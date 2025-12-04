Ova dvojica bradonja utjecali su na živote mnogih ljudi, diljem kugle zemaljske

Tek što se jedan bradonja prošulja našim kućama i ostavi pune čizmice, na scenu već stupa njegov bradati nasljednik. Zasigurno ga znate iz reklame za najpoznatije piće na svijetu, čak i ako u životu niste pogledali niti jedan jedini božićni film. Što je gotovo nezamislivo. Jedan je stvarni lik, drugi je njegova kulturna nadogranja. Brada je ista.

Pogađate, riječ je o svetom Nikoli i Djedu Božićnjaku. Da su im korijeni isti, razvidnije je Nikolinoj u engleskoj varijanti: Santa Claus. No, jeste li znali da Djed Božićnjak zapravo dolazi iz Nizozemske, gdje se zove Sinterklaas, u koju je stigao iz Španjolske? I ondje ga ne prati Krampus, nego Crni Petar. Ali kako je došlo do toga da se jedan od najpoznatijih srednjovjekovnih svetaca "klonirao", a njegova je nova forma evoluirala u globalni fenomen simpatičnog djedice koji se spušta dimnjacima kakvog poznajemo danas?

Foto: shutterstock

Originalni Djed Božićnjak

Priča o ovom popularnom dvojcu kreće u 3. stoljeću negdje u današnjoj Turskoj. Nikola, dječak iz drevne Patre ili Mire, rođen u bogatstvu, odrastao je među vršnjacima koji nisu imali ništa osim vlastitih žuljeva. Dok su drugi klinci čekali poklone, on ih je dijelio - uključujući i onu najpoznatiju epizodu kad je noću ubacio vrećicu zlata kroz prozor jedne osiromašene kuće i tako spasio tri djevojke od života koji nitko ne bi poželio. Tih, uporan i sklon rješavanju tuđih tragedija prije nego ga itko stigne išta pitati.

Kao mladić postao je najmlađi biskup u povijesti Crkve, proputovao Palestinu i Egipat, a onda je nakratko završio i u Dioklecijanovim tamnicama. Nakon što je kršćanstvo doseglo status službene religije, sveti se Nikola na scenu vratio jači nego ikada. Dovoljno je prisjetiti se anegdote koja opisuje kako je pogani Arije vrijeđao Kristovo ime. Nikola mu je jednostavno prišao i udario mu šamar pred čitavom svitom. Otad je i formalno poznat kao branitelj vjere.

A Nikolina putovanja po svijetu nije mogla zaustaviti čak niti smrt sama. Talijanski su mornari, naime, iz njegovog konačnog počivališta ukrali dio relikvija sv. Nikole i prenijeli ih u Bari. Ostalo je povijest. Diljem Europe su krenule nicati crkve dignute njemu u čast. U kratkom je roku postao jedan od najpopularnijih kanonskih svetaca zaštitnika. Manje je poznato da se osim djece, mornara i zatvorenika pod njegovom ingerencijom nalaze i vukovi. Predaja obiluje pričama o svetom Nikoli, a jedna od najmračnijih i najsnažnijih govori o trojici dječaka koje je okrutni mesar zaklao i zasolio, sve dok Nikola nije podigao tri prsta i vratio ih u život - spoj svetosti i horora koji i danas motivira da mu ostavljamo čizmicu pod prozorom.

Foto: shutterstock

Genijalna marketinška priča

Santa Claus kakvog znamo zapravo je svjetski putnik među mitovima: rođen u Nizozemskoj kao Sinterklaas, odrastao u američkim kolonijama, a punoljetnost je dosegao tek kad ga je Washington Irving prerušio u mršavog lika koji puši lulu i leti iznad krovova. U djedicu, kakvog danas znamo i volimo, transformirao ga je u svojoj slavnoj pjesmi Clement Moore podarivši mu osam sobova i otvorivši vrata transformaciji u najpoznatijeg dostavljača na svijetu. U međuvremenu je eksperimentirao s bojom odijela, veličinom i prijevoznim sredstvima - od metli do minijaturnih saonica.

Prijelomni trenutak došao je u 19. stoljeću, kad ga je politički karikaturist Thomas Nast napokon "standardizirao": trbušast, bradat, vječno dobro raspoložen i s adresom na Sjevernom polu, koji mu je dodijeljen isključivo zato što sobovi vole hladnoću. Odatle su se lančano rodile tradicije - pisma Santi, prva službena adresa, čak i supruga koja se pojavila tek sredinom 19. stoljeća. Svijet ga je dalje personalizirao po svojim mjerama: negdje donosi poklone, negdje ga ne priznaju, negdje mu ostavljaju rižinu kašu, a negdje Guinness.

Kad su mu se pridružili crvenonosi Rudolph i njegova vesela braća, još jedan genijalni marketinški spin iz 1939., te nakon što je uslijedio Coca-Colin globalni makeover, Santa je postao jedan od najvećih marketinških izuma prošloga stoljeća. Danas ima vlastiti poštanski broj, sveučilište, hotline, GPS praćenje i bogatu filmsku karijeru. Djeca mu mogu slati e-mailove, pisma, pa čak i pepeo spaljenih želja, a on, barem jednom godišnje, još uvijek mora odraditi tempo od 6100 poklona u sekundi.

Foto: shutterstock

Sjećanja koja ostaju

Sveti Nikola i Djed Božićnjak su možda poznati po tome što donose darove, ali suvremena psihologija tvrdi kako djeca najdublje pamte rituale, a ne predmete. Sama vjera u Djeda Božićnjaka ili poklon, kažu, nije dovoljna da stvori trajne uspomene. Štoviše, istraživanja pokazuju da su upravo ponavljane blagdanske aktivnosti - ukrašavanje drvca, pjesme, pripreme za večer, rituali darivanja, ono što djeci ulijeva osjećaj sigurnosti i pripadnosti. To su trenuci kad dijete osjeti da je dio nečeg većeg, da netko misli na njega, da postoji struktura i smisao u svijetu oko njega. Nije važno je li dar velik ili skup, nego osjećaj da netko misli na tebe i stvara trenutak posebnosti.

Nadalje, jedno zanimljivo istraživanje pokazuje da su baš rituali ti koji potiču i prosocijalno ponašanje kod djece. Sudjelovanje u pripremama i malim obiteljskim tradicijama čini ih osjetljivijima i sklonijima nesebičnim gestama, jer uče da darivanje i pažnja drugima imaju vlastitu vrijednost. U konačnici, blagdani nisu samo vrijeme darova, već prilika za stvaranje emocionalnih memorija koje traju cijeli život - male geste, zajednički trenuci i rituali grade osjećaj magije i sigurnosti, koji i odrasli pamte s istom toplinom.

