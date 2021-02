Ideja o letenju stara je koliko i ptice, skica letjelice Leonarda da Vincija 531 godinu, a prva letjelica na pogon, ona braće Wright, 118 godina. Iako, Brazilci će vam reći da je prvi avion onaj Alberta Santosa Dumonta, koji je u Njemačkoj 1906. službeno registrirao svoju letjelicu na pogon, koja je mogla poletjeti na visinu od 25 metara. Na stranu povijesna prepiranja, od tih vremena do danas došli smo daleko, a ideja da lete avioni teški i po 500 tona danas nam je sasvim normalna. No mi ćemo vas rado podsjetiti na neke nevjerojatne činjenice o avionima i letenju.

Najveći avion prenosi svemirske letjelice

Antonov AN-225 najveći je teretni avion na svijetu. Ova ukrajinska letjelica veličine je nogometnog terena i izvorno je izgrađena za prijevoz sovjetskog svemirskog broda Buran. S maksimalnom težinom uzlijetanja od 640 tona, ujedno je najteži zrakoplov na svijetu, a 2004. godine ušao je i u Guinnessovu knjigu rekorda s čak 240 postignutih rekorda.

Među putničkim avionima najveći je Airbus A380, koji na dva kata može primiti između 525 i 823 putnika, teži oko 590 tona, a košta 433 milijuna dolara. Prvi komercijalni let za Singapore Airlines napravio je 27. listopada 2007. godine na letu Singapur - Sydney. Airbus je 2017. godine predstavio i koncept za Airbus A380 Plus, za koji su garantirali dodatnih 80 putničkih mjesta i povoljnije letove. Međutim, taj zrakoplov nikad nije ugledao svjetlo dana.

Staklo kabine košta kao BMW

Kad se nalazite na visini od oko 10.000 metara, u interesu vam je da staklo kroz koje promatrate zapanjujući pogled ne pukne. No ne morate se brinuti jer je u avionska stakla uloženo mnogo znanja, ali i novca. O tome svjedoči podatak da staklo s okvirom na pilotskoj kabini Boeinga 747-400 košta koliko i prosječan BMW, odnosno oko 40.000 dolara. Zanimljivo je i to da prozori na kontrolnom tornju na aerodromu moraju biti nagnuti točno 15 stupnjeva od okomice kako bi se izbjegla refleksija svjetla od njih prema van i unutra.

U repu su veće šanse za preživljavanje

Mnogo je zanimljivih statistika o letenju i zrakoplovima. Svima nam je poznata ona da manje ljudi umire u avionskim nego automobilskim nesrećama. No kad već dođe do avionske nesreće, onda se to u 80% slučajeva događa tijekom prve tri ili posljednjih osam minuta leta. Zanimljiva je i statistika da putnici koji sjede uz sam rep imaju 40% veće šanse preživjeti pad aviona nego oni koji sjede bliže pilotskoj kabini.

Turbulencije će biti sve češće

Klimatske promjene utjecale su na mnoge stvari u svijetu, pa tako i na avione. Prouzročile su to da avioni sve češće doživljavaju turbulencije, a taj problem postat će još veći dodatnim ispuštanjem CO 2 u atmosferu. Zanimljivo je da avionski radari ne mogu predvidjeti turbulencije, pa su one moguće i pri savršenom vremenu. Osim toga, turbulencije su najčešći uzrok nesmrtonosnih ozljeda u avionskom prometu.

Troše četiri litre goriva po sekundi

Ako ste mislili da vaš automobil troši previše goriva, sljedeći podaci mogli bi vas utješiti. Boeing 747 u rezervoar može primiti 227.000 litara kerozina, koji teži čak 187 tona, a po sekundi leta troši oko četiri litre, što je oko 150.000 litara goriva u jednom satu. Na avionima postoji više spremnika za gorivo, a većina ih je smještena u krilima. Zanimljivo je i to da je INA u 2019. godini ostvarila rekordan broj punjenja zrakoplova u Hrvatskoj u jednom danu. Naime, 3. kolovoza napunjeno je 235 zrakoplova na tri terminala, odnosno 1,276.888 litara avionskoga goriva, a na terminalu u Splitu napunjena su 104 zrakoplova, odnosno 622.747 litara avionskoga goriva.

Putnički zrakoplovi koriste mlazna goriva, koja su zapravo slična dizel gorivu. Ako avionsko gorivo natočite u automobil s dizel motorom, kratkoročno ne bi trebalo biti većih problema, no ako dizel gorivo natočite u avion, nastat će problemi. Razlog je taj što se avionskom gorivu dodaju razni aditivi kako nečistoće ne bi začepile vodove goriva. Iz Ine nam objašnjavaju da avionsko gorivo također podliježe dodatnim zahtjevima kontrole duž cijelog lanca opskrbe. Od terminala do zrakoplova postavljaju specijalne filtarske jedinice kroz koje se gorivo filtrira prije konačnog ulaska u zrakoplov. Tako avionsko gorivo na svom putu od terminala do zrakoplova prolazi čak 5 stupnjeva filtracije.