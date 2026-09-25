Nostalgija za rajčicom, kruškom, špinatom: Kako doći do okusa iz bakina vrta?

Pripadate li skupini ljudi koji se još nostalgično prisjećaju onoga karakterističnog mirisa i okusa domaće rajčice iz bakina vrta? Ploda koji ste ujutro ubrali i možda slasno pojeli odmah pored grma na kojem je niknuo. Bakina vrta možda već dugo nema, ali onaj okus "prave" rajčice sigurno još nosite sa sobom godinama neumorno tražeći sortu čiji će vas okus i aroma vratiti u vrijeme u kojem je hrana još imala okus.

Problem se najčešće ne krije u tome što je riječ o nekim zaboravljenim sortama ili laboratorijskoj intervenciji u gensku strukturu voća i povrća. Europska je unija u vezi s tim prilično jasno i pedantno regulirana. Većina voća i povrća dostupna za konzumaciju ne razlikuje se mnogo od kultivara u kojima ste prije 20 godina uživali u bakinu vrtu. Ako išta, danas je dostupan širi izbor.

Ključna je, a kuharima diljem svijeta te su sintagme puna usta otkad je svijeta i vijeka, filozofija poznata kao od polja do tanjura. Najjednostavnije rečeno, ova se kulinarska krilatica svodi na duljinu, odnosno trajanje putovanja hrane od zemlje u kojoj je rasla do organa u kojem će se konačno samljeti i probaviti. A ta dva parametra itekako utječu na kvalitetu i nutritivnu vrijednost apsolutno svega što jedemo. Uključujući okus one nostalgične rajčice s početka priče.

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Što je to dozrijevanje

Dozrijevanje je, kako prenosi Gospodarski list, složen proces na koji utječu mnogi čimbenici, prije svega temperatura zraka. Jedan od prvih znakova da plod dozrijeva jest gubitak zelene boje. Zelena boja potječe od pigmenta klorofila, koji biljkama omogućava fotosintezu.

U plodovima koji sadrže škrob ovaj se sastojak razgrađuje u šećer glukozu, pa plod postaje slađi. Pri kraju procesa dozrijevanja u plodu se nakupljaju tvari arome karakteristične za svaku vrstu ploda. Ako se plodovi poberu prerano, tvari arome neće se nakupiti u dovoljnoj količini, pa će voće imati slabiji miris i okus.

Prije nego što krenemo dalje, kratko ćemo još reći da se voće i povrće, kad je način dozrijevanja posrijedi, dijeli na dvije skupine: ono koje može dozreti odvojeno od stabla i ono koje može dozreti samo na stablu. Voće iz prve skupine možemo ubrati prije nego što potpuno dozre te ga određeno vrijeme čuvati, a zatim ponovno potaknuti njegovo dozrijevanje u kontroliranim uvjetima uz pomoć plina etilena. Etilen je, inače, prirodni biljni hormon čija je glavna uloga dozrijevanje plodova. Tipičan primjer ovakvog voća je, recimo, banana.

Zanimljivo je da proces dozrijevanja jabuka može utjecati i na drugo voće u njihovoj blizini. Njihova kora oslobađa etilen čak i mjesecima nakon berbe, pa voće koje stoji uz njih može brže sazreti, omekšati i pokvariti se. Zato je jabuke najbolje čuvati odvojeno od ostalog voća kako bi ono dulje ostalo svježe.

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Kako umjetno dozrijevanje utječe na kvalitetu

Naravno, kad bismo živjeli u idealnim uvjetima, zrele bismo plodove uvijek brali izravno sa stabla. Većina nas ipak taj luksuz nema. Znači li to da se zato kompromitira kvaliteta hrane? Itekako! Ovisno o fazi razvoja voća i povrća, načinu i duljini transporta te nizu drugih okolnosti, razlike mogu biti goleme.

Recimo, rajčica. Kod cherry rajčica dozrelih na stabljici zabilježena je 30% veća čvrstoća, 55% veći sadržaj topljivih stvari i 11% veća titrabilna kiselost. Drugo istraživanje pokazuje da su na rajčicama koje su ubrane ranije te potom, radi 4-dnevnog transporta, hlađene, zabilježeno smanjenje 11 od 12 aromatskih spojeva, a prema trećem istraživanju tu je razliku osjetilo gotovo 67% ljudi.

S druge strane, tu su banane. Tropsko voće koje, bez dugog transporta i umjetnog dozrijevanja, u Hrvatskoj ne bismo jeli. Od ukupnog uzgoja banana samo 15% namijenjeno je izvozu, od čega oko 70% banana u EU ulazi iz Južne i Srednje Amerike. I da, sve banane koje ovdje imamo beru se zelene te se nakon dolaska u EU 4-7 dana u posebnim komorama tretiraju etilenom kako bi dozrele. Kao što smo vidjeli na primjeru rajčica, taj proces, iako nije štetan za naše zdravlje, značajno utječe na kvalitetu namirnice.

Foto: Gruntek.hr

Pitanje ugljičnog otiska

Drugi problem povezan s uvozom hrane, koji je iz ekološke perspektive mnogo veći, predstavlja količina zagađenja povezana s cijelim procesom transporta, hlađenja i umjetnog zrenja voća, jednom kad se konačno dokopa svoje destinacije.

Jedna velika analiza procijenila je da globalni transport hrane uzrokuje oko 3 milijarde tona CO₂ godišnje, odnosno oko 19% ukupnih emisija prehrambenog sustava. Za voće i povrće transport čini posebno velik dio: oni su odgovorni za oko 36% emisija povezanih s globalnom kilometražom hrane. Primjerice, 1 kg šparoga iz Lime u London putuje oko 10.000 km. Ako putuje avionom, transport proizvede oko 11,3 kg CO2, a brodom bi emisije bile samo oko 0,26 kg CO₂. Dakle, isti proizvod i ista udaljenost mogu imati više od 40 puta veći ugljični otisak, ovisno o načinu prijevoza.

Hlađenje nije ništa manje problematično. Studija hladnog lanca za voće i povrće u Kini pokazala je, recimo, da je energija korištena u hladnom lancu činila prosječno 61% emisija postpoljoprivrednog hladnog lanca. I zbog svega toga ona svježe ubrana rajčica iz bakine "bašte" ima još zdraviji okus. Jer nije riječ samo o nostalgiji. Ovdje govorimo o konkretnoj znanosti.

Foto: Gruntek.hr

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