Pet uređaja za koje nismo znali da nam trebaju (ali drastično mijenjaju rutinu u kuhinji)

Mali kućanski uređaji olakšavaju svakodnevicu i štede vrijeme. Pored kuhala za vodu i sve popularnijeg air fryera, pojavili su se uređaji za koje nismo ni znali da postoje, ali nam je drago što ih je netko izmislio. Riječ je o aparatima i pomagalima koji mijenjaju način na koji kuhamo, često preuzimaju dijelove procesa za koje smo mislili da ih možemo obaviti samo na klasičan način i time otvaraju potpuno novu logiku u kuhinji.

U isto vrijeme, mnogi od tih uređaja ostaju nedovoljno iskorišteni ili se koriste samo za jednu osnovnu funkciju, iako u praksi mogu raditi mnogo više. Upravo uz pomoć takvih “hackova” i neočekivane primjene aparata kuhinja postaje fleksibilniji prostor u kojem se rutina može pojednostaviti, ubrzati i prilagoditi stvarnim navikama, a ne obrnuto.

1. Aparat za kokice

Khloe Kardashian odnedavno prodaje kokice koje, prema našem skromnome mišljenju, nisu bog zna što. Želite li sebi u kućnom okruženju omogućiti potpuno iskustvo kina, s neograničenom količinom kokica točno prema vašem ukusu, sve što vam treba je aparat za kokice.

Foto: Shutterstock |

Kokice možete podignuti na potpuno novu razinu kombiniranjem neočekivanih okusa, poput slatko-slane čokolade i soli, BBQ-a s medom ili maslaca s češnjakom i peršinom, koji podsjeća na garlic bread. Egzotičnije varijante uključuju wasabi i sojin umak, curry s kokosom ili cheddar s dimljenom paprikom i chilijem, pri čemu dobijete jaku, slojevitu aromu umjesto klasičnog snacka. Ključ je da se svi dodaci stavljaju na vruće kokice uz malo masnoće, kako bi se začini uhvatili i ravnomjerno rasporedili.

Photo: Lidl |

2. Pekač za pizzu

Multipraktičnost ovog proizvoda potpuno će vas iznenaditi. Pekač za pizzu može služiti kao mini pećnica visoke temperature pa, osim pizze, odlično služi za pečenje focaccie, tortilje, quesadille, tankih bureka ili pita, za zapečeni sendvič i toast te brzo pečeno povrće poput paprika, tikvica i gljiva. Dobro funkcionira i za meso narezano na tanke komade, poput pljeskavica ili pilećih odrezaka, jer daje brzo zapečenu koricu bez dugog pečenja u klasičnoj pećnici.

Foto: Lidl |

Osim toga, u njemu možete pripremiti najbolji tradicionalni domaći burek. U ovoj verziji pripremamo ga u pekaču za pizzu, koji radi na visokoj temperaturi te pruža učinak sličan tradicionalnoj peći, ali u znatno kraćem vremenu.

Za tijesto koristimo 500 g glatkog brašna, oko 250 ml mlake vode, žličicu soli i nekoliko žlica ulja. Zamijesimo ga dok ne postane glatko i elastično, podijelimo na kugle, lagano premažemo uljem i ostavimo da se odmori od 30 do 45 minuta. U međuvremenu pripremimo nadjev od 500 g mljevene junetine ili mješavine junetine i teletine, jednog sitno sjeckanog crvenog luka, soli, papra i malo ulja, uz tek toliko vode da ostane sočan. Luk kratko prodinstamo, dodamo meso i začine te kuhamo dok ne dobijemo gust, aromatičan nadjev, koji se prije slaganja mora ohladiti.

Foto: Shutterstock |

Nakon odmora tijesto razvlačimo što tanje, gotovo do prozirnosti, pa po njemu rasporedimo nadjev i zarolamo u dugu štrudlu ili oblikujemo spiralu koja stane u pekač za pizzu. Premažemo mješavinom otopljenog maslaca i ulja te pečemo u dobro zagrijanom pekaču na visokoj temperaturi od 15 do 20 minuta, dok ne dobije zlatnu hrskavu koricu. Nakon pečenja ostavimo ga nekoliko minuta da “sjedne”, a zatim režemo i poslužujemo uz jogurt, kefir ili svježu salatu.

3. Električna pjenjača mlijeka

Ovo je jedan je od onih uređaja koji potpuno mijenjaju jutarnju rutinu bez potrebe za skupim aparatom za kavu. Umjesto ulaganja u kompleksne espresso sustave, uz pomoć pjenjače u nekoliko sekundi dobijete gustu ili laganu pjenu koja podiže običnu kavu na razinu one iz kafića. Trik je u tome da se ne koristi samo za mlijeko - jednako dobro pjeni biljne napitke, miješa proteinske napitke i čak može razbiti grudice u instant mješavinama, što je čini malim ali iznenađujuće svestranim alatom. Za izvrstan okus u pjenu dodajte cimet ili muškatni oraščić.

Foto: Shutterstock |

4. Električni mlinac za sol ili papar

Električni mlinac za sol ili papar često doživljavaju kao luksuz, ali u praksi je riječ o uređaju koji dugoročno smanjuje trošak i povećava kontrolu u kuhinji. Umjesto kupnje skupih gotovih mljevenih začina, sve možete kupiti u rinfuzi te prilagoditi vlastitim navikama, a stupanj mljevenja lako podešavate ovisno o jelu. Osim toga, svoj mlinac ne morate koristiti samo za sol i papar - jednako dobro melje sušeni ružmarin, čili pahuljice ili mješavine začina, čime dobivate svježe mljeveni okus koji standardne gotove mješavine ne mogu ponuditi.

Foto: Lidl |

5. Ručni parni čistač

Ovaj uređaj spada u kategoriju onih za koje tek nakon korištenja postavljamo pitanje kako je kućanstvo uopće bez njega bilo održavano. Umjesto agresivnih kemikalija i dugotrajnog ribanja, para pod pritiskom čisti tapecirani namještaj, fuge, kuhinjske površine i teško dostupna mjesta. "Hack" je u tome da se ne koristi samo za “dubinsko čišćenje” - može brzo osvježiti madrace, ukloniti mirise s kauča ili omekšati tvrdokorne naslage u kuhinji, čime postaje alat za brzo resetiranje prostora bez velikog napora.

Foto: Shutterstock |

Trikovi za jedan stari klasik

Ako još nemate neki od ovih zanimljivih uređaja, donosimo savjet kako na originalan način iskoristiti klasični uređaj koji već vjerojatno imate u svojoj kuhinji - kuhalo za vodu. Ako ste mislili da je jedina svrha ovog aparata zagrijavanje vode za vašu jutarnju šalicu kave ili čaja, grdno ste se prevarili! Ako volite ramen (tradicionalno japansko jelo), sve što vam treba je upravo ovaj neopjevani heroj kuhinje.

Foto: Lidl |

Nakon što kuhalo napunite vodom, stavite u njega cijelo jaje, prokuhajte vodu pa jaje ostavite stajati u vodi 10-ak minuta. Želite li proteine, u kuhalo izravno možete dodati i hrenovku. Za vlakna? Šaka špinata - et voila! Zdrav i balansiran instant ramen u manje od 10 minuta! Sve što vam preostaje je pripremiti rezance iz vašeg omiljenog pakiranja instant ramena prema uputi. I za to možete koristiti vrelu vodu iz svojega kuhala. A najbolje je što ste zaprljali samo posudu iz koje ćete jesti!