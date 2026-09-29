Ova tvrtka godišnje će proizvoditi 45 milijuna pilića: Zavirite u valionicu budućnosti

Piletina je za mnoge obitelji jedna od najčešćih namirnica na stolu. Brza je za pripremu, vole je i djeca i odrasli, a može završiti u juhi, pećnici, salati, tortilji ili sendviču. Upravo zato često je kupujemo gotovo rutinski, bez mnogo razmišljanja. No iza pakiranja koje uzmemo s police nalazi se cijeli niz koraka koji počinju mnogo prije trgovine. Od podrijetla jaja i uvjeta valjenja, preko hrane kojom se perad hrani i načina uzgoja, pa sve do prerade mesa. Ako želimo znati što zapravo stavljamo na obiteljski stol, upravo je taj put jednako važan kao ono što piše na deklaraciji. Put Cekin piletine počinje mnogo prije – još na roditeljskim farmama, a nastavlja se kroz novu digitaliziranu valionicu, kontroliranu prehranu i uzgoj bez antibiotika. Svježa Cekin piletina od farme do police stiže u roku od 24 sata.

Sve počinje od roditeljskih jata

Koka je jedini proizvođač pilećeg mesa u Hrvatskoj s vlastitim matičnim farmama, na kojima roditeljska jata osiguravaju jaja za valionicu. Upravo je to početak potpuno povezanog proizvodnog procesa koji se nastavlja kroz valionicu, farme i preradu, sve do Cekin proizvoda koji nalazimo u trgovinama.

Zašto je to važno? Zato što se kvaliteta hrane ne može graditi samo u posljednjoj fazi proizvodnje. Važno je znati što se događalo i prije – odakle dolaze jaja, u kakvim se uvjetima odvija valjenje, čime se perad hrani i kako se uzgaja. Upravo mogućnost kontrole cijelog tog puta jedna je od najvećih prednosti integrirane proizvodnje. Nakon roditeljskih farmi slijedi jedna od najvažnijih karika tog lanca – valionica.

Foto: Koka

Valionica budućnosti

Jedno od najvećih novih ulaganja Koke jest ono u modernu valionicu vrijednu 20 milijuna eura, koja predstavlja važan tehnološki iskorak u domaćoj peradarskoj proizvodnji. Njezin će kapacitet u dvije faze dosegnuti 45 milijuna jednodnevnih pilića godišnje. Proces omogućuje precizno praćenje i prilagodbu uvjeta inkubacije.

Nova valionica u Varaždinu od 7000 četvornih metara, od čega više od 5000 zauzima proizvodni dio, sagrađena je u samo godinu dana. Automatizirani sustav za sortiranje i slaganje obrađuje 30.000 jaja na sat, zbog čega ova investicija predstavlja jedan od najvećih tehnoloških iskoraka Koke u posljednjih nekoliko godina. Ta tvrtka, koja ove godine obilježava 65 godina poslovanja, danas posluje na više od 30 lokacija i svoje proizvode izvozi u 13 zemalja.

Posebno je važno što u valionicu dolaze jaja iz vlastitog sustava roditeljskih farmi. Time se lanac ne prekida prelaskom iz jedne faze u drugu nego ostaje povezan i pod nadzorom od početka.

Foto: Koka

Roman Merkaš, član Uprave Koke za proizvodnju, ističe da je upravo takva povezanost jedna od ključnih prednosti cijelog sustava.

– Nova valionica jedna je od ključnih karika Kokine integrirane peradarske proizvodnje i značajan tehnološki iskorak u našem proizvodnom sustavu. Planirani kapacitet u dvije faze doseže 45 milijuna jednodnevnih pilića godišnje. Opremljena je najnovijom generacijom automatiziranih i digitalno povezanih sustava, uključujući SmartSense, jedno od prvih takvih rješenja u svijetu, te SmartControl za centralizirani nadzor i upravljanje procesima – kaže Merkaš.

Dodaje kako upravo povezanost roditeljskih farmi i valionice omogućuje da kvalitetu prate već od najranijih faza proizvodnje.

