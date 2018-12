Naučite pronaći vrijeme za ono što vam je važno u životu

Kad u razgovorima o privatnom životu govorimo o željama i planovima, nerijetko nam izleti čeznutljiva rečenica: "Eh, da imam više vremena...", kojom izražavamo da bismo mnogo toga htjeli, ali nas, odgovorne kakvi jesmo, životne obaveze gaze i tomu nema pomoći. Međutim, ne morate biti malodušni i pomiriti se sa zlom sudbinom jer situaciju možete promijeniti u svoju korist i osloboditi svoje vrijeme za ljude koje volite i aktivnosti koje vas vesele. Evo savjeta koji bi vam mogli pomoći u tome.

Odlučite što vam je važno

Da biste promijenili svoj život na bolje, trebali biste znati za što zapravo u svom životu želite naći više vremena. Uzmite si neki period, dan, tjedan ili mjesec, i razmislite što vam je najvažnije u životu i što bi vas moglo učiniti zadovoljnijima. Možda ste nesretni količinom vremena koju posvećujete obitelji ili partneru, žao vam je jer ste zapustili svoje hobije, ne javljate se starim prijateljima ili premalo pozornosti posvećujete svom zdravlju i rekreaciji. Dok pokušavate otkriti što vam je važno, postavite si pitanje što biste radili jedan dan tijekom kojeg nemate baš nikakvih obaveza. Biste li popili kavu s prijateljem, otišli u šetnju u prirodu ili proveli popodne čitajući knjigu? Napravite listu od 4-5 stavki koje su vam najvažnije i postavite ih kao prioritete. Nemojte raditi opsežnu listu ni ulaziti u detalje, lista u kojoj su obitelj, zdravlje i prijatelji sasvim je dovoljna, a kasnije ćete je razraditi.

Nađite kradljivce vremena

Postavite si pitanje na što trošite vrijeme, a da se ne nalazi na vašoj zlatnoj listi, te nađite način da to u određenoj mjeri ili potpuno izbacite iz života kako biste napravili mjesta za važnije stvari. Primjerice, mogli biste otkriti da previše visite na internetu ili ispred televizora, a istovremeno se žalite da ne stignete u teretanu. Neke obaveze odrađujete samo zato što mislite da morate, a ništa se strašno neće dogoditi ako ih preskočite. Recimo, mislite li da je zaista potrebno peglati rublje i ručnike? I drugi ljudi osim vas znaju podgrijati ručak. Kad je lijep dan, nije li bolje otići u park s djetetom iako vam je kuhinja u groznom neredu?

Drugačije planirajte

Kad radite planove za tjedan, mjesec ili godinu, prvo unesite stavke sa svoje zlatne liste pa sve ostalo organizirajte oko toga. Ne moraju to biti veliki odsječci vremena, mali trenuci i male stvari mogu vam uljepšati dan i napuniti vas energijom. Šetnja sa psom, igranje s djetetom, kava s prijateljicom i telefonski poziv baki ne moraju uzeti mnogo vremena, a neće usrećiti samo vas. U provođenju svoga plana budite nemilosrdni, primjerice na tako da drugima date do znanja da nemate vremena. Jedna od najvažnijih vještina u svim sferama života jest naučiti reći ne. Želite biti pristojni i volite pomagati ljudima, ali ipak ne želite postati osoba kojoj drugi ljudi uvaljuju svoje obaveze i tako joj oduzimaju dragocjeno vrijeme.

Delegirajte

Ne morate sve sami, neke vaše obaveze bez problema mogu ispuniti i drugi ljudi. Ostali članovi kućanstva mogu preuzeti neke manje poslove u kući, pa čak i djeca (ionako se moraju naučiti odgovornosti). Ne glumite superjunaka koji sve može stići jer si tako bespotrebno zagorčavate život. Uostalom, nitko ne voli ljude koji grade imidž savršenih.

Grupirajte

Elektronička pošta uzima vam previše vremena i remeti koncentraciju? Nemojte odgovarati na te poruke kako one dolaze, samo ih skenirajte da uočite one hitne. Odredite dva do tri perioda u danu za odgovaranje na svoju e-poštu. Ako vam je teško organizirati trčanje svaki dan, možda da trčite dulje 3 do 4 puta tjedno? Priprema i organizacija uzet će vam manje vremena.

Uklonite distrakcije

Više slobodnog vremena za vama važne stvari dobit ćete i ako učinkovito obavljate svoje obaveze. Stoga uklonite sve distrakcije kao što su neuredan radni stol i programi za chat kako biste se lakše usredotočili i brže odradili posao. Nije bogohulno ni nepristojno povremeno isključiti telefon i izlogirati se s interneta kako biste se posvetili nečem važnijem ili jednostavno našli vremena za sebe.

Iskoristite tri zlatna perioda

U potrazi za dragocjenim vremenom pozornost obratite na tri zlatna perioda u danu koje mnogi ljudi koriste za važne stvari. To su rano jutro (prije posla), vrijeme nakon posla i večer. Mnogima je jutro omiljeno vrijeme u danu zato što se tada druže s obitelji. Nije im teško rano se ustati i pripremati doručak jer im to druženje daje pozitivnu energiju za cijeli dan. Vrijeme nakon posla, prije nego što utonemo u kauč, a onda i san, moguće je iskoristiti za odlazak u teretanu. Teško je natjerati se, ali u konačnici smo uvijek zadovoljni jer vodimo računa o svom zdravlju. Navečer, kad ste ispunili sve dnevne obaveze, možete se posvetiti svojim hobijima (čitati, igrati videoigre, gledati serije itd.) ili izići na piće s prijateljima.

Promijenite rutinu

Mi ljudi robovi smo rutine i rijetko zastanemo da bismo razmislili je li način na koji nešto radimo najbolji i najučinkovitiji. No možemo biti gospodari svoga života i kreirati rutinu u kojoj su prisutne nama važne stvari. Kartaška večer petkom, obiteljski izlet vikendom i telefonski poziv mami svake večeri mogu postati dio rutine koja će nam povećati zadovoljstvo životom. Te male stvari i kratki trenuci začinit će vaš život pozitivnom energijom i učiniti vas sretnom osobom.