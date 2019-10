Namirnice bez kojih ni jedna poštena kuhinja ne može

Pametno opskrbljen hladnjak i smočnica daju vam šansu da kad ne stignete do trgovine ili kad vam se gosti nenajavljeno stvore pred vratima stavite nešto konkretno na stol i pobijedite glad. Dobro organizirana i pravovremena kupnja također sprječava da se nekontrolirano "trpate" nezdravim grickalicama, keksima ili brzom hranom jer eto kod kuće nemate ništa pametno za pojesti. U nastavku pročitajte koje biste namirnice trebali uvijek imati pri ruci.

1. Svako jutro jedno jaje

Dan ne može započeti loše ako započne s kajganom od domaćih jaja. Osim što se spravi za 5 minuta, ovo nas jelo satima može držati sitima. Jaja se mogu kombinirati s raznim namirnicama poput rajčica, slanine, šparoga, šampinjona, ali i dodavati mnogim zdravim salatama. S druge strane, ako ste raspoloženi za istančanije okuse, možete ih poširati i poslužiti na tostu uz namaz od avokada. Odličan su izvor proteina, željeza, vitamina i energije, a jedno tvrdo kuhano jaje ima svega 75 kalorija što ga čini idealnom dijetalnom namirnicom. Foto: Guliver/Shutterstock

2. Zob - hranjivo i zdravo

Zob se može jesti ujutro, popodne i uvečer. Namirnica je puna bjelančevina, željeza, kalija i magnezija te nevjerojatno hranjiva. Sadrži topiva vlakna koja pomažu u kontroli kolesterola i razine šećera u krvi. Zob je preporučljivo konzumirati pomiješanu s jogurtom i orasima, sjemenkama i suhim voćem. Od jedne od najzdravijih žitarica na svijetu možete spraviti i kruh, pomiješati ju s kuhanim povrćem i sirovim voćem u hranjivoj salati ili napraviti kolačiće, muffine i pogačice.

3. Svestrana riža

Riža je u našoj kuhinji podcijenjena, a za to nema pravog razloga. Osim što je jeftina, ima dug rok trajanja, zdrava je i bogata ugljikohidratima, proteinima i dijetalnim vlaknima što osigurava bolju i lakšu probavu. Iako bi većina znala nabrojati dvije do tri vrste, u svijetu postoji više od 40000 vrsti riže. Kombinira se s tunom, povrćem, morskim plodovima, možete ju dodavati u razne juhe i variva, a ako se zaželite slatkog riža na mlijeku prokušani je recept naših baka. Kažu da će riža spasiti čovječanstvo od gladi, pa neka se i vama nađe pri ruci.

4. Nezaobilazno ulje

Bez ove namirnice teško da ćete spremiti kajganu ili varivo od povrća. Naravno, riječ je o ulju. Netko voli maslinovo, netko bučino, a ono koje se najčešće nalazi na policama naših smočnica jest suncokretovo ulje. Sigurno ga koristite više puta na dan i to je u redu jer je bogato vitaminom E i nezasićenim masnim kiselinama. Također, doprinosi pravilnom radu organizma, održavanju normalnog vida, zdrave kože te čuva zdravlje zubi i kostiju. Uz dobro vam poznato ulje koje svakodnevno koristite od nedavno na tržištu je prisutno i Zvijezda suncokretovo ulje 5+.

Isprobajte novo Zvijezda suncokretovo ulje 5+ obogaćeno vitaminima A i D.

5. Smrznuto povrće

Brokulu, mrkvu, grašak, špinat, kukuruz... uvijek biste trebali imati u zamrzivaču jer bi povrće trebalo činiti trećinu svakodnevne prehrane - kažu nutricionisti. Osim što sa smrznutim namirnicama smanjujete vrijeme pripreme nekog jela one su jednako zdrave kao i svježe. - U nekim okolnostima zamrznuta hrana ima prednosti nad svježim namirnicama jer je konzervirana hladnoćom što znači da su svi procesi zaustavljeni, a svježa hrana podliježe akutnom padu nutritivnih vrijednosti jer je put od njive do stola predugačak - tvrde istraživači Sveučilišta Sheffield Hallam pod rukovodstvom dr. Charlotte Harden. U svakom slučaju nemojte zaboraviti voditi računa o roku trajanja jer to što su namirnice smrznute ne znači da traju vječno.

6. U luku je tajna

Iako svakodnevno rasplače mnoge domaćice, luk je namirnica koja svakom jelu daje "točku na i". Bez njegova doprinosa mnoga variva ne bi bila "za prste polizat". Sadrži esencijalna ulja i spojeve sulfide, koji, kao prirodan antibiotik štite od bolesti. Zbog svega nabrojenog miris na prstima trebao bi vam biti najmanja briga, lako je rještiti ga se korom od limuna ili peršinom, a za neugodan zadah tu su već tradicionalne žvakaće gume.

7. Ništa bez osmijeha

Sir je nužan u svakoj kuhinji reći će vam svaki Francuz. Osim što ga mnogi vole jesti narezanog na komadiće i prelivenog maslinovim uljem, možete ga jednostavno dodavati drugim jelima, staviti na kreker ili ubaciti u tostirani kruh i napraviti topli sendvič. Slaninu, piletinu, povrće, karamelizirani luk, špinat ili rajčice samo stavite na tavicu, prekrite kriškom sira i voilà!

