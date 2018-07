Ovo su četiri spektakla koje nudi kontinentalna Hrvatska

Ljeto asocira na more, a more asocira na kupanje, uživanje i ljetne festivale. Pregršt je glazbenih događaja koji se ovog ljeta sele na Jadransku obalu, no nemojmo zaboraviti da i kontinentalni dio Hrvatske ima neke adute u rukavu. Ako ovog ljeta niste rezervirali apartman, student ste pa godišnji koristite za učenje ili većinu ljeta nećete provesti na moru, donosimo vam najzanimljivija glazbena događanja kontinentalne Hrvatske.

Velikani heavy metala pripremaju spektakl (24. 7. 2018.)

Tvorci mega hitova poput Two Minutes to Midnight i The Trooper ovog ljeta dolaze u Arenu Zagreb pokazati da su još uvijek najbolji predstavnici heavy metal žanra. Iron Maiden jedan je od najutjecajnijih bendova te je zaslužan za mnoge bendove i karijere koje su se razvile pod utjecajem njihove glazbe. Riječ je o bendu koji je u današnje vrijeme postao brend čiji logo na majicama nose čak i osobe koje ovu vrstu glazbe ne slušaju. O njihovu utjecaju na svijet glazbe dovoljno govori činjenica da su postavili rock scenu 80-ih te utjecali na nastanak i razvoj nekih jednako velikih imena poput Metallice, Slipknota, In Flamesa i Avenged Sevenfolda. Ovaj je koncert baš zato najbolja ljetna uživancija za sve obožavatelje ovog žanra. Zato, ulaznice u džep, mobitel u ruke i ovjekovječite pokojim videom koncert velikana svjetske glazbene scene

Mix glazbenih žanrova na jednom mjestu (1.- 5. 8. 2018.)

Ferragosto JAM 11 glazbeni je festival smješten uz Orahovačko jezero i sve češće ljetno odredište mnogih milenijalaca. Festival koji je započeo kao druženje prijatelja uz roštilj i improviziranu pozornicu, u 10 je godina narastao u jedan od najpopularnijih festivala kontinentalne Hrvatske. Riječ je o četverodnevnoj zabavi koja objedinjuje mnoge glazbene žanrove poput rocka, punka, hip-hopa, elektronike i srodnih žanrova, a na čak pet pozornica ove godine ugostit će više od 40 izvođača jake domaće i regionalne scene. Među njima su Zabranjeno Pušenje, Krankšvester, Tram11, Pips, Chips&Videoclips, High 5, She Loves Pablo i mnogi drugi. No, neće svi moći prisustvovati ovom događaju, zato budite dobri i svojim pametnim telefonom podijelite koji story, fotku i post za sve one koji neće imati priliku vidjeti fenomenalne nastupe uživo.

Tradicija španciranja nastavlja se (17. - 26. 8. 2018.)

Ljeto u Varaždinu tradicionalno simbolizira početak priprema za Špancirfest, jedan od najpoznatijih festivala Lijepe naše. Događaj koji se odvija krajem kolovoza predstavlja pravi ljetni paket jer ne donosi samo glazbu već i pregršt kulturnih događanja. U 10 dana Špancirfesta, ulice, trgovi, palače, parkovi, perivoji i dvorišta postaju pozornice, teatri, restorani, barovi, klubovi, učionice i trgovine najraznovrsnijeg hrvatskog festivala. Rijetko koji festival na takav način okupira cijeli jedan grad, nudeći pritom za svakoga ponešto. U glazbenom vas dijelu među ostalima čekaju Parni Valjak, S.A.R.S., Josipa Lisac, Urban&4 i Dubioza Kolektiv, dok se u kazališnom programu ističu predstave OtpisaNE, Muškarci i Očeš nečeš, doktor.

Legenda hrvatske glazbe na Šalati (14. 9. 2018.)

Iz jednog pogleda, ja doznajem sve... stihovi su koji će odjekivati Šalatom tijekom nastupa jednog od najnagrađivanijih hrvatskih izvođača. Nakon koncertnog putovanja Jadranskom obalom, Massimo se 14. rujna vraća u Zagreb gdje na Šalati priprema spektakl pod otvorenim nebom za zagrebačku publiku, ali i ostale stanovnike Hrvatske. Za sve romantičare i ljubitelje kvalitetne glazbe, riječ je o događaju koji se apsolutno ne smije propustiti.

Jeste li već odlučili kojem ćete događanju prisustvovati?