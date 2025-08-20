Menopauza i seksualni život: Kako održati zdrav libido?

Osim što uživamo u njemu, jeste li znali da seks ima mnoge pozitivne učinke na naše zdravlje?

Kako navodi stručni medicinski portal, seks pridonosi smanjenju stresa jer tijekom seksualnog odnosa tijelo ispušta endorfine i oksitocin, hormone sreće i opuštanja, koji pomažu vratiti razinu stresa na normalu. Potiče i lučenje prolaktina, hormona koji pridonosi lakšem i dubljem snu, te povećava proizvodnju antitijela koja štite tijelo od infekcija, uključujući neke viruse.

Seks djeluje kao prirodni lijek protiv bola jer endorfini blokiraju prijenos signala bola u mozgu, a neka su istraživanja potvrdila da potiče i zdravlje srca jer poboljšava cirkulaciju i može smanjiti rizik od srčanih bolesti. Seksualna aktivnost također pozitivno utječe na mentalno zdravlje podižući raspoloženje i smanjujući rizik od depresije. A orgazam jača mišiće zdjelice, koji podržavaju mokraćni sustav i mogu spriječiti inkontinenciju.

Seks je, dakle, važan zbog mnogobrojnih razloga te ne bi trebao nestati iz života samo zato što starimo.

Najprije treba razumjeti što se događa

Većina žena doživljava menopauzu između 45. i 55. godine života kao dio biološkog starenja. To je prirodan stadij u životu koji obilježava kraj ženske reproduktivne dobi zbog prestanka proizvodnje estrogena u jajnicima. Smatra se da je žena ušla u menopauzu kad je prošlo 12 mjeseci od posljednje menstruacije. Ova hormonalna promjena donosi niz tjelesnih i emocionalnih prilagodbi, čiji je utjecaj na seksualni život i osjećaj intimnosti gotovo neizbježan.

Smanjena razina estrogena često rezultira smanjenjem seksualne želje, pa žene nakon ulaska u menopauzu mogu primijetiti da se teže uzbude i da su manje osjetljive na dodire. Uz to, zbog smanjenog protoka krvi u vaginu prirodna lubrikacija opada, što uzrokuje suhoću i nelagodu tijekom spolnog odnosa. U nekim slučajevima vaginalni kanal postaje manje rastezljiv, što može dovesti do bolnih odnosa.

Uz hormonalne promjene, na seksualni život utječu psihički i fizički faktori. Stres, anksioznost, depresija, problemi sa spavanjem, kronične bolesti, pa čak i određeni lijekovi, mogu dodatno smanjiti želju za intimnošću. Smanjeno samopouzdanje i promjena tijela tijekom menopauze također mogu utjecati na to kako žene percipiraju svoju seksualnost.

S druge strane, neke žene u postmenopauzi opisuju povećan libido, što može biti posljedica oslobađanja od briga o trudnoći ili smanjenih obaveza vezanih za odgoj djece.

Kako poboljšati intimnost?

Kako bi se očuvala seksualna želja i zadovoljstvo tijekom i nakon menopauze, važno je otvoreno razgovarati s partnerom te prihvatiti nove oblike intimnosti. Seksualnost ne podrazumijeva nužno penetrativni seks - toplina zagrljaja, dodiri, zajedničke aktivnosti poput šetnji ili masaža mogu održati bliskost i zadovoljstvo. Važno je i prilagoditi seksualni život novim potrebama tijela, primjerice koristeći lubrikante na bazi vode, koji pomažu ublažiti vaginalnu suhoću i sprečavaju nelagodu.

Medicinski pristupi također mogu biti od pomoći, no zahtijevaju savjetovanje s liječnikom. Vaginalna hormonska terapija često poboljšava elastičnost i hidrataciju vagine, a oralni lijekovi mogu ublažiti bol tijekom seksa tako što ojačavaju vaginalno tkivo. U nekim situacijama, kad su prisutne poteškoće u uzbuđenju i odgovoru na seksualnu stimulaciju, može pomoći i seksualna terapija ili korištenje medicinskih pomagala poput uređaja koji pojačavaju protok krvi u klitoris i povećavaju osjetljivost.

Također je važno imati na umu da menopauza ne štiti od spolno prenosivih bolesti. Zaštita kondomom i odgovoran pristup seksualnim odnosima ostaju ključni, bez obzira na dob i hormonalne promjene.

Istraživanja su potvrdila da je kombinacija zdravih životnih navika, otvorenog dijaloga s partnerom, razumijevanja vlastitih potreba i profesionalne pomoći ako je potrebno, ključna za očuvanje ženskog libida i zadovoljstva u menopauzi.

