Od radikalne ekologije do Earthbounda: Imamo tenisice s nultim utjecajem na planet

Hrvoje i Domagoj Boljar braća su koja dolaze iz obućarskog biznisa, a njihov poduzetnički put počeo je puno prije ekološkog zaokreta. Nastavljajući obiteljsku tradiciju uz oca, pokrenuli su vlastitu tvrtku za razvoj i proizvodnju obuće, a upravo ih je to dugogodišnje iskustvo unutar klasične industrije dubinski educiralo o njezinoj tamnoj i ekološki toksičnoj strani. Želja za promjenom paradigme prvo je rezultirala brendom MIRET, kojeg je domaća i regionalna javnost dobro upoznala, da bi 2023. godine evoluirao u Earthbound. Danas su oni jedni od najglasnijih zagovornika radikalno održive proizvodnje na našim prostorima, a tranzicija samog brenda donijela je važne promjene u kontekstu vizije stvaranja tenisica s nultim utjecajem na planet.

- Dugo smo osjećali da je došao trenutak za ime koje će jasnije i direktnije komunicirati tko smo i što zapravo predstavljamo; a to je stavljanje ekologije na prvo mjesto u apsolutno svemu što radimo. MIRET nam je bio važan i emotivan projekt, no s vremenom smo shvatili da više ne može nositi težinu svega što želimo graditi i predstavljati u budućnosti – objašnjavaju naši sugovornici na početku.

Prelazak na Earthbound zapravo je bio potpuno prirodan korak jer to ime, kako ističu, mnogo preciznije utjelovljuje njihove temeljne vrijednosti i viziju stvaranja ultimativne održive tenisice. Osim unutarnje usklađenosti, novo ime donijelo im je znatno veću jasnoću prema međunarodnom tržištu jer mnogo izravnije komunicira bit brenda.

Kako prepoznati stvarnu ekologiju u moru greenwashinga?

Pojam "održivost" u modernoj modnoj industriji danas je poprilično izlizan, a greenwashing je postao gotovo standardna marketinška praksa većine velikih igrača. U takvom okruženju Earthbound se fundamentalno razlikuje od onih koji se ekologijom bave samo deklarativno.

- Danas je dovoljno ubaciti malo reciklirane plastike i proglasiti proizvod 'zelenim'. Mi smo od početka odlučili ići mnogo dalje i mijenjati proces iz temelja. Zato smo eliminirali plastiku iz tenisica, koristimo prirodne i netoksične materijale, a to sve potvrđujemo certifikatima. Kod nas održivost nije marketinška kampanja nego temelj poslovanja. Velika je razlika između toga da ekologiju koristiš kao alat za prodaju i toga da zbog nje potpuno promijeniš način razmišljanja i proizvodnje. No vjerujemo da danas sve više kupaca to prepoznaje – ističu.

Foto: MARKO MIHALJEVIC

Tehnički i financijski izazovi proizvodnje bez nafte i plastike

Napraviti tenisicu koja je čak 97% od prirodnih materijala i gotovo potpuno bez plastike zvuči nevjerojatno u industriji koja već desetljećima doslovno ovisi o nafti. Taj je proces bio ekstremno zahtjevan, kako tehnički tako i financijski, no kompromisi za njih nikad nisu bili opcija.

- Bio je ekstremno zahtjevan projekt. Industrija obuće desetljećima je razvijana oko sintetike, kože i plastike, što znači da gotovo nijedno postojeće rješenje nije prilagođeno prirodnim materijalima. Svaki put kad želiš koristiti, primjerice, konoplju, pluto ili prirodnu gumu, moraš praktički razvijati nove procese i tražiti partnere spremne na 'eksperimentiranje'. Također, bilo je veoma teško pronaći dobavljače koji dijele iste vrijednosti i zaista stoje iza svojih ekoloških tvrdnji. Financijski je to mnogo skuplji, iscrpniji i sporiji put, ali nismo htjeli raditi 'napola održiv' proizvod jer onda cijela priča gubi smisao.

