Nema isprika: Odsad treneri dolaze i na vaše radno mjesto

Ako ste mislili kako fizička aktivnost i tehnologija nemaju puno zajedničkih točaka, bračni par Stričević dokazat će vam drukčije. Osmislili su potpuno drugačiju i inovativnu ideju koja spaja internetske mogućnosti i, zamislite, treniranje. Sada možete u nekoliko jednostavnih koraka dogovoriti trening prema svojim uvjetima.

Naime, Adriana i Boris Stričević pokrenuli su online servis pomoću kojeg možete zakazati trening, ali ne bilo kakav. Treneri dolaze na traženu lokaciju u određeno vrijeme ili nude alternativno rješenje, čak donose i svoje rekvizite.

- Trener2go servis je za vježbanje u kojem mi kao treneri dolazimo na lokaciju koju klijenti zatraže. Nekad je to dom, nekad park, nekad teretana, a nekad i ured. Ideja je došla tako da smo radeći na svom prethodnom radnom mjestu shvatili da je nekada ljudima komplicirano doći u centar grada autom, naći parking, odraditi trening i vratiti se te tako izgubiti dosta dragocjenog vremena. Tako da smo mi tu da im to vrijeme sačuvamo. Ljudi danas imaju sve manje vremena, tako da putovanje do određene lokacije za vježbanje i natrag postaje gubitak vremena - pojasnila nam je Adriana.

Foto: Trener2go

Složili su se kako u Hrvatskoj može biti veoma rizično pokrenuti svoj posao, ali da se ponekad isplati testirati svoje mogućnosti.

- Pokretanje posla bio je logičan slijed. Kako nam odlazak iz Hrvatske nije bio opcija, bacili smo se na pokretanje posla. Smjenski rad koji je bio neizbježan na starom radnom mjestu nam nije omogućavao kvalitetno zajedničko obiteljsko vrijeme tako da je i to bio jedan od okidača u potrazi za nečim novim. Mogu reći da nije bilo toliko strašno. Danas znam da je to bila dobra odluka; dobili smo poticaje od HZZ-a, koje smo pametno uložili i minimizirali troškove poslovanja. Tu smo gdje jesmo, super nam je i može se - otkriva nam sugovornica.

Strast prema sportu usmjerili su na ostale ljude

Adriana i njezin muž Boris završili su Kineziološki fakultet te su ubrzo nakon toga odlučili svoju strast prema sportu i rekreaciji prenijeti i na druge. Iako je njihova ideja odlično prihvaćena, nisu sve kolege dijelile isto razmišljanje s njima. – Kad smo o svojoj ideji pričali kolegama, mišljenja su bila podijeljena. Jedni su nas podržavali i govorili da je koncept dobar, dok su drugi bili skeptični i govorili kako takav oblik poslovanja nije dugoročno održiv. No najvažnije je da su naši klijenti ideju prihvatili objeručke! Tko ne bi kad za trening od 60 minuta potrošite upravo toliko vremena. Nema vožnje, parkiranja, oblačenja i presvlačenja ni vožnje natrag. Mogu reći kako je najbolje od svega što smo prilično fleksibilni i u dogovorima. Stalno pokušavamo naći rješenja kako unaprijediti poslovanje, trudimo se postati što prepoznatljiviji i pristupačniji - zaključuje trenerica.

Iako su roditelji, to ih ne sprječava da budu uspješni na poslovnom putu. Baš zbog djece odlučili su pokrenuti privatan posao i vrlo su zadovoljni.

– Obitelj je najveći ulog u životu. Zato smo odlučili krenuti u smjeru privatnog posla, kako bismo mogli organizirati vrijeme koje provodimo na poslu i uskladiti ga s vremenom koje provodimo s djecom. Naravno da je teško, tako da nam u pomoć oko djece često uskaču naši najbliži. Trudimo se da vrijeme koje provodimo s djecom bude što kvalitetnije i sadržajnije - dodaje Adriana.

Foto: Trener2go

Tehnologija je potrebna za uspjeh

Adriana kaže kako im je dostupnost tehnologije uvelike pomogla u napredovanju u poslu - Tehnologiju u svom poslovanju koristimo svakodnevno u obliku aplikacija unutar samog treninga. Trenutno smo u realizaciji formiranja vlastitog YouTube, kanala gdje ćemo ljudima još više približiti koncept svojih treninga. Oglašavanje na društvenim mrežama u konačnici je postao nezaobilazan trend kako u svijetu tako i kod nas. Tehnologija nam se sve više ''upliće'' u posao i djeluje veoma pozitivno na razvoj našeg poslovanja. -

Zanimalo nas je kakvi su Hrvati kao vježbači i što točno njihov servis ima u ponudi. - Nudimo više vrsta treninga, od rekreativnih u kojima je cilj održavanje i unapređenje vitalnosti tijela i duha, preko sportskih treninga gdje postižemo optimalnu formu, do terapijskih tehnika manipulacije, prevencije ozljeda. Smatramo da se Hrvatima podiže svijest o važnosti tjelovježbe sve više iako još uvijek zaostajemo u tom segmentu za zapadnim zemljama - dodaje naša sugovornica.

Foto: Trener2go

Unapređenje ideje kao plan za budućnost

Na pitanje što planiraju za budućnost, Adriana je imala spreman odgovor – U timu nas je trenutno dvoje, međutim u skoroj bi se budućnosti mogla ukazati potreba za novim snagama s obzirom na obujam posla. Imamo ideje kako povećati opseg posla koje su nam se u prošlosti pokazale kao dobre, a i novi trendovi koji se u svijetu pokazuju kao uspješni nam zasigurno mogu u tome pomoći. S obzirom na ambicioznost ovog projekta, nikad sa sigurnošću ne možeš reći da je razvoj posla gotov, zato, kao što sam spomenula, stalno težimo nečem novom, boljem i modernijem. Proširiti način rada gdje bi se naš koncept Trener2go prepoznao kao dobro rješenje za ljude u drugim gradovima bio bi svojevrstan šlag na tortu našeg truda i zalaganja za održavanje i unapređenje ove ideje - iskrena je Adriana.

