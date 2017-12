Ne znate gdje ćete za najluđu noć u godini? Ovo su opcije

Nova godina je iza ugla, a vi nemate pojma što ćete s njom? Kakva god da vam je ova godina bila, 2018. treba prizvati dobrim vibracijama i druženjem po svojoj mjeri. Bilo da je vaša mjera mirno prijateljsko druženje i spavanac nakon vatrometa ili buđenje na nepoznatoj lokaciji 2. siječnja uz groznu pomisao da morate na posao (zato postoji bolovanje), prelazak iz Stare u Novu godinu treba obilježiti.

U vrijeme naših roditelja, dileme nije bilo. Restoran, večernja toaleta, djeca trčkaraju vani po hladnoći...Danas je ipak drugačije. Ako se još uvijek dvoumite između raznih opcija, pročitajte naše ideje za doček Nove godine i odlučite. Odugovlačenju je kraj, vrijeme je za odluku!

Klub ili kafić

Prva opcija koja većini padne na pamet je doček Nove u noćnom klubu ili nekom kafiću. Kod dočeka u klubu situacija je poprilično jasna - bit ćete u mračnom i glasnom prostoru s puno ljudi. Ako vam se to sviđa, to je vjerojatno idealan izbor za vas. Sve one koji su u potrazi za boljom polovicom za 2018., sigurno obraduje i činjenica da su klubovi puni ljudi koje ne poznajete. Onima koji su zauzeti je odlično to što će im izlazak u klub donijeti iskorak iz rutine i novu priču za prepričavanje petkom uz "Čovječe, ne ljuti se" s parom s kojim se družite.

S druge strane, postoji varijanta odlaska u kafić. Bilo da se odlučite za finiji kafić u centru grada ili lokalno i opušteno mjesto, očekivanja su slična. Obećana hrana će nestati prije ponoći, potrošit ćete novca jednako kao da ste otišli u klub, ali će atmosfera biti ugodna i opuštena. Na dočeku Nove godine ovakvog tipa procvast će oni u potrazi za dobrim društvom koji možda nisu najbolji plesači, ali su zato šarmantni lukavci razvijenih govorničkih vještina.

Kod dočeka u klubu ili kafiću, na umu morate imati činjenicu da ste više-manje zapeli na tom mjestu na koje dođete. Većina kafića i klubova ulaznice za Novu prodaje unaprijed, pa prilikom kupnje već morate biti sigurni da vam to mjesto, ljudi i glazba odgovaraju. Uz to, doček u klubu ili kafiću nije najjeftiniji i mana mu je što poprilično podsjeća na uobičajeni vikend, ali je definitivno zabavan. Kraljevi plesnog podija, dobrodošli!

via GIPHY

Kućni tulum

Je li vam ikad palo na pamet provesti doček Nove točno onako kako vi želite? Ovo je solucija koju sanjate! Na kućnom tulumu nema ekipe koja vas živcira, ili barem poznajete te ljude koji vas živciraju pa znate kako ih izbjeći. Također, na kućnom tulumu nema gužve (osim ako ju vi želite), možete sjesti kad želite sjesti, pa čak možete i otići spavati kada poželite ići spavati. Osim komfora, kućni tulum ima još neke prednosti. Atmosfera teško da će igdje biti opuštenija nego na zabavi na kojoj ste s ljudima koje poznajete, tako da su prihvatljive vrste ponašanja koje javni prostori ne trpe (sami odlučite koje su to). Uz to, vi ste ti koji biraju glazbu - neprocjenjivo.

Još jedna značajna prednost kućne proslave Nove godine je njena štedljivost. Bilo da ste vi organizator ili samo uzvanik, ovakva proslava neće vam otežati plaćanje računa sljedeći mjesec. Sve se može dogovoriti, pa je najpametnije organizirati se tako da svatko donese nešto, pa se pobrinite da kažete svima da vam donesu vaše najdraže piće.

Sve u svemu, na kućnom su dočeku male šanse da upoznate nekog novog, iako je uvijek moguće da netko dovede zanimljivog prijatelja ili prijateljicu. Ipak, ako idete na kućni party vjerojatno ni ne pokušavate nekog upoznati, nego se samo opustiti u dobro poznatom društvu i udobnom prostoru. Ili možete napraviti divlji tulum. Sve je na vama!

Putovanje

Dosta vam je svih i svega? Treba vam promjena okoline? Novogodišnje putovanje je ono što tražite! E sad, lako je na putovanje pomisliti, no realizacija ideje ipak traži određenu pripremu i novac. Ako vremena za pripremu i novca nemate, onda vam treba avanturistički duh, puno dobre volje i ljubav prema improvizaciji.

Oni koji imaju dovoljno novca, mogu si priuštiti bilo kakvo putovanje bilo kad, ali i mi obični smrtnici možemo si priuštiti bijeg od rutine. U aranžmanima s cijenama oko tisuću kuna može se otputovati na interesantne destinacije u susjednim državama, pa tako možete pobjeći do Praga ili Budimpešte i objavama na fejsu izazivati ljubomoru.

Bilo da vas zanimaju restorani, noćni klubovi ili zoološki vrtovi, pametno je ponudu proučiti prije samog dolaska na odredište, a smještaj pokušajte locirati što bliže području grada koje vas najviše zanima. Lutanje ima svoje čari, ali ipak odbrojavanje do ponoći vjerojatno ne želite doživjeti u taksiju.

Veliki putnik iz 14. stoljeća, Ibn Batuta, rekao je o putovanjima da vas prvo ostave bez riječi, a zatim pretvore u pripovjedača, dok narodno vjerovanje tvrdi da će vam godina izgledati tako kako će izgledati ulazak u nju. Povežite te mudre izreke u jednu i prizovite uzbudljivu godinu dočekom u inozemstvu. Tko zna, možda izazovete sreću i sljedeće godine otputujete u New York, a sve što trebate učiniti je pokazati kakav ste lisac. Na kraju krajeva, pa što ćete kod kuće. Kod kuće vas svi znaju!

via GIPHY

Opustite se i uživajte

Samo smireno. Pročitali ste savjete i upili mudrost te ste sad spremni za odluku. Znate što volite i što ne volite te su vam jasne vaše opcije. Bilo da smatrate Novu godinu najvažnijim datumom u godini ili vam je totalno nebitna (lažete), zapamtite da se nema smisla nervirati.

Odaberite opciju koja vas čini sretnim dok razmišljate o njoj i budite sigurni da ćete tako dobiti proslavu koju ćete pamtiti, a možda i prepričavati, bar do ljeta i nekih novih avantura koje nam sprema godina koja se bliži. Ne živcirajte se, kako god okrenete, najvažnije je da ste s dobrim društvom i da vam u ruci bude Stari lisac. Sretna Nova!