Prirodni materijali koji diktiraju urbani dizajn

U njihovom slučaju priroda nije samo izvor sirovina nego i glavna inspiracija za cjelokupan dizajn, estetiku i vizualni identitet proizvoda. Kreativni proces spajanja surovih prirodnih materijala i modernog urbanog dizajna donosi posebnu dinamiku u stvaranju svake nove kolekcije:

- Kod nas materijali često diktiraju estetiku. Tekstura, boja i mogućnosti oblikovanja materijala često određuju i dizajn, odnosno daju inspiraciju za finalni produkt. Istodobno, cilj nam nikad nije bio raditi ekološke tenisice koje izgledaju prolazno nego stvoriti ekološki proizvod koji je udoban, dugotrajan, ali i vizualno privlačan. Najveći izazov i najzanimljiviji dio procesa upravo je spojiti prirodne materijale s estetikom koju ljudi žele nositi svaki dan. Danas možemo reći da značajan dio kupaca kupuje naše tenisice baš zbog dizajna.

Misija edukacije tržišta i prestižni certifikat B Corp

Earthbound je ujedno prva hrvatska tvrtka koja se može pohvaliti prestižnim globalnim certifikatom B Corp, i to s vrlo visokim rezultatom. S obzirom na to da su osnivači ove tvrtke karijere gradili u konvencionalnoj obućarskoj industriji, ovaj proces ima i duboku osobnu težinu, ali i ulogu u edukaciji domaćeg i stranog tržišta.

- Certifikat B Corp za nas nikad nije bio samo marketinški alat nego način da vrlo konkretno i neovisno dokažemo kako iza naših tvrdnji stvarno stoje rezultati. Naše tenisice emitiraju oko 65% manji otisak CO₂ od prosječne obuće na tržištu i napravljene su od 97% prirodnih materijala. Zbog toga su i naše tvrdnje vrlo radikalne, pa smo od početka bili svjesni da će dio ljudi biti skeptičan i bojati se greenwashinga, što je danas ogroman problem modne industrije. Zato nam je bilo bitno imati neovisne potvrde/certifikate jer su i oni način educiranja.

Suosnivači se otvoreno osvrću i na svoje profesionalne početke koji su ih u konačnici i usmjerili prema ovoj radikalno ekološkoj priči.

- Hrvoje i ja odrasli smo u konvencionalnoj obućarskoj industriji i iznutra vidjeli koliko može biti destruktivna prema ljudima i okolišu. Earthbound je nastao kao pokušaj da pokažemo da postoji drugačiji model. Ne samo kupcima nego i industriji. Zato danas edukaciju tržišta vidimo gotovo jednako važnom kao i proizvod: ako uspijemo potaknuti ljude da počnu postavljati pitanja o tome što kupuju, kako proizvodi utječu na njih i okolinu, onda smo napravili mnogo više od samih tenisica.

Potraga za partnerima u konzervativnoj industriji

Da bi konačni proizvod bio uistinu održiv, održiv mora biti i kompletan lanac opskrbe. Pronalaženje partnera u regiji koji su spremni riskirati, ulagati u radikalne inovacije i pratiti njihovu viziju pokazalo se kao jedan od najvećih operativnih izazova.

- Vrlo teško ih je bilo pronaći jer većina industrije funkcionira prema načelu minimiziranja rizika te držanja provjerenih materijala i metoda. Konkretno, kod dobavljača materijala bilo nam je izazovno pronaći partnere koji zaista nude ono što komuniciraju i čiji su standardi stvarno usklađeni s našim vrijednostima, a ne samo marketinški prezentirani kao održivi. S druge strane, tvornice koje rade finalni proizvod često nisu naviknule raditi s prirodnim materijalima. Takvi materijali ponekad zahtijevaju drugačije procese, dodatnu edukaciju, a ponekad i ulaganje u novu opremu ili prilagodbu proizvodnje. Naravno, nisu svi spremni prihvatiti takav rizik ili ulagati u nešto što izlazi iz standardnih industrijskih okvira. Ali zato danas cijenimo partnere koje smo pronašli u cijelom lancu opskrbe.

Živi testovi na gradskom asfaltu

Za kraj razgovora zanimalo nas je koji su modeli iz kolekcije Earthbound njima najdraži i koje najčešće možemo vidjeti na njihovim nogama. Odgovor ove simpatične braće ustvari pokazuje da kreativni i testni proces kod njih zapravo nikad ne prestaje:

- Obojica nosimo i testiramo mnogo modela iz kolekcije Earthbound, pogotovo kad izbacimo nešto novo ili radimo na novim materijalima i detaljima. Često tijekom mjesec dana promijenimo nekoliko pari da bismo stvarno vidjeli kako se tenisice ponašaju u različitim situacijama. Znalo se dogoditi i da nosimo dvije različite tenisice istodobno, čisto radi usporedbe... Zato nam je teško izdvojiti određeni model.