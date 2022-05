Otkrivamo: Kako će 5G mreža utjecati na svakodnevni život i na poslovanje poduzetnika

U sljedećih pet godina globalne investicije u 5G mrežu dosegnut će 980 milijardi dolara, što je na razini godišnjeg prihoda mobilnih operatera. Većina stvari koje svakodnevno koristimo bit će povezana putem interneta, i to zahvaljujući IoT tehnologiji. Što to znači za nas?

Kako će IoT (pod tim je nazivom internet stvari poznatiji u svijetu) i 5G utjecati na promjene u prijevozu, upravljanju proizvodnim procesima ili pružanju različitih usluga i koje će nove industrije nastati? Je li Hrvatska spremna za Industriju 4.0. i može li ona značajno unaprijediti naše gospodarstvo? Koje nas nove promjene čekaju u futurističkom svijetu metaversea te što primjena NFT-a može donijeti hrvatskom turizmu i ostalim industrijama?

Odgovore na ova i slična pitanja potražit će Lordan Kondić, konzultant 24sata i moderator panela "Nezaustavljiva tehnologija: 5G & Next infrastruktura za Industriju 4.0.", koji će biti u okviru druge velike biznis konferencije 24sata - "Hrvatska u novom ekonomskom okruženju". A prije nego što vas na konferenciji upoznamo s temama financiranja, tehnologije i inovacija, saznajte što je Kondić rekao o 5G mreži i njezinu utjecaju na današnji svijet.

Što će se promijeniti?

Riječ je o petoj generaciji mreža pokretnih komunikacija, koja predstavlja novu inovacijsku platformu i novi globalni standard. Na temelju nove mreže razvit se će se takozvani pametni koncepti, koji se odnose na koncepte poput pametnih gradova i autonomnih vozila.

- 5G mreža ima tri glavne prednosti: veće brzine, manju latenciju i veći kapacitet. To znači da je ona otprilike 100 puta brža od 4G mreže i čak 2000 puta od 3G mreže. Za skidanje prosječnog filma u HD formatu na 4G mreži potrebno je 10 minuta, a sad će to trajati samo 6 sekundi. Mislim da će do uvjerljivo najveće promjene doći u IoT domeni te u povezanosti svih mogućih uređaja i stvari u našoj okolini, i to u realnom vremenu - kaže naš sugovornik i dodatno nam objašnjava što konkretno znači ta manja latencija za građane.

- Latencija je kašnjenje u odzivu mreže. Pojednostavljeno rečeno, to znači koliko mreži treba vremena od trenutka u kojemu mi napravimo neki pokret ili damo naredbu do trenutka u kojem se to izvrši. Prosječna latencija na 4G mreži je 40-50 ms, a sad bi trebala biti 10 ms ili čak i manje. Mislim da će prosječni građani to najviše osjetiti u prijevoznim uslugama jer je to osnovni preduvjet za samovozeća prijevozna sredstva budući da im pruža mogućnost velike brzine reakcije na nepredviđene događaje u prometu - smatra Kondić.

Neograničene mogućnosti

Stručnjaci predviđaju da će budućnost razvoja utjecaja 5G mreže ići u smjeru velikih promjena.

- 5G mreža još je u procesu izgradnje, tako da se njene prednosti, u dijelovima u kojima već postoji, prije svega mogu očitovati u povećanju brzine, ali već ima i primjera korištenja VR tehnologija, samovozećih vozila, robota u logističkom sektoru i slično. Izvrstan primjer je prošlotjedna utrka Formule 1 u Miamiju, gdje su gledatelji (kapacitet gledališta je 80.000) koji su pratili utrku uživo na svojim 5G telefonima mogli istodobno pratiti utrku na 7 HD kamera uz komentatora. Na 4G mreži to ne bi bilo moguće - objašnjava.

Iako još nitko nije siguran kako i u kojem smjeru, ali evidentno je da će se mnogo toga promijeniti, smatra Kondić te dodaje da će život postati bitno drugačiji u svim aspektima, a poslovno okruženje i način poslovanja doživjet će još veću revoluciju.

Globalne prednosti 5G mreže

Postojeće studije ističu da su neke od ključnih prednosti 5G mreže unapređenje rasta i proizvodnosti, tehnološko usložnjavanje, inovativnost proizvoda i usluga, učinkovitost poslovanja te osnivanje i privlačenje novih poslovnih subjekata, posebice kroz stvaranje novih poslovnih prilika.

- Sve promjene koje se dogode u svijetu i našem bližem okruženju prelit će se i na našu zemlju. Preostaje vidjeti hoće li naša država i poduzeća iskoristiti ovu priliku kao mogućnost razvoja gospodarstva u smjeru koji je do sada bio nezamisliv - zaključuje Kondić.

