Ovih pet komada garderobe spasit će svako 'nemam što obući' jutro!

Jutra znaju biti nemilosrdna. Budilica koja zazvoni baš dok najljepše sanjate, spoznaja da u kući nemate ni kapi mlijeka za prvu jutarnju kavu i pogled prema ormaru koji otkriva bezbroj mogućnosti, ali nijednu pravu. Čak ni poluprihvatljivu. Kombinacije koje su sinoć izgledale savršeno sada djeluju kao da pripadaju nekoj drugoj ženi, sasvim drugačijeg stila. U toj svakodnevnoj borbi između želja i mogućnosti rađa se dobro poznati osjećaj: nemam što obući.

No moda ionako nije pitanje količine nego jasnoće i pravih odabira. Stil se ne mjeri brojem komada u ormaru nego sigurnošću s kojom posežete za onim pravim. U današnjem svijetu, koji voli brze, ali i prolazne trendove te još bržu potrošnju, prava elegancija je u promišljenosti i kvaliteti - u bezvremenskoj garderobi koja radi za vas kad se ni vama ne da raditi za vas.

Foto: Shutterstock

Zato je tu pet "stupova" svakog ormara: ključni komadi koji spašavaju svako jutro, svaki izlazak s prijateljicama, svaki važan poslovni sastanak, svaki prvi dejt. Crni sako koji definira siluetu, midi haljina koja spaja dan i večer, kardigan koji nosi toplinu i jednostavnost, dobro skrojene hlače koje podnose sve kombinacije i par tenisica ili mokasina koje sve to spajaju u harmoničnu cjelinu. Pet jednostavnih odgovora na vječno pitanje stila - i pet razloga da jutro počnete smirenije, a da pritom uvijek izgledate besprijekorno.

Crni sako za bezvremenske kombinacije

Bezvremenski klasik koji definira pojam moderne elegancije. Crni sako nije samo komad odjeće – on je stav. Lagano strukiran, odmah djeluje na vašu samouvjerenost, a pritom je nevjerojatno prilagodljiv. Nosite ga preko bijelog T-shirta i uz traperice za urbani chic, uz svilenu haljinu za večernji minimalizam, a u oversize varijanti čak i preko trenirke. U svakoj će varijanti djelovati odlično, čisto i urbano. Ne podliježe trendovima nego ih nadživljava.

Foto: Shutterstock

Midi haljina u neutralnoj boji

Postoji razlog zbog kojeg modne urednice obožavaju midi dužinu. Ona pokriva, ali ne skriva; otkriva, ali s mjerom. U bež, tamnozelenoj ili toploj taupe nijansi, toliko je univerzalna da zapravo ne poznaje ograničenja. Danju uz balerinke i lagani trench, navečer uz crveni ruž i cipele na blok petu - uvijek ćete izgledati kao da točno znate što radite. Vrlo je upotrebljiva i za poslovne sastanke - samo joj dodajte visoke čizme i dobar sako. Midi haljina je komad koji s lakoćom putuje kroz dan - i kroz sezonu.

Foto: Shutterstock

Kardigan dugih linija

Kardigan se vratio na velika vrata! Ali ne onaj u “baka chic” verziji nego njegov suvremeni, profinjeni brat. Dug, mekan, fluidan. Nosite ga preko uske dolčevite, preko košulje ili čak umjesto jakne ili laganoga kaputa u proljeće. Njegova moć nije u raskoši nego u suptilnosti: dodaje toplinu i strukturu, a pritom nikad ne "guši" ostatak kombinacije. On je vaš stilistički “comfort zone” uz koji ćete izgledati kao profinjena i nonšalantna Parižanka.

Foto: Pepco

Neutralne hlače ravnoga kroja

Ako biste morali zadržati samo jedan par hlača, neka to budu ove. Ravnoga kroja, čistih linija, savršeno skrojene od kvalitetne vunene tkanine. Birajte ih u tonovima bež, sive, tamnoplave ili crne za suzdržanu eleganciju. U uredu će djelovati profesionalno, u casual verziji opušteno, a uz visoke potpetice profinjeno. Njihova snaga je u jednostavnosti: dovoljno su “nevidljive” da dopuštaju drugim komadima da zablistaju, ali i dovoljno karakterne da same nose kombinaciju.

Foto: s'OLIVER

Bijele tenisice ili udobne mokasine

Nijedna kombinacija nije potpuna bez dobro odabranog para obuće. Ako se vodimo pravilom "manje je više", najbolje je zadržati se na dva modela koji pokrivaju nebrojeno mnogo kombinacija. Bijele tenisice donose svježinu, mladenački duh i udobnost, a mokasine utjelovljuju tradiciju, profinjenost i svu snagu klasike. Tenisice će pružiti kontrast romantičnoj haljini i neutralizirat će poslovni look. Mokasine, s druge strane, unose dozu bezvremenskog šarma - posebno kad su izrađene od kvalitetne sjajne ili brušene kože. Odaberite ono što je bliže vašem temperamentu - u oba slučaja dobit ćete obuću koja spaja udobnost, funkcionalnost i stil. Jer ništa nije toliko luksuzno kao osjećaj da ste elegantni, a da vam je pritom i ugodno.

Foto: Sport Vision

Mjesto za easy shopping

Ako ste upravo prepoznali vlastiti jutarnji scenarij pred ormarom, možda je vrijeme da stvorite vlastitu mini kapsulu – promišljeno, jednostavno i bez nervoze. U STOP SHOPU čeka vas pomno odabrana kolekcija ključnih komada koji ne prate prolazne trendove nego oblikuju stil koji traje. Od savršeno krojenih sakoa do bezvremenskih haljina - svaki komad je poziv na eleganciju bez pretjeranog truda. Zavirite, isprobajte, odaberite - i dopustite da vaše jutro počne bez panike, ali s mnogo stila. Preporuke za shopping pogledajte u galeriji.