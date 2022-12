Ove će vas urnebesne božićne situacije dobro nasmijati i popraviti vam dan

Božićni promašaji uvijek ostanu među najdražim blagdanskim uspomenama. Simpatične priče o nespretnosti, razbijenim ukrasima, propalim desertima i ružnim božićnim puloverima zapravo su među glavnim čarima Božića. Sigurno se i vi više sjećate promašenih blagdanskih pokušaja koji su rezultirali smijehom nego u kojoj ste paleti boja 2005. dekorirali dnevni boravak.

Ponekad naši božićni pothvati odu čak i malo dalje nego što bi trebali, pa su tako prošle godine zagrebački vatrogasci u manje od 24 sata imali čak tri ''blagdanske intervencije'', od kojih su dvije uzrokovali zapaljeni božićni vijenci. Ove su godine ponovno upozorili nespretnike da paze kako barataju božićnim ukrasima, a ako se pitate zašto je to tako često, bit će vam jasnije nakon čitanja ovog teksta. U nastavku donosimo nekoliko blagdanskih anegdota koje će naši sugovornici sigurno pamtiti cijeli život.

Božićno remek-djelo

Kad ga je nova djevojka zamolila da joj pomogne u dekoriranju bora, nije ni slutila što je čeka. Zoran Jantolek (37) s osmijehom se prisjetio ishoda njihovog prvog zajedničkoga kićenja bora.

- Nisam baš nadaren za božićno dekoriranje i to obično prepuštam drugima. Ali prije nekoliko godina cura me zamolila da zajedno okitimo bor. Upozorio sam je na svoj manjak talenta, no inzistirala je. Budući da nam je to bio prvi zajednički Božić, mislim da nije htjela previše sugerirati što i kako nego me pustila da sam ukrasim svoju stranu. Što je bila sasvim pogrešna odluka. Ne samo da je moja strana bila kaotična i s nekoliko rupa nego sam uspio i razbiti poneku kuglicu i zlatnu zvijezdu koja ide na vrh. Znala je da se ne može ljutiti jer sam je prethodno upozorio, pa je moje remek-djelo samo okrenula prema zidu da se ne vidi - kaže Zoran i dodaje da je curi jedino preostalo od muke se početi smijati.

Mirisni adventski vijenac

Uoči blagdana na internetu često nailazimo na božićne dekoracije DIY (Do It Yourself), a jednu od njih pokušala je rekreirati i Renata Zrinski (42). Opisala nam je kako je to izgledalo.

- Inače nisam vješta ni u kakvim DIY projektima, no potaknuta božićnim duhom koji je zavladao Instagramom, prošle sam godine odlučila slijediti instrukcije za izradu fancy adventskog vijenca. U nekoliko navrata shvatila sam da nemam iste materijale kao što piše u uputama, ali sam imala alternativne opcije. Na kraju sam za dio vijenca koji je blizu svijećama upotrijebila prevelik plastični ukras, što je rezultiralo smradom kad su se svijeće rasplamsale. A nisam se mogla pohvaliti ni izgledom vijenca - sa smijehom kaže Renata i dodaje da je ovog Božića ipak odustala od DIY dekoracija te se vraća tradicionalnim ukrasima i provjerenim metodama.

Neostvareno božićno drvce

Svoju božićnu anegdotu s nama je podijelila i Slađana Ostić, poznata kao Slakipalaki. Nakon što je sačuvala savršene ukrase za nadolazeći Božić, sreća ipak nije bila na njezinoj strani.

- Prošle godine, na kraju božićnih praznika, naletjela sam na savršene kuglice u koje sam se apsolutno zaljubila. Potrošila sam mnogo novca na njih i lijepo ih pospremila na tavan uz ostale ukrase da čekaju 2022. godinu. Nedavno sam poslala dečka po te ukrase, a on mi je donio neke potpuno pogrešne, koje već dugo ne koristimo. Ljuta na njega, otišla sam sama po svoje nove ukrase i, kako sam i inače vrlo nespretna, dok sam silazila po ljestvama s tavana, moje su nove kuglice pale na pod i razbile se u 1000 komadića - kaže Slađana i dodaje da tako svoje dragocjene kuglice nikad neće imati priliku iskoristiti.

Muke po kuglofu

Priča Tine Žerjav (25) pomalo nalikuje na onu koju je doživjela Rachel Green iz TV serije "Prijatelji", a sve je počelo starom bakinom kuharicom.

- Bez pretjeranog iskustva u kuhinji, odlučila sam pripremiti bakinu verziju božićnoga kuglofa. Recept se nalazio u njezinoj staroj bilježnici, koja je imala masne otiske, pa se neke brojke nisu sasvim jasno vidjele, ali ja sam otprilike procijenila koji bi to broj mogao biti. Imajte na umu da sam do tada pripremila jedan ili dva kolača, koji nisu doživjeli neki uspjeh. Smjesu sam istresla u kalup i stavila da se peče, a kad je sat pokazao da je kuglof gotov, dobila sam sirovu sredinu, a i ono što je bilo pečeno bilo je preslatko. Sestra je na kraju shvatila da sam stavila previše jogurta i 300 umjesto 200 grama šećera - prisjeća se Tina svoje kulinarske avanture i kaže da se tad okrenula online receptima.

Iznenađenjima nikad kraja

Iščekivanje i radost pri otvaranju darova među najvećim su čarima božićnog jutra. U slučaju Monike Savić (31) to nije bilo tako jer joj je oduvijek bilo teško skrivati poklone sve do Božića.

- To je obitelji smetalo jer sam im kvarila faktor iznenađenja. Jedini put kad sam ja odlučila nekog iznenaditi bilo je na mamin 'prijelomni' 50. rođendan, a budući da je rođena na Božić, bilo je to duplo iznenađenje. Kupila sam hrpu dekoracija i s obitelji napravila savršen plan, no sve je pošlo po zlu već u danima koji su prethodili. Mama je na mojemu mobitelu slučajno vidjela naziv grupe u kojoj smo se dogovarali pa je znala da se nešto sprema. Poslije je u trgovini silno htjela kupiti komodu koju smo joj mi već kupili kao dar, pa sam je kroz žustru raspravu odgovorila od kupnje. I kad sam zaključila da je sve koliko-toliko spašeno, pri predaji dara ona je otkrila da se nakon naše prepirke idući dan vratila i sebi naručila komodu - prisjeća se Monika te kaže da se trud ipak isplatio jer je mamu cijeli pothvat razveselio.

Bombastične lampice

Za kraj donosimo priču Mirne Marić (27), koja se ovom prilikom prisjetila anegdote iz djetinjstva kad je, u želji za savršenim blagdanima, odlučila dekoriranje kuće uzeti u svoje ruke.

- Kao trinaestogodišnjakinja bila sam vrlo uzbuđena zbog nadolazećeg Božića, pa sam uranila s ukrašavanjem kuće. No kad sam htjela upaliti božićne lampice, žica se odvojila od utikača, koji je ostao u utičnici. S obzirom na to da je moj tata majstor i sve popravlja sam, ja sam, inspirirana njegovim pothvatima, zaključila da lako mogu riješiti nastali problem. Uzela sam žicu od lampica i rukama je spojila s utikačem u utičnici. Lampice su svijetlile možda tri sekunde, a onda se čuo prasak. Odmah sam se prepala, a ruke su mi bile sive na laktovima. Nisam bila ozlijeđena, ali sam bila šokirana - prisjeća se Mirna te u (polu)šali dodaje da zbog tog događaja danas vrlo oprezno barata božićnim lampicama.