Sredili smo Španjolsku, a evo kako do Njemačke i Danske

Ako ste aktivna osoba i strastven navijač, usto i vlasnik dobro opremljenog automobila, u želji da pratite naše rukometaše do finala neće vas zaustaviti ovogodišnja oštra zima. No za takvu se avanturu trebate dobro pripremiti i tijekom puta ostati informirani. Za početak valja saznati približnu udaljenost i trajanje putovanja te odabrati adekvatnu rutu (bacite pogled na infografiku). Da biste si odredili potreban budžet, izračunajte koliko ćete goriva potrošiti, a to možete učiniti jednostavno i brzo pomoću online kalkulatora u koji unesete potrošnju svoga automobila i duljinu puta. Uz ostalu obaveznu opremu i odgovarajuće gume, pozornost treba obratiti i na vrstu goriva, svakako uzmite ono koje ne smrzava na niskim temperaturama, te napunite spremnik dok ste još u Hrvatskoj. Dobro je stoga znati lokacije benzinskih postaja blizu granice kako biste to u zadnji čas napravili.

Ostanite informirani

Kad govorimo o zimskoj opremi, trebate znati da je ona u Austriji obavezna od 1. studenog do 15. travnja za vrijeme zimskih uvjeta (osim toga, svatko tko imalo prati vijesti zna da je tu zemlju pogodila iznimno snježna zima). U Sloveniji je taj period od 15. studenog do 15. ožujka, a u Njemačkoj je propisano da sva vozila u zimskim uvjetima moraju biti opremljena primjerenim pneumaticima. Stanje na cesti uvelike određuju vremenski uvjeti, zbog čega je potrebno prije i tijekom puta pratiti neki od pouzdanih servisa koji daju informacije o vremenskim prilikama i prognozu. Sretna je pritom okolnost što je cijena roaminga unutar Europske unije postala prihvatljiva za obične ljude. Doduše, uzmite u obzir da podatkovni roaming još uvijek nije baš jeftin (čim prijeđete granicu, dobit ćete obavijest o njegovoj cijeni), stoga je dobro karte potrebne za navigaciju preuzeti na uređaj prije odlaska na put. I još ono najvažnije: budite odgovorni na cesti radi svoje i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Sretan vam put!