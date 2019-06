Njihova dobra djela promijenila su Hrvatsku nabolje!

Iako smo, prema istraživanju Svjetskog indeksa darivanja iz 2018., od 144 zemlje na poražavajućem 132. mjestu, nitko ne može reći da Hrvati nisu empatičan narod. No moramo uzeti u obzir to da spomenuto istraživanje vrednuje tri elementa: pomaganje strancu, doniranje i volontiranje. Iako su se svi stanovnici Hrvatske zadnjih nekoliko mjeseci ujedinili kako bi pomogli bolesnoj djevojčici, možemo zaključiti kako je riječ o specifičnom slučaju kad se radilo o jednom djetetu. No jesmo li i ostatak godine jednako toliko uključeni u pomaganje drugima?

Neki od nas itekako jesu! Ne samo da svoje vrijeme odvajaju za dobrobit drugih već se i trude osigurati novčana sredstva kako bi pomogli onima kojima je pomoć najpotrebnija, a u ovom članku predstavljamo upravo takve projekte.

Senzorički park za djecu s posebnim potrebama

U svom užurbanom i prezaposlenom životu rijetko nađemo vremena da se na trenutak zaustavimo i spoznamo koliko smo zapravo sretni jer možemo svakodnevne zadatke rješavati bez ikakvih poteškoća. No takve sreće nisu svi.

Kad je riječ o djeci s posebnim potrebama, svjesni smo njihova postajanja, ali njihovim potrebama i problemima rijetko pridajemo na važnosti. Vjerojatno zato što se većina nas nikad nije susrela sa sličnom situacijom u obitelji. No oni koji su upoznati s tim kako izgleda život djeteta s posebnim potrebama svjesni su toga koliko im je pomoć potrebna te koliko možemo unaprijediti njihovu kvalitetu života. Jedan je od tih ljudi i Marijo Barišić, natjecatelj showa ''Život na vagi'' i ujedno predsjednik humanitarne udruge ''Od mene za tebe''. Riječ je o udruzi koja pomaže djeci s posebnim potrebama, a u 2016. godini dobila je novčana sredstva od Zaklade Novo sutra, koju je osnovalo Prvo plinarsko društvo (PPD), za izgradnju senzoričkog parka.

Riječ je o rehabilitacijsko-edukativnom senzoričkom parku namijenjenom prvenstveno djeci s posebnim potrebama, ali i ostaloj djeci i korisnicima koji dolaze u pratnji. Osim što će djeca tamo provoditi vrijeme na zraku, kroz igru će također učiti i vježbati motoriku, spretnost, ali i druge vještine kao što su jačanje osjeta mirisa, opipa i vida te snalaženja u prostoru uz svladavanje panike (labirint). Unutar perivoja smještene su i proizvodne površine: plastenici, povišene gredice i voćnjak, a sve je prilagođeno i korisnicima u kolicima. Perivoj je podijeljen na nekoliko fizički odvojenih cjelina koje zajedno čine perivojni sklop - dječje igralište, adrenalinski park, labirint, uresni dio s tematskim gredicama, nadstrešnicama i objektom, voćnjak, povišene gredice i plastenici.

Foto: Zaklada Novo sutra

Neurofeedback uređaj za neurorazvojne poremećaje

Centar za odgoj i obrazovanje ''Ivan Štark'' osnovan je davne 1963. godine, a danas djeluje kao odgojno-obrazovna ustanova za djecu i odrasle osobe s intelektualnim i drugim teškoćama koje utječu na razvoj. Koliko neurorazvojne smetnje i poremećaji utječu na obavljanje svakodnevnih aktivnosti, svjesni su i djelatnici centra.

Upravo su se zato prijavili na natječaj Zaklade Novo sutra - kako bi osigurali svojim polaznicima neurofeedback uređaj. Ovaj uređaj omogućuje dodatnu podršku rehabilitaciji osoba s neurorazvojnim poremećajima, ali i drugim poremećajima i stanjima kao što su: ADHD, specifične teškoće učenja, moždani udar, traumatske ozljede glave, deficiti nastali nakon operacije mozga i ostalo, i to izravnim izmjenjivanjem električne aktivnosti u mozgu.

