendrick Lamar, Oliver ili Cardi B. – sve dolazi u obzir! Osim što ćete održati mini-koncert, također ćete dokazati svima da su muškarci jednako dobri u obavljanju kućanskih poslova kao i žene... Ili?

via GIPHY

Korak 2: Krenite s boravkom

Mr. Muscolo je ovog trenutka dobio glavnu konkurenciju. Danas je dan kad brisanje stola i ekrana televizora više nisu dovoljni. Brzim potezima skinite paučinu iz kuteva sobe, a usisavačem izvucite mrvice koje su mjesece provodile u utorima kauča. Tanjure od jučer i čaše od prekjučer usmjerite sa stola u perilicu, a cijelu priču možete zamaskirati osvježivačem zraka!

Korak 3: Strategija je sve!

Vrijeme je da se suočite s najgorim neprijateljima – kupaonicom i kuhinjom. Ako navedene prostorije ne čistite češće (realno, kome se da?), onda odmah na početku morate krenuti u borbu s ljepljivom masnoćom i naslagama kamenca. Budite lukavi pa prvo najkritičnije dijelove natopite sredstvima za čišćenje i pustite da tako stoje pola sata. Nakon toga površine lagano izribajte i isperite vodom.

via GIPHY

Razbacane stvari stavite gdje god ima mjesta. U ovom slučaju temeljitost nije prioritet na listi, a ako gosti nemaju običaj njuškati po vašim ladicama i ormarićima, bit ćete skroz ok! Na kadu ili tuš kabinu navucite zastor ili zatvorite vrata. Koga briga što se tamo nalazi. Kad je riječ o wc školjki, natopite unutrašnjost sredstvom za čišćenje, isperite vodom i poklopite!

U kuhinji se skoncentrirajte na najkritičnije točke. Pobrišite stol i sudoper jer to svima prvo upadne u oko. Sve s ploha pospremite gdje god ima mjesta, a posuđe na brzinu strpajte u perilicu. Pod pometite ili usišite, a par vidljivih mrlja samo pobrišite maramicama za dezinfekciju.

Korak 5: Najlakši dio - spavaća soba

via GIPHY

U spavaćoj sobi provodimo najmanje vremena pa ona kao i da ne postoji. Ne morate se mučiti s mijenjanjem posteljine, samo složite krevet, dobro protresite jastuke i poplun, i nabacite prekrivač. Prljavo rublje s poda na brzinu ubacite u mašinu, odjeću pobacajte u ormar, a ostatak gurnite ispod kreveta. Tko tamo gleda? Nitko. S druge strane, ako je spavaća soba mjesto gdje namjeravate provoditi većinu vremena, onda barem obrišite prašinu s noćnog ormarića i promijenite plahtu.

I da, vi ste gotovi. Sada je vrijeme da se lukavo nagradite za mukotrpan rad.