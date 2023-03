Najmanja gužva, police pune, a ušteda veća: Znate li kad je najbolje kupovati namirnice?

Svi koji redovito kupuju namirnice, a pogotovo oni koji to rade dvadesetak i više godina, sigurno su primijetili da se iskustvo kupnje u mnogočemu promijenilo. A neke od najvećih promjena vezanih za kupnju pojavile su se razvojem interneta te relativno nedavnim izbijanjem pandemije koronavirusa. Upravo su te promjene dovele do novih trendova u navikama europskih potrošača, tvrdi analiza McKinseya i suradnika za 2022. godinu.

Primjerice, značajno je porasla osjetljivost kupaca na cijenu, to jest postali su mnogo više fokusirani na uštede. Istodobno, sve se više potrošača usredotočuje na kupnju zdravih namirnica. Ovaj trend prvenstveno pokreću mlađe generacije, ali i oni s visokim primanjima. Zabilježen je i porast zahtjeva za svježim, kvalitetnijim i domaćim proizvodima te za personaliziranom kupnjom.

Po mjeri svakog kupca

Iz navedenog se istraživanja može zaključiti da današnji kupac očekuje povoljnu, ali kvalitetnu kupnju, iskustvo kupovanja mora biti jednostavno, a u isto vrijeme poželjno je da izbor proizvoda bude velik. Iako nije nimalo lako ugoditi svim ovim zahtjevima, trgovine su se posljednjih godina u mnogočemu prilagodile ne bi li ispunile želje svojih kupaca.

Da bi im osigurali povoljnu kupnju, trgovci su neke proizvode trajno snizili, neke stavljaju na akciju samo povremeno, a za vjerne mušterije pripremili su razne programe vjernosti, sakupljanja bodova, nagrada i slično. Što se tiče kvalitete, primjećuje se porast suradnje s lokalnim proizvođačima i malim poduzetnicima. Međutim, ta promjena nije istisnula druge proizvode. Dapače, u većim trgovinama čini se kao da nikad nije bilo više izbora.

Isto tako, u prodavaonicama živežnih namirnica više nisu prisutni samo prehrambeni nego i razni drugi neprehrambeni proizvodi kako bi se kupcima omogućila kupnja svega što požele na jednome mjestu (eng. one-stop-shop). Upravo to nudi i Kaufland, koji osim velikog izbora asortimana garantira svojim kupcima i povoljne cijene, izvornu kvalitetu te uštedu vremena prilikom kupovine. Ova četiri obećanja zapravo su dio kampanje Sve što poželiš i 100 x više! kroz koju Kaufland želi poručiti svojim kupcima da imaju itekako dobre razloge za posjetiti ih.

Izbjegnite gužvu i prazne police

Današnjim je potrošačima važno i da kupnja bude jednostavno iskustvo. To znači da žele doći do namirnica bez stresnog probijanja kroz police i čekanja u redovima, a to uglavnom ovisi i o drugim kupcima koji su kupnju odlučili obaviti u isto vrijeme. Onima kojima su jednostavnost i brzina pri kupnji imperativ predlažemo da izbjegnu odlazak u trgovinu vikendom ili radnim danom nakon 16 sati. Tad su trgovine krcate, prenosi Insider.

Izvrsni dani za kupovanje su od ponedjeljka do četvrtka, i to od jutra do podneva. Gužva je znatno manja i navečer prije zatvaranja, ali tad je i manje izbora, pogotovo što se tiče osnovnih, brzo kvarljivih namirnica, poput voća, povrća, mesa i kruha. Odlično je vrijeme za kupnju i dan kad trgovina stavlja nove proizvode na akciju, ali taj dan nije isti za svaku trgovinu i zato treba pratiti aktualne kataloge. Primjerice, Kauflandov savršen dan za kupnju bio bi srijeda ujutro.

Uštedite na namirnicama

Osim studija, postoje mnogi praktični savjeti i uvidi potrošača koji su od kupnje namirnica napravili pravu umjetnost, a sve s jednim ciljem - uštedom. Tako je jedan od vjerojatno najpoznatijih savjeta taj da ne kupujete na prazan želudac jer ćete sigurno kupiti nešto nepotrebno.

Taste of Home predlaže i da jedanput mjesečno napravite inventuru u svojoj kuhinji, odnosno provjerite što sve imate, je li nečemu istekao rok trajanja te napravite točan popis namirnica koje vam trebaju. Još jedan način izbjegavanja impulzivne kupnje je smanjenje odlazaka u trgovinu - pokušajte ih ograničiti na jedanput tjedno, planirajući pritom namirnice oko obroka koje ćete taj tjedan pripremati.

Također, iako nemate uvijek vremena, pokušajte više pozornosti obraćati na etikete jer ponekad je na proizvodu navedena akcija, ali na prvu ne primjećujemo da da se gramaža smanjila. A kad, s druge strane, naiđete na neku dobru akciju, nemojte se susprezati od toga da kupite veće količine. Naravno, ako je riječ o nečemu što se neće brzo pokvariti.

Još jedan, možda pomalo neobičan, ali itekako koristan savjet je i da ponesete slušalice u kupnju te da si pustite neke vesele pjesme. Naime, usporene melodije koje pušta trgovina zapravo tjeraju ljude da se kreću sporije, što znači da će više razgledavati i dovoditi se u iskušenje da kupuju više nego što im treba. Ako i vi imate neke savjete za pametnu kupnju, pozivamo vas da ih svakako podijelite s nama i možda pomognete nekom drugome da usvoji štedne navike.