Foto: Zaklada Novo sutra

Elektroničko-robotički kabinet za srednjoškolce

Da je iznimno važno pripremiti mlađe naraštaje za budućnost svjesni su i profesori u Tehničkoj školi Nikola Tesla iz Vukovara. Djelatnici ove škole posljednjih se nekoliko godina intenzivno trude da učenike i mlade s vukovarskog područja približe novim tehnologijama, kako bi razvili strast i zanimanje prema njima te im na taj način omogućili da spremni uđu u utrku s brzim razvojem tehnologije. Voditelji kabineta, profesori Ivanković i Konjević, sredstvima kojima su raspolagali nisu mogli pratiti zahtjevne i napredne tehnološke trendove, čime su učenici te škole bili zakinuti za stjecanje novih znanja o elektronici, robotici i automatizaciji. Upravo zato ovi su profesori odlučili prijaviti školu na natječaj Zaklade Novo sutra

Foto: Zaklada Novo sutra

Projekt je prošao i zahvaljujući donaciji Zaklade, pod pokroviteljstvom PPD-a, škola je dobila jedan od najmodernijih elektroničko-robotičkih kabineta u regiji, u vrijednosti od 240 000 kuna.

Time su i učenici dobili priliku upoznati se s novim tehnologijama i steći sva potrebna znanja kako bi u budućnosti bili potpuno spremni za tržište rada. Ovim su projektom i sve osnovne škole grada Vukovara dobile po 5 elektroničko-robotičkih starter setova koji su namijenjeni uvođenju učenika u svijet elektronike, robotike, automatizacije i programiranja.

Vozilo za oboljele od multiple skleroze

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u suradnji sa Savezom društava multiple skleroze Republike Hrvatske i Klinikom za neurologiju KBC Zagreb, u Hrvatskoj od multiple skleroze boluje oko 6100 osoba. Riječ je o bolesti koja napada živčani sustav te time onemogućuje oboljelima normalno funkcioniranje; od nje najčešće obolijevaju mladi, posebice žene.

Foto: Zaklada Novo sutra

Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije broji 80 članova oboljelih od multiple skleroze, o kojima skrbe 22 zaposlena djelatnika te brojni volonteri. Svrha je ovog društva raditi na podizanju kvalitete života osoba s multiplom sklerozom, podizanju njihova dostojanstva, rekreativno i psihofizičkoj rekreaciji te organiziranju različitih radionica koje podižu pozitivnu misao i sliku oboljelih osoba, kao i pomoći u integraciji u redoviti život zajednice.

Budući da bolest u svojoj uznapredovaloj fazi onemogućava oboljelima normalno kretanje, osnivači društva odlučili su pokušati pomoći svojim članovima te su se javili na natječaj Zaklade Novo sutra. Da je to bio pravi potez potvrdila je donacija Zaklade u iznosu od 260 000 kuna, koja je omogućila kupnju vozila potpuno prilagođenog za transport nepokretnih i teško pokretnih osoba oboljelih od ove bolesti.

Inkubator za novorođenčad

Odjel pedijatrije Opće županijske bolnice Vukovar do donacije Zaklade Novo sutra raspolagao je s inkubatorom za novorođenčad iz 2002.godine. Budući da je zabilježen povećan broj poroda te zbog činjenice da u Općoj županijskoj bolnici Vukovar egzistiraju trudnice iz cijele regije, strah djelatnika od otkazivanja starog inkubatora bio je potpuno opravdan, jer bi to dovelo do neželjenih posljedica u trenucima kada je svaka sekunda neizmjerno važna.

Nakon prijave na natječaj OŽB Vukovar dobila je stacionirani inkubator za novorođenčad te 2 perfuzijske pumpe koje odjel dosad nije imao. To ujedno pružilo sigurnost u radu zaposlenicima, ali i najveću moguću sigurnost malenim pacijentima.