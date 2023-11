Najskuplje nekretnine na svijetu: Može li Hrvatska konkurirati na ovom tržištu?

Velebni prozori od poda do stropa, vrtni labirint, vinski podrum koji krije vina od nekoliko stotina, pa i tisuća eura, soba za masažu i spa aktivnosti, hladni unutarnji bazen i vanjski bazen sa slanom vodom (koji traži manje klora), energetski učinkoviti kamin, visokotehnološki sustav za filtriranje vode te stanice za punjenje električnih automobila... Ovo su samo neke od najpopularnijih značajki luksuznog doma u 2023. godini, koje rijetki sretnici mogu sebi priuštiti. A još rjeđi, točnije njih pet, vlasnici su najskupljih domova u svijetu.

1. Buckinghamska palača, London

Titulu vlasnika najskuplje nekretnine, vrijedne vrtoglavih 4,9 milijardi dolara, nosi Charles III., monarh Ujedinjenoga Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Izgrađena 1703. godine, Buckinghamska se palača prostire na više od 77.000 m², ima 775 soba, 92 ureda, 188 soba za osoblje, 78 kupaonica i 19 kabina. Također ima bazen, internu ambulantu, poštu, policijsku postaju, zlatarnicu, pa čak i bankomat. Osim kraljevske obitelji, trenutno više od 800 članova osoblja Buckinghamsku palaču zove svojim domom.

2. Antilia, Mumbai

Antilia je dom indijskog milijardera Mukesha Ambanija, koji se sastoji od 27 katova, oko 168 garaža na šest katova, devet brzih dizala, bazena, toplica, plesne dvorane, studija za jogu, kina, slastičarnice, hrama, zdravstvenog centra i helidroma. Postoji čak i soba u kojoj padaju pahulje snijega i u koju vlasnici dolaze rashladiti se kad temperature u Indiji postanu previsoke. Dizajnirana je tako da može izdržati potres jačine i do 8 stupnjeva prema Richteru. Prostire se na više od 37.000 m² te vrijedi 2 milijarde dolara.

3. Villa Leopolda, Francuska rivijera

Raskošno i elegantno luksuzno imanje na Francuskoj rivijeri, vrijedno 750 milijuna dolara, prvo je pripadalo belgijskom kralju Leopoldu II. - odatle i naziv - a poslije je prolazio kroz ruke mnogih elitnih vlasnika i filantropa, poput Giannija i Marelle Agnelli, Dorothy J Killam te Edmonda i Lily Safra. Vjeruje se da imanje ima 11 soba, 14 kupaonica, toplice, vanjsku kuhinju, 12 bazena, helidrom te vinograd, staklenik i vrtove koji navodno zahtijevaju svakodnevni rad više od 50 vrtlara.

4. Witanhurst, London

Četvrti najskuplji dom na svijetu je 450 milijuna dolara vrijedna vila Witanhurst. Izgrađena prije više od stoljeća, ova je vila, veličine 8400 m², prvotno pripadala engleskom proizvođaču sapuna, a danas je u vlasništvu bogatog ruskog biznismena, koji je uložio milijune funti u obnovu i proširenje vile. Renovacija je trajala više od desetljeća, ali zato se sad može pohvaliti mramornim podovima, kristalnim lusterima i neprocjenjivim umjetničkim djelima, a ima 25 soba, plesnu dvoranu, saunu, teretanu i kino.

5. Villa Les Cèdres, Francuska rivijera

Na Francuskoj rivijeri krije se još jedna luksuzna ljepotica koju je svojedobno posjedovao belgijski kralj Leopold II., a to je Villa Les Cèdres. Baš kao i prethodna nekretnina, ova je procijenjena na 450 milijuna dolara. Izgrađena oko 1830. godine, smještena na 35 hektara zemlje na jugu Francuske, s pogledom na Sredozemno more, danas je u vlasništvu ukrajinskog milijardera i biznismena Rinata Ahmetova. Izuzev 14 spavaćih soba, vila ima olimpijski bazen, plesnu dvoranu, 20 plastenika i staju za do 30 konja.

Destinacija za luksuzne nekretnine

Nije tajna da vlasnici luksuznih nekretnina rado ulažu u različitu imovinu kupujući vikendice te oaze za odmor i uživanje diljem svijeta. A kako visoko kotira Hrvatska kao destinacija za kupnju luksuznih nekretnina i kako izgledaju neke od najluksuznijih villa na našim prostorima, uskoro će otkriti hrvatska inačica Netflixove uspješnice "Selling Sunset".

Novi docureality show "Where to sign", koji je osmislila i snimila jedna od vodećih hrvatskih agencija za nekretnine, Eurovilla, prikazat će proces kupnje i prodaje luksuznih nekretnina u Lijepo Našoj. Gledatelji će pritom dobiti priliku zaviriti u neke od najskupljih nekretnina na našem prostoru te u glamurozni lifestyle kakvim žive kupci zainteresirani za takav tip kuća.

U showu će također vlasnik agencije Sergio Serdarušić prvi put pokazati svoj ured u Zagrebu i pustiti kamere na zajednički sastanak. Cilj im je posredstvom ovog docureality formata gledateljima prikazati dijelove Eurovillina poslovanja, koje razvijaju već 20 godina i čije detalje rijetko otkrivaju.

Svečana premijera pilot emisije očekuje se vrlo brzo, trenutno završavaju montažu te obradu slike i zvuka, a Eurovilla i Menorah Film neke detalje produkcije do tada čuvaju kao iznenađenje. Autorski i produkcijski tim nada se realizirati prvu sezonu od šest emisija, koja će biti dostupna široj publici na programu neke od nacionalnih televizija, za razliku od pilot emisije, koja će se prikazati samo premijerno u kinima Cinestar.

Eurovilla agencija za nekretnine Zagreb , osnovana je 2002. godine, a do danas se razvila u jednu od vodećih agencija na tržištu. Bavi se prodajom i iznajmljivanjem privatnih i poslovnih objekata, s naglaskom na ekskluzivne nekretnine u Zagrebu. Eurovilla je snimila novi docureality show 'Where to sign' koji će vas uvesti u tržište luksuznih nekretnina i glamurozni životni stil potencijalnih kupaca.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku dokumentarac

luksuz

nekretnine