– Takva povezanost svih ključnih faza omogućuje nam da kvalitetu Cekin piletine gradimo i nadziremo već od najranijih faza proizvodnog procesa, čime osiguravamo potpunu sljedivost sve do finalnog proizvoda na polici – objašnjava Merkaš.

Važno je i što pilići jedu

Nakon valionice pilići odlaze na farme, ali kontrola proizvodnje tu ne prestaje. Perad dobiva hranu kontroliranog sastava i podrijetla iz Kokina vlastitog sustava, a jedan od važnih standarda proizvodnje je i uzgoj bez uporabe antibiotika. To je posebno važno u današnje vrijeme, kad kupci sve više čitaju deklaracije i žele znati ne samo gdje je hrana proizvedena nego i kako.

Sljedeći važan korak je prerada. Roditeljska jata, jaja, valionica, hrana, farme, uzgoj i prerada tako nisu odvojeni dijelovi priče nego povezani lanac. Upravo zahvaljujući tome moguće je pratiti put proizvoda sve do police.

Foto: Koka

Ulaganje koje je mnogo veće od jednog pogona

Nova valionica dio je šireg investicijskog ciklusa Koke. Uz 20 milijuna eura uloženih u valionicu, kompanija je investirala 1,2 milijuna eura u novu liniju za svježu preradu te asortiman mljevenog mesa, ćevapa i pljeskavica. Nova linija za panirani asortiman vrijedna je dodatnih 6,5 milijuna eura. Takva ulaganja nisu važna samo za modernizaciju proizvodnje nego i za jačanje domaće prehrambene industrije te veću samodostatnost hrvatskog peradarstva.

Stjepan Sabljak, predsjednik Uprave Koke, ističe kako su takva ulaganja važna i izvan same kompanije.

- Kao vodeća peradarska kompanija u Hrvatskoj, Koka već 65 godina gradi i razvija hrvatsko peradarstvo, a nova valionica, vrijedna 20 milijuna eura, jedna je od najvažnijih investicija u novijoj povijesti kompanije. Njezino značenje nije samo u novoj tehnologiji i povećanju proizvodnih kapaciteta nego i u jačanju domaće proizvodnje hrane, samodostatnosti i konkurentnosti hrvatske prehrambene industrije. Koka je jedini proizvođač pilećeg mesa u Hrvatskoj s vlastitim matičnim farmama, što znači da naš proizvodni sustav počinje još prije valionice, od roditeljskih jata, koja osiguravaju jaja za nastavak integriranog proizvodnog procesa. Povezanost svih ključnih faza, od vlastite stočne hrane, certificiranog uzgoja bez uporabe antibiotika do industrije mesa i proizvoda na polici, temelj je kvalitete Cekin piletine i njezine vodeće pozicije na hrvatskom tržištu. U godini u kojoj Koka obilježava 65 godina poslovanja, ova investicija snažan je dokaz kontinuiteta razvoja kompanije, a priznanje Zlatna bilanca 2026. dodatna potvrda stabilnog rasta i jasne vizije daljnjeg razvoja - kaže Stjepan Sabljak.

Foto: Koka

Cekin piletina dolazi iz certificiranog uzgoja bez uporabe antibiotika, a perad hrane hranom iz vlastite proizvodnje, kontroliranog sastava i podrijetla. Koka je uložila 1,2 milijuna eura u novu liniju za proizvodnju pilećeg mljevenog mesa, ćevapa i pljeskavica.

A što sve to znači kad stojimo pred policom?

Većina kupaca nikad neće vidjeti unutrašnjost valionice. Ipak, upravo se ondje, mnogo prije nego što Cekin piletina stigne u trgovinu, odvija važan dio proizvodnje. Kad biramo piletinu za ručak, ne razmišljamo o tehnologiji, ali želimo znati što kupujemo i tko stoji iza proizvoda. Iza Cekin piletine stoji Koka, koja povezuje 65 godina znanja i iskustva s najnovijom tehnologijom za još precizniju kontrolu proizvodnje i kvalitete.