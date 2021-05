Za razliku od Milenijalaca koji su odrastali za vrijeme velike recesije koja je za sobom donijela masovnu nezaposlenost, Generacija Z je trebala naslijediti snažno gospodarstvo s rekordno niskom nezaposlenošću. Nažalost, sve se sad promijenilo, jer je COVID-19 preoblikovao socijalno, političko i ekonomsko stanje zemlje. Umjesto da gledaju naprijed u svijet prilika, zoomeri sada zaviruju u neizvjesnu budućnost.

Kako bi dobio što bolji uvod u živote mladih, njihove želje i aspiracije, Hrvatski Telekom je u suradnji s agencijom Ipsos proveo istraživanje među pripadnicima Generacije Z. Prema rezultatu istraživanja, čak 72 posto ispitanika je izrazilo zabrinutost za svoj budući posao i karijeru, a više od polovice nije sigurno čime se želi baviti u budućnosti. Istraživanje je pokazalo i kako bi 66 posto mladih u Hrvatskoj željelo svoje interese i hobije pretvoriti u profesionalnu karijeru te bi voljeli dobiti savjete od uspješnih osoba koje su prošle takav profesionalni put. Njih 65 posto također je pokazalo interes za korištenjem digitalnih platformi u razvoju svoje karijere.

Neizvjesnost oko zaposlenja prisutna je među Generacijom Z diljem Europe što potvrđuje i posebno istraživanje Deutsche Telekoma koje je pokazalo da 54 posto mladih Europljana uopće nije sigurno koji će poslovi postojati u budućnosti, dok ih 43 posto nije sigurno imaju li kvalitete potrebne za poslovni uspjeh.

Budućnost je neizvjesna

Osvrt na rezultate istraživanja potražili smo i kod pripadnika Generacije Z - Tine Ž. (23) i Tristana A .(15). Budući da je razlika između njihovih godina značajna, a oboje su pripadnici iste generacije, zanimalo nas je razlikuju li se njihovi pogledi na budućnost po pitanju posla i karijere.

- Brine me budućnost jer posao kojim se bavim zahtijeva konstantno pomicanje granica. Oduvijek me je privlačio dizajn, te sam još kao osnovnoškolka otkrivala mogućnosti photoshopa. Logičan slijed kod mene je bio upisati studij multimedije koji sam uspješno završila. Problem je taj što je kreativa subjektivna i moraš dobro oplemeniti svoj portfolio kako bi mogao konkurirati u moru dizajnera koji svakodnevno isplovljavaju. Volim svoje zanimanje i uživam u crtanju i stvaranju animacija, no postoje neke stvari koje mi se ne sviđaju. Jedna od njih je činjenica da moram sjediti 8 sati dnevno za kompjuterom svaki dan, što uzrokuje probleme s vidom i kralježnicom. Ne pronalazim se takvom obliku rada na duže staze i voljela bih to pokušati promijeniti - priznaje nam Tina Ž. (23), dok Tristan ima ponešto optimističniji pogled na svoju budućnost

- Idem u Ekonomsku školu, no ona nije bila moj prvi izbor. Želio sam upisati mehatroniku ili građevinu, no nažalost nisam mogao zbog daltonizma. Gimnazija nije dolazila u obzir, jer želim naučiti nešto konkretno što će mi u koristiti u životu. Još me ne brine što ću raditi u budućnosti. Iako sam tek u srednjoj školi, mislim da u životu možeš mijenjati ciljeve i izbore te da uz današnju tehnologiju to ne bi trebao biti nikakav problem. Volim sport i odmalena sam u njemu, prvo sam trenirao judo 9 godina, a sad sam u košarci. Volio bih da mi se hobi jednog dana pretvori u budući posao pa da se profesionalno bavim sportom. Možda mi to neće uspjeti ali bih svakako želio ostati u sportu - Tristan A. (15), učenik

Postoji rješenje

S obzirom na ubrzani tempo života i stres koji svakodnevno proživljavamo, mlade generacije, gledajući starije i iskusnije članove obitelji, uviđaju kakav život ne žele voditi. Kada se tomu priroda svakodnevna količina negativnih informacija koju mladi upijaju putem interneta, sve ih to zbunjuje i dovodi do zabrinutosti za budućnost i karijeru. No kako bi se pomoglo mladima da postanu svjesni mogućnosti na tržištu i osvijeste svoje talente te tako maksimalno razviju svoje potencijale i pronađu idealnu profesiju, Hrvatski Telekom je pokrenuo projekt FutureProof. Riječ je o aplikaciji koja je besplatna i dostupna svima, a pomaže mladima otkriti skrivene talente putem personaliziranog iskustva, uzimajući u obzir ključne trendove u svijetu na tržištu rada.

Projekt FutureProof razvijen je u suradnji predstavnika Generacije Z i skupine stručnjaka koji se profesionalno bave razvojem poslovnih karijera. Podršku projektu dala je i sedmerostruka dobitnica Grammyja Billie Eilish.