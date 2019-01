Najveća sportska rivalstva: Červar bolji od Oneste?

Rukomet volimo gledati ne samo zbog dinamične igre već i činjenice da se neke reprezentacije godinama natječu za titulu najbolje. Pritom se na vrhu nalaze Francuska, Hrvatska i Danska, zemlje s najboljim rukometašima, koji su samim time postali i najveći rivali.

Nikola Karabatić vs. Ivano Balić

Ovo će rivalstvo svijet pamtiti još dugo jer nikada u povijesti rukometa nisu igrala dva igrača takvog kalibra. Francuz Nikola Karabatić devet je puta osvojio naslov prvaka s Francuskom, dok je najboljim igračem prvenstva proglašen 2008. i 2014. godine, a titulu najboljeg strijelca prvenstva zasluženo je dobio 2008. godine. S druge strane, Ivano Balić tri je puta osvojio zlato s repkom te dva puta bio proglašen najboljim igračem svijeta (2003. i 2006. godine), a četiri puta najboljim rukometašem Hrvatske. Iako Balić ima manji broj osvojenih naslova s reprezentacijom, mnogi obožavatelji rukometa njemu daju prednost nad Karabatićem jer kažu da je riječ o virtuozu kakvog rukometni svijet nije vidio. No, francuski rukometni stroj također ima svoje prednosti, od kojih bismo posebno istaknuli snagu kojom dominira na terenu, kako u napadu tako i u obrani.

Zlatan Ibrahimović u jednom je intervjuu na pitanje: ''Messi ili Ronaldo?'', odgovorio da je njegov odabir Messi jer je ''prirodan'', dok je Ronaldo ''istrenirani proizvod''. Upravo tu usporedbu možemo primijeniti i na ovu dvojicu rukometaša jer je sve stvar osobnih preferencija. Balić je, baš kao Messi, prirodan talent, virtuoz na terenu, dok je Karabatić nezaustavljivi rukometni stroj.

Daniel Narcisse vs. Blaženko Lacković

Zlatna generacija rukometne reprezentacije Francuske iznjedrila je još jednog velikog igrača. Riječ je o Danielu Narcisseu, rukometašu koji je zbog svojih skokova u vis stvarao velike probleme obrani druge momčadi, a time ujedno zaradio slavni nadimak Air France. S druge strane imamo hrvatsku legendu poznatu po najboljim skok-šutovima na svijetu, a riječ je o Blaženku Lackoviću koji je čak i s ozbiljnim ozljedama davao golove i vodio Hrvatsku do pobjede. S repkom je osvojio 3 zlata, briljirao je svojim igrama na SP-u u Tunisu, kao i na utakmici protiv Njemačke, kad je zabio čak 11 golova. Narcissea smo uglavnom gledali u kombinaciji s Karabatićem, dok je Lacković dominirao terenom s Balićem.

Mikkel Hansen vs. Domagoj Duvnjak

Mikkel Hansen, playmaker igre danske reprezentacije s kojom je osvojio dvostruku titulu prvaka, nekoliko je puta proglašavan najboljim strijelcem. Nasuprot njemu najbolji je hrvatski rukometaš i kapetan Domagoj Duvnjaka, za kojega će neki reći da je bolji jer ima ''mozak za igru'', dok se Hansen više oslanja na snagu. No, baš kao i Duvnjak, Hansen slovi za jednog od najboljih rukometaša svoje generacije. Hoćemo li na ovom SP-u doći u okršaj s Dancima ostaje nam vidjeti, no ne sumnjamo u to da će ponovni susret ovih titana rezultirati još jednim rukometnim spektaklom.

Claude Onesta vs. Lino Červar

Claude Onesta, tvorac francuskog rukometa i trener čiji smo odlazak jedva čekali, s francuskom je repkom osvojio nevjerojatnih 13 medalja tijekom 15 godina dominacije ''Les Expertsa''. Od 2001. godine francuski su rukometaši pod njegovim vodstvom dominirali svjetskim rukometom i stvarali grč u želucima hrvatskih navijača. Svaka tekma s Francuskom s nestrpljenjem se čekala, ali su Francuzi nažalost više puta iz tih okršaja izlazili kao pobjednici.

No, to nikako ne umanjuje veličinu našeg trenera Line Červara, koji je kauboje neustrašivo vodio i bodrio na utakmicama, bilo to za zlato, srebro ili broncu. Od Červarovih najvećih dostignuća svakako moramo izdvojiti povijesno zlato na Olimpijskim igrama u Ateni te ono sa Svjetskog prvenstva u Portugalu. Što su Guardiola i Mourinho u nogometu, to su svakako bili Onesta i Červar u rukometu. Kapa do poda!