Ogreben vam je automobil? Evo kako možete sanirati štetu

Svaki vlasnik automobila barem jedanput se neugodno iznenadio zbog ogrebenih vrata ili prtljažnika. Kako 'zaliječiti' duboke ili površinske ogrebotine i vratiti limenom ljubimcu stari sjaj, pročitajte u nastavku

<p>Duboke <strong>ogrebotine od ključa </strong>ili drugih <strong>oštrih predmeta</strong> noćna mora su svakog vlasnika automobila. Postoje mnogi trikovi kojima sami možete pokušati otkloniti ružan "ožiljak" s karoserije limenog ljubimca, ali ako je riječ o ogrebotinama koje su poprilično vidljive, morat ćete im se više posvetiti, pa i potražiti <strong>pomoć stručnjaka - lakirera.</strong></p><h2>Sitne, površinske ogrebotine</h2><p>Ako je karoserija ogrebena površinski nekim manje oštrim predmetom, poput granja, tragove pokušajte otkloniti <strong>odstranjivačem laka</strong> tako što ćete ga nakapati na oguljeni dio te <strong>mekanom krpom</strong> i kružnim pokretima prelaziti preko lima. Ovaj eksperiment djelovat će već nakon tridesetak sekundi, ali imajte na umu da ga možete primijeniti samo ako je riječ o vrlo <strong>sitnoj i minimalnoj šteti na vozilu</strong>. Takve ogrebotine možete pokušati otkloniti i poliranjem ako lak na karoseriji nije puknuo.</p><p>Na tržištu postoje i razni markeri i sprejevi za prekrivanje ogrebotina, ali morate dobro paziti da kupljeni marker u potpunosti odgovara boji vozila, u protivnom i najmanja odstupanja u tonusu lako će se uočiti, upozorava <strong>Leon Pali</strong>, lakirer iz <a href="https://bit.ly/3m1cp5f" target="_blank">AutoZubaka</a>.</p><p>- Metalizirane i perla boje predstavljaju poseban izazov. One kroz lak svojim zrncima ili granulama <strong>reflektiraju svjetlo</strong> i u sumrak možete uvijek vidjeti i <strong>najmanja odstupanja u nijansi boje</strong>. Zato profesionalci po potrebi nanose lak i na dijelove pored oštećenih kako bi se nijanse izjednačile - ističe Pali.</p><h2>Uvjeti diktiraju rezultat</h2><p>Zanimalo nas je zašto se u popravak jače oštećenih branika ili vrata ne bismo trebali upuštati sami.</p><p>- Popravak karoserije automobila prvenstveno ne bi trebalo raditi u garažama i dvorištima jer takvi prostori ne posjeduju uvjete za <strong>lakiranje automobila </strong>- kaže Pali.</p><p>- Prostor u kojem se lakiranje radi mora biti na određenoj temperaturi, između <strong>23 do 60 Celzijevih stupnjeva</strong>, ovisno o fazi sušenja laka. Isto tako, svi znamo kako su garaže pune prašine i često zagušljive, a u ovom procesu ključno je da je prostor ventiliran – objašnjava stručnjak za lakiranje.</p><p><strong>Termolakirnica</strong> je zato jedini ispravan način dobivanja kvalitetnog rezultata, izbjegavanja nanošenja prašine i nečistoća na lak te poštovanja temperaturnog procesa sušenja laka.</p><h2>Plati manje pa popravljaj</h2><p>Prijatelj vam je rekao da ima poznanika koji <strong>popravlja aute u "fušu"</strong>, što zvuči kao jeftinija opcija. Međutim, mnogo je faktora koji mogu krenuti u krivom smjeru pa se tako obavljeni posao mora <strong>dodatno sanirati</strong>. </p><p>- Potrebno je mnogo dodatnih radnih sati za ispravljanje tuđih pogrešaka i pokušaja popravaka, pa tako 'jeftinija opcija' nerijetko postaje ona najskuplja - kaže Pali.</p><p>- Amateri u ovom poslu često <strong>miješaju materijale.</strong> Koriste temelj jednog proizvođača, punilo, odnosno filer, od drugog, a lak od trećeg. Miješaju i tipove materijala, a miješanje komponenti poslije uzrokuje pucanja, odvajanja baze laka od podloge i slične probleme - pojašnjava stručnjak.</p><p>Također na umu treba imati to da nestručan popravak <strong>može umanjiti vrijednost automobila</strong>. </p><h2>Original ili zamjenski dio?</h2><p>- Ako se odlučite za zamjenu oštećenog dijela, uvijek birajte kvalitetu prije svega - kaže Pali. </p><p>- Postoje<strong> </strong>tri vrste dijelova: <strong>zamjenski </strong>dio, čija kvaliteta može biti upitna, <strong>originalni </strong>dio, koji je idealan izbor zbog svoje kvalitete, te <strong>rabljeni</strong> dio, koji može ali i ne mora biti dobro rješenje, ovisno o njegovu stanju. Najvažnija prednost originalnog dijela je ta što su svi zazori pravilni, dio savršeno sjeda 'na šaraf' i popravak se poslije neće vidjeti – objasnio je Leon te istaknuo kako <strong>nema dijela do originalnog dijela.</strong></p><p>Ako vam se ipak dogodilo da ste pristali svog limenog ljubimca prepustiti u nestručne ruke, ne očajavajte! Nema toga što profesionalac ne može popraviti. Zato se pri odabiru lakirnice za popravak trebate voditi <a href="http://bit.ly/3m1cp5f" target="_blank">kvalitetom, ugledom</a> i biti strpljivi jer je to proces u kojem je vrijeme sušenja komponenti presudno za finalnu kvalitetu. Što je najbolje, cijena nije mnogo viša nego kod onih koji to rade u garažama - zaključuje Pali.</p>