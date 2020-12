Iako bi uobičajena modna pravila propisivala da se tenisice nose samo s atletskom odjećom ili uz ležeran stil, one su ipak napravile korak dalje. Neovisno o spolu, stilu odijevanja ili glazbenoj orijentaciji, postale su nezaobilazan dio svakog outfita tinejdžera i mladog čovjeka.

Za to posebno možemo zahvaliti generaciji Z, koja više od svega cijeni odvažnost i unikatnost. Njih više zanimaju spontana kombinacija i istraživanje nepoznatog nego savršeno osmišljen izgled, pa tako djevojke tenisice nose uz lepršave haljine i suknje, a dečki na široke hoodice i trenirke kojim odiše street style.

Donosimo 5 modela koji su obilježili 2020. godinu i uz koje ćete upotpuniti svoj stil odijevanja, a sad ih možete pronaći na posebnoj akciji.

1. Futuristički izgled uz ženske airmaxice

Ne da vam se pretjerano razmišljati o tome što ćete odjenuti i što s čime treba uskladiti? Ne brinite se jer uz minimalan trud možete izgledati senzacionalno, a ako „furate“ svakodnevan i ležeran izgled, onda će vam neki od ženskih modela tenisica Nike Air Max savršeno odgovarati. Njihova futuristička nota podignut će svaku kombinaciju, a nositi ih možete na trenirke, hoodicu ili čak haljinu – baš kao što generacija Z poručuje, pravila nema. Uz modne dodatke poput ruksaka ili torbice bit ćete spremni za šetnju gradskim ulicama jer udobnost u njima je zajamčena.

2. I muške airmaxice idu uz sve

Nike Air Max jedne su od najpopularnijih tenisica među muškom populacijom. I to je s razlogom tako jer uz njih ćete ostvariti besprijekoran stil, a usporedno ćete imati osjećaj kao da hodate po oblacima. Osim što su idealne za vježbanje, one savršeno idu uz „ulični“ i hip hop stil, kojim su prvenstveno i inspirirane. A oni koji teže buntovnom stilu, uz bajkersku crnu jaknu i sive hlače, postat će moderni James Dean. Iako kaput nekima predstavlja dio formalnog odijevanja, tenisice Air Max mogu to ublažiti, a da i dalje budete u trendu.

3. Životinjski uzorak opet je in

Što se tiče mode, dugogodišnji savjet bio je izbjegavanje zajedničkog nošenja crne i smeđe boje. Međutim, leopardski uzorak odstupa od svih pravila i bezvremenski je, a u 2020. doživio je posebnu popularnost. Buntovni duh mlađih generacija hrabro uklapa životinjske printove u svoje svakodnevne outfite. On se više ne pojavljuje samo na odjeći nego i na obući, a Filine tenisice unijet će živahnu energiju i zanimljivost u vaš ormar, posebice ako je on ispunjen neutralnim bojama. Ove sportske retro tenisice donose ravnotežu između sportskog života i ležernog stila koji vam sigurno neće dosaditi.

4. Ručno slikane grafike

Poseban hit ove godine su Pumine tenisice s ručno slikanim pop grafikama. „Doodle land“ grafiti i paleta boja otkrivaju mladu, živahnu i razigranu energiju prepunu skrivenih poruka. U ovoj kolekciji mogu se pronaći zanimljivi uzorci, a zahvaliti možete Samu Coxu, engleskom umjetniku čiji su se crteži pronašli na ovim tenisicama. Ono što je počelo kao crtkaranje po bilježnicama sad je postalo jedan od najvećih trendova među tinejdžerima.

5. Tenisice s dugom poviješću

Adidas Superstar legendarne su tenisice koje potječu iz šezdesetih godina. Svjetsku slavu donijeli su im članovi njujorške hip hop grupe Run-D.M.C. Njihov bezvremenski oblik i retro silueta iznimno su elegantni, a mogu se kombinirati uz široke i uske traperice, trenirke ili haljine - one jednostavno odgovaraju svakom stilu. Izrađene su od kože, a prednji dio od gume, pa su spremne i za lošije vremenske uvjete. Šarenilo na njima razbija klasičnu bjelinu i zato su idealne za djevojke živahne energije i drugačijeg stila.