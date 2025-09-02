Obavijesti

Foto: Bjelovarski sajam
POLJOPRIVREDNICI I GOSPODARSTVENICI, DOĐITE

Očekuju se deseci tisuća ljudi na sajmu najjače poljoprivredne županije u Hrvatskoj!

Piše 24ContentHaus,

Dok poljoprivrednici traže rješenja za sušu i klimatske izazove, stručnjaci i proizvođači udružuju snage kako bi ponudili odgovore na najvažnija pitanja sezone. Dođite u rujnu u srce kontinentalne Hrvatske!

Sadržaj donosi: Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarski sajam već desetljećima okuplja najbolje iz područja poljoprivrede, stočarstva i gospodarstva, a ove godine očekuje nas njegovo 32. izdanje, koje će se biti od 5. do 7. rujna na sajamskom prostoru u Gudovcu. Ova tradicionalna manifestacija svake godine privuče na desetke tisuća posjetitelja i izlagača iz Hrvatske i susjednih zemalja, a ni 2025. neće biti iznimka. U najavi je više od 500 izlagača, 400 stočara sa stokom i 50.000 posjetitelja. 

Posjet sajmu prilika je i za uživanje u skrivenim ljepotama Bjelovarsko-bilogorske županije – jedne od najzelenijih hrvatskih županija, u kojoj se spajaju očuvana priroda, bogata gastronomska ponuda i gostoljubivi domaćini.

O novostima i očekivanjima ovogodišnjeg sajma razgovarali smo sa županom Bjelovarsko-bilogorske županije Markom Marušićem.

Foto: Bjelovarski sajam

Bogata ponuda za sve posjetitelje

Bjelovarski sajam godinama je izvrsno mjesto za kupnju i prodaju te dogovaranje poslova, kao i za prezentaciju proizvoda i usluga. Izravna komunikacija izlagača s posjetiteljima i dalje je nezamjenjiv segment u današnjem poslovanju, bez obzira na razvoj interneta i internetske prodaje.

- Usporedba velikog broja proizvoda na jednome mjestu moguća je i dalje samo na sajamskim manifestacijama kao što je Jesenski međunarodni bjelovarski sajam - tvrdi župan.

Posjetitelje i ove godine očekuje raznolik sadržaj, a najveća atrakcija bit će Državna stočarska izložba.

- Najbolja grla stočarstva iz svih krajeva Hrvatske okupit će se na jednome mjestu, a smotra konja, koza i ovaca ove godine bit će najbogatija do sada - najavljuje naš sugovornik.

Kao i prošle godine, posjetitelji će moći uživati u besplatnoj školi jahanja, koja je do sada uvijek izazivala velik interes. Kako bi se svi zainteresirani mogli okušati u jahanju, župan je najavio da su odlučili povećati broj konja i vodiča. Organizirat će i Izložbu malih životinja, koja posebno veseli najmlađe posjetitelje.

Foto: Bjelovarski sajam

Osim u stočarskom, na Sajmu će biti bogat sadržaj u drugim sektorima. Posjetitelji će tako pronaći ponude iz područja grijanja i obnovljivih izvora energije, koji su sve traženiji u posljednje vrijeme, te veliku izložbu opreme za šumarstvo i drvne tehnologije.

- U području kontinentalnog turizma izlagači će moći predstaviti svoju ponudu proizvoda i usluga te svoje smještajne kapacitete, a posjetitelji će dobiti priliku otkriti ljepote kontinentalne Hrvatske i njezine cjelogodišnje posebnosti. Gospodarska vozila također će doživjeti veliku prezentaciju raznih modela, a tu su i neki novi izlagači koji će ponuditi razne strojeve i alate - otkriva Marušić.

Inovacije i aktualne teme

Sajamski prostor Gudovac uvijek je bio mjesto inovacija i rješenja za aktualne izazove. Ove godine poseban naglasak stavljaju na rješenja za navodnjavanje, ključni problem domaće poljoprivrede.

Kako nam govori župan, globalna situacija i zagrijavanje Zemlje zbog klimatskih promjena prisiljava poljoprivrednike na prilagodbu sušnim sezonama i mnogi se okreću navodnjavanju površina. Međutim, podatak da trenutno postoji samo 2% navodnjavane površine u Hrvatskoj jasno govori kako je potreba za tim velika. Da bi pomogli poljoprivrednicima, na sajmu planiraju razna predavanja i prezentacije na tu temu, a tu je i velik broj izlagača od kojih posjetitelji mogu doznati detaljnije informacije.

Foto: Bjelovarski sajam

U području drvnog svijeta cjepači drva, to jest kalači, prezentirat će svoju snagu i vještine, a izlagači će ponuditi novitete u šumarskoj opremi. Sajam opreme za stočarstvo poseban će naglasak staviti na opremu za staje, koja pridonosi kvaliteti uzgoja životinja, poput ventilatora i rashladnih uređaja.

- Ove godine također je u planu priprema raznolike i bogate ugostiteljske ponude koja će uključivati za ovaj kraj popularne šarane na rašljama, ali i novitete kao što je streetfood hrana - najavljuje naš sugovornik.

Kako se prijaviti?

Prijave za 32. Jesenski međunarodni bjelovarski sajam otvorene su već od početka godine, a posljednjih nekoliko tjedana interes izlagača dodatno raste.

- Prijave traju do 03. rujna, ali kao i uvijek, pozivamo izlagače da se prijave što prije kako bi mogli izabrati što atraktivniju poziciju izlaganja svojih proizvoda i/ili usluga desecima tisuća posjetitelja. Najbolji način za prijavu izlagača je putem online prijave, a mogu se javiti i na e-mail: prodaja@bj-sajam.hr. Prijave su moguće i slanjem upita putem društvenih mreža - govori Marušić.

Foto: Bjelovarski sajam

Dodaje kako izlagače očekuju i razne pogodnosti, posebice za one koji sudjeluju na više manifestacija Bjelovarskog sajma tijekom godine.

- Svaka godina nudi nove izazove, a mi se trudimo ponuditi rješenja za sve probleme. Tako smo i ove godine pripremili niz novih aktivnosti za koje vjerujemo da će pomoći posjetiteljima u njihovim nedoumicama, ali i da ćemo ponuditi sve ono što je trenutno potrebno poljoprivrednicima i gospodarstvenicima u obavljanju njihovih djelatnosti. Vjerujemo kako je vrijeme idealno da se posjetitelji pripreme za sljedeću sezonu te na vrijeme prikupe informacije na jednome mjestu. Očekujemo da će posjetitelji kući otići sretni i zadovoljni, a izlagači dobro tržiti i dogovoriti vrijedne poslove, kao i svaki put do sada – zaključuje uz osmijeh.

