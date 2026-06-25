Nogometni 'Dream Team': Tko su jedine tri reprezentacije koje mogu zaustaviti Francuze?

Kad reprezentacija ima problem da ne zna kamo smjestiti igrače vrijedne stotine milijuna eura, onda više ne govorimo o običnoj nogometnoj sili. Govorimo o "dream teamu". Francuska danas izgleda upravo tako, kao momčad sastavljena u laboratoriju modernog nogometa.

Snaga, brzina, dubina kadra, iskustvo i individualna kvaliteta spojeni su u gotovo savršenu cjelinu. Nije slučajno da ih kladionice vide kao prvog favorita za naslov svjetskog prvaka. Pitanje više nije može li Francuska osvojiti turnir, nego tko je uopće sposoban zaustaviti ih. Teško je i sjetiti se kad je neka reprezentacija imala takvu širinu.

Francuska B momčad vjerojatno bi dogurala barem do polufinala velikog turnira. Tako, primjerice, izbornik Francuske Didier Deschamps na Mundijal u SAD-u, Meksiku i Kanadi nije pozvao Realovog veznjaka Eduarda Camavingu, Tottenhamova napadača Randala Kola Muanija...

Dok druge reprezentacije strepe od eventualnih ozljeda ključnih igrača, Deschamps na klupi drži nogometaše koji bi u većini reprezentacija svijeta bili apsolutne zvijezde. To je luksuz kakav danas nema nitko osim njih.

Posebno zastrašujuće djeluje njihova fizička moć. Francuska više ne igra samo tehnički superioran nogomet, ona protivnike "melje" atletikom. U veznom redu igrači pokrivaju nevjerojatne količine prostora, ulaze u duele kao ragbijaši i pritom ostaju tehnički besprijekorni. A iza njih stoji obrana koja izgleda gotovo neprobojno, snažna, brza i dominantna u zraku.

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Kada taktika "čuvaj čovjeka" jednostavno ne vrijedi

No prava razlika nalazi se u jednom čovjeku - Kylianu Mbappéu. On je fenomen moderne igre. Na vrhuncu je fizičke moći, sposoban sprintati gotovo 38 kilometara na sat, a pritom zadržati kontrolu lopte gotovo kao igrač malog nogometa. Najveći problem za obrane nije njegova brzina, nego činjenica da nikada ne znate kad će eksplodirati. Dovoljna mu je sekunda prostora da prelomi utakmicu.

U nogometu je nekad postojao izraz "čuvati čovjeka". Kod Mbappéa to gotovo više ne postoji. Jedan na jedan protiv njega danas izgleda kao kazna. Bekovi se povlače nekoliko metara unatrag i prije nego što primi loptu jer znaju da utrku na otvorenom prostoru gotovo nitko ne može dobiti. Zato se nameće pitanje - postoji li uopće reprezentacija koja Francuskoj može stati na put?

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Mogu li zvijezde Premier lige pobijediti vlastito prokletstvo?

Englezi možda jedini imaju momčad koja Francuzima može parirati fizičkom snagom i intenzitetom. Jude Bellingham donosi moć i kreativnost u sredini, dok Harry Kane i dalje ima sposobnost jednim dodirom kazniti svaku pogrešku.

Engleska ima širinu, brzinu i iskustvo velikih utakmica. Međutim, često djeluju kao momčad koja igra pod golemim psihološkim pritiskom vlastite povijesti. Engleska je posljednji i jedini put osvojila SP još 1966. godine, kad je kao domaćin u finalu pobijedila Zapadnu Njemačku 4-2 nakon produžetaka na Wembleyu.

Dok Francuzi pod Deschampsom s nevjerojatnim cinizmom lome suparnike, Englezi u sudarima s teškašima često upadnu u zamku vlastitog opreza, povlačeći se i čekajući pogrešku koja na ovoj razini rijetko dolazi. Mogu li na sjevernoameričkom tlu konačno prekinuti obiteljsko prokletstvo i dokazati da nisu samo papirnati gigant, pitanje je na koje odgovor čeka cijela nacija.

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Kada čisti instinkt nadvlada taktiku

Drugi kandidat je Brazil. Ako postoji reprezentacija koja može Francusku izbaciti iz ritma, onda je to Brazil svojom "sambom" i tehnikom. Brazilci možda nemaju francusku disciplinu, ali imaju ono što ne možete naučiti, nogometni instinkt, dribling, vic u igri... Brazil na svoj dobar dan može unakaziti baš svaku selekciju.

Dok francuski laboratorij proizvodi atletske robote koji besprijekorno drže pozicije, brazilski nogomet i dalje živi na krilima čiste genijalnosti pojedinca - poput Viníciusa Júniora ili Rodryga koji na širokom prostoru mogu uništiti bilo kojeg beka. No, problem Brazila nastaje kad se suparnik odbije nadigravati i kad ples na terenu postane jalovo kruženje oko kaznenog prostora. Da bi srušili Tricolore, Brazilci moraju spojiti svoju urođenu uličnu drskost s čeličnom defenzivnom disciplinom, jer Mbappéova Francuska jedva čeka da se suparnik previše zaigra i ostavi prazan prostor iza svojih leđa.

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Nogometni dišpet protiv najskupljeg stroja

I onda dolazimo do možda najzanimljivije priče - Hrvatske. Na papiru Hrvatska nema ni približno jak kadar kao Francuska. Nema njihovu širinu, nema fizičke "monstrume", nema igrače od 100 i kusur milijuna eura na klupi... Ali Hrvatska ima nešto što je Francuzima često stvaralo problem, emociju, improvizaciju, nogometnu inteligenciju...

Hrvatska reprezentacija godinama preživljava utakmice koje bi mnoge velike sile izgubile. Ona zna proći kroz patnju. Zna usporiti ritam. Zna odvesti utakmicu u psihološki rat živaca. A upravo to ponekad frustrira momčadi koje su navikle dominirati.

Dok Francuzi igraju na pogon brutalnog ubrzanja, Hrvatska igra na pogon uma. Naš vezni red, predvođen bezvremenskim Lukom Modrićem, posjeduje onaj rijedak dar da sakrije loptu i natjera suparnika koji juri "sto na sat" da stane, nervozno cupka i troši energiju u prazno. To je nogomet s asfalta, pun sitnih lukavstava, strpljenja i vjere da se matematika na terenu može pobijediti čistim karakterom. Zato, kad se s jedne strane nađe francuski stroj, a s druge hrvatski dišpet, sve prognoze kladionica padaju u vodu. Jer povijest nas je naučila da protiv takve Hrvatske nitko, pa ni najskuplji "dream team" na svijetu, ne može unaprijed upisati pobjedu.

Pravilo broj jedan: Ne utrkuj se s bržim od sebe

Ako postoji način da se zaustavi Francuska, onda to nije natrčavanje s njom. To je kontrola ritma, zatvaranje prostora i strpljenje. Momčad koja protiv Francuza krene igrati njihov nogomet, najčešće završava pregažena. Jer Francuska danas izgleda kao savršeni prototip nogometne sadašnjosti i budućnosti, moćna, brza i gotovo bez slabosti. Ali nogomet nikada nije bio samo matematika. I upravo zato se turniri i dalje igraju.