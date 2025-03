Ova županija ima sajam na koji dolazi 30.000 ljudi, a uređuje i toplice koje cijela Hrvatska voli

U Gudovcu pripremaju 26. Međunarodni proljetni sajam, koji će biti od 27. do 30. ožujka i na kojem se očekuje više od 30.000 ljudi. U tri desetljeća postojanja Bjelovarski sajam izrastao je u najveću sajamsku manifestaciju ne samo u Republici Hrvatskoj nego i ovom dijelu Europe. Proljetni i Jesenski sajam tijekom svih ovih godina postali su prepoznatljive međunarodne manifestacije i neizostavna okupljališta najvećih i najznačajnijih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, ali i mnogih drugih proizvođača iz drugih gospodarskih grana.

Foto: Bjelovarski sajam

Na 6000 četvornih metara zatvorenog izložbenog prostora, 75.000 kvadrata otvorenog izložbenog prostora te još 1600 kvadrata nadstrešnica i čak 90.000 parkirnih mjesta, kompleks u Gudovcu nudi uvjete izlagačima i posjetiteljima kakvih nema nigdje u okruženju. Upravo to Bjelovarsko-bilogorsku županiju, kao osnivača i većinskog vlasnika sajma, čini drugačijom od drugih.

Foto: Bjelovarski sajam



- Bjelovarski sajam kao takav ima veliko značenje za razvoj naše županije jer potiče njezin gospodarski rast i napredak, prije svega kroz daljnji razvoj poljoprivrede, prehrambene i prerađivačke industrije te, naravno, turizma - kaže Marko Marušić, župan bjelovarsko-bilogorski. Zemlja partner je Francuska, što je zapravo velika stvar kad je riječ o poslovnim odnosima.

- Francuska je, kad se radi o poljoprivredi, jedan od lidera u Europi i za našu županiju i naš Bjelovarski sajam važno je što je upravo Francuska zemlja partner na našem skorašnjem 26. Proljetnome međunarodnom bjelovarskom sajmu - ističe župan i dodaje kako su uložili mnogo truda da Bjelovarski sajam najprije postane partner prestižnog francuskog sajma, jednog od najvećih u svijetu stočarstva, a potom i da Francuska postane zemlja partner Bjelovarskog sajma. Zahvaljujući tom partnerstvu, posjetitelji sajma imat će priliku vidjeti najbolja francuska grla, a bit će predstavljena i svjetski poznata francuska gastronomska i enološka ponuda. I u turističkom smislu Bjelovar i županija imaju što ponuditi.

Daruvarske toplice

Tu svakako treba spomenuti Daruvarske toplice kao središnje mjesto zdravstvenog turizma, čija je modernizacija počela.

- U Daruvarskim toplicama nedavno je počeo dosad najveći projekt obnove i modernizacije u povijesti, vrijedan gotovo 20 milijuna eura, a 13 milijuna eura osigurali smo iz EU fondova. Projekt uključuje rekonstrukciju i obnovu 77 smještajnih jedinica i gradnju 13 novih te gradnju rekreacijsko-turističkog centra, a tu su i rekonstrukcija te proširenje termalnih bazena s većim vodenim površinama i više inovativnih wellness sadržaja. Daruvarske toplice motor su turizma Bjelovarsko-bilogorske županije i nakon ovog projekta bit će velikim slovima upisane na karti zdravstveno-turističkog turizma Hrvatske, ali i šire - ponosno najavljuje župan Marušić, koji je sa svojim timom u četiri godine u zdravstvene ustanove uložio više od 60 milijuna eura, o čega u proteklih godinu dana ogromnih 30 milijuna eura, a jedno od ulaganja je i investicija kupnje 16 vozila za Hitnu pomoć.

Foto: Bjelovarsko-bilogorska županija



- Od onih najvećih projekata izdvojiti treba to da smo uz potporu države uspjeli dovršiti te najsuvremenijom opremom i uređajima opremiti novu bjelovarsku bolnicu, obnoviti čitav niz ambulanti Doma zdravlja u Bjelovaru te u našim gradovima i općinama. Upravo ovih dana realizirat ćemo nikad veću investiciju, kojom obnavljamo vozni park našeg Zavoda za hitnu medicinu, kupujemo čak 16 novih vozila hitne pomoći. Dovršili smo ili upravo dovršavamo mnoge školske sportske dvorane. Jednako sam tako ponosan i na to što smo pokrenuli nikad veći investicijski ciklus kojim obnavljamo naše županijske ceste - ističe župan i napominje da su počeli obnovu Doma za starije u Bjelovaru te upravo dovršavaju energetsku obnovu Tehničke škole u Bjelovaru, u što su uložili dva milijuna eura, a tu je i gradnja učeničkog doma u Daruvaru te Centra za starije osobe u Grubišnom Polju.

Ulaganja u zdravstvo

- Mnogo smo toga obavili u ove četiri godine, na što sam ponosan. Da idemo u dobrom smjeru, najbolje potvrđuje podatak da je naša županija skočila stepenicu više prema indeksu razvijenosti, na što sam također ponosan - kaže Marko Marušić i navodi da im je plan nastaviti još jačim tempom jer su u prethodne četiri godine izgubili mnogo vremena i energije dok su financijski stabilizirali Županiju i doveli je u poziciju da može snažnije pokretati i provoditi razvojne projekte.

Foto: Bjelovarsko-bilogorska županija



- Smanjili smo zaduženost, koja je iznosila čak 40 posto, što je dvostruko više od zakonom dopuštene. Imamo mnoge planove za novi mandat, između ostaloga gradnju školsko-sportske dvorane Gimnazije Bjelovar. Naime, bjelovarska Gimnazija postoji 150 godina, a nema dvoranu. To je nedopustivo i mi ćemo to promijeniti. Također, jedan od naših većih projekata bit će dogradnja i proširenje Doma za starije u Bjelovaru. Pripremili smo i veliki projekt za Sportsko-rekreacijski centar u Kukavici, gdje ćemo uz postojeće objekte sagraditi bungalove, dvoranu, rekonstruirat ćemo hotel - planira župan, uz napomenu da Bjelovarsko-bilogorska županija trenutno u školstvu provodi projekte obnove i gradnje škola u vrijednosti od 25 milijuna eura. Radi se o najvećem ulaganju do sada u školstvo, a cilj je da se za godinu i pol dana uvede jednosmjenska nastava u sve škole kojima je Županija osnivač. U planu je i osnivanje Centra za palijativnu skrb, zatim ulaganja u Bjelovarski sajam te daljnja ulaganja u obnovu i rekonstrukciju županijskih cesta.

- Nastavit ćemo ulagati u naše zdravstvene ustanove i, naravno, u naše škole kako bismo im stvorili uvjete i omogućili prelazak na jednosmjenski rad, a sve da bismo našim učenicima i njihovim nastavnicima osigurali što bolje uvjete rada. Jednako tako nastavit ćemo subvencioniranjem kamata na stambene kredite pomagati našim mladima i mladim obiteljima u stjecanju prve nekretnine te pomagati našim studentima i umirovljenicima, ali i poljoprivrednicima i poduzetnicima - zaključuje Marko Marušić.