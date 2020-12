Posjetite čarobna mjesta u Hrvatskoj: Zamislite jedan zimski vikend u ovim kućicama

Ništa ne opušta više od vikenda provedenog pored kamina u prekrasnoj kući izvan grada, uz kuhano vino i voljene osobe. U nastavku donosimo destinacije na kojima možete provesti svoj vikend iz snova

<p>Zima i niske temperature ne znače nužno i nemogućnost odmora u prirodi. Sve češće boravak u njoj pokazuje se kao savršen izbor za opuštanje od svakodnevne žurbe i briga. Jedan vikend u prirodi sasvim je dovoljan kako biste <strong>napunili baterije </strong>za sljedeće radne tjedne. Zato vas upoznajemo s nekim od najljepših kuća za odmor u <strong>netaknutoj prirodi</strong>. </p><h2>Opuštanje u zelenilu</h2><p><a href="https://turizam.njuskalo.hr/hrvatska/delnice/kuca-dedin-iznajmljivanje-395784?utm_source=24sata&utm_medium=native&utm_campaign=turizam" target="_blank">Planinska kuća Gale </a>nalazi se u Gorskom kotaru, zelenom srcu Hrvatske, nekoliko kilometara udaljena od Delnica. Smještena na gorskoj livadi i <strong>okružena planinskim obroncima</strong>, daleko od gradske buke i automobila, pruža savršen odmor za dušu i tijelo. Ova kuća za osam osoba u potpunosti je opremljena te ima sve potrebno kako bi omogućila ugodan boravak obitelji ili paru.</p><p>Uz objekt su smješteni i vanjski roštilj te klupe za odmor i kutak za djecu − ljuljačka uz mogućnost igranja boća i badmintona. Kuća Gale izvrstan je izbor za svaku obitelj kojoj treba malo mira, <strong>tišine i prirode</strong>.</p><h2>Luksuzni odmor na drvetu</h2><p><a href="https://turizam.njuskalo.hr/hrvatska/lovinac/kuca-kuca-u-lici-391680" target="_blank">Treehouse Lika 2</a> luksuzno je uređena kućica za šest osoba. Nalazi se u<strong> Parku prirode Velebit, </strong>u mjestu Medak nedaleko od Gospića. Njezin šarm proizlazi iz originalnog izgleda bajkovite kućice na drvetu. Uz kompletnu unutarnju opremljenost, na raspolaganju je korištenje okućnice s roštiljem te velika natkrivena terasa s vrtnom garniturom.</p><p>Položaj ovog mjesta mogao bi vam se jako svidjeti jer je <strong>more</strong> od njega udaljeno samo 20 minuta vožnje automobilom, a Nacionalni park Plitvička jezera udaljen je samo sat vožnje. Ova lokacija omogućit će vam da prirodu doživite na potpuno drukčiji i poseban način. Ako ste očarani destinacijom, Njuškalo vam daruje priliku da provedete <strong>čaroban vikend </strong>u kućici na drvetu od <strong>8. do 10. siječnja 2021</strong>. Zato posjetite njihov <a href="https://www.instagram.com/njuskalo.hr/?hl=hr&utm_source=24sata&utm_medium=native&utm_campaign=turizam" target="_blank">Instagram </a>i sudjelujte u nagradnoj igri.</p><h2>Potpuni zen </h2><p><a href="https://turizam.njuskalo.hr/hrvatska/plitvicka-jezera/kuca-kuca-u-korenici-s-wellnessom-399875?utm_source=24sata&utm_medium=native&utm_campaign=turizam" target="_blank">Vila Plitvički san</a> nalazi se u Korenici, u Ličko-senjskoj županiji, na 50 km od Slunja. Udaljena je samo 18 km od Plitvičkih jezera. Okružena je prekrasnim krajolikom i <strong>pogledom na planine</strong>. Prostrane sobe, kupaonice s <strong>hidromasažom</strong>, sauna i sjenica pod kojom se možete grijati i pripremati ukusne večere samo su neka od obilježja zbog kojih ćete poželjeti vikend provesti baš ovdje.</p><p>S kapacitetom smještaja za <strong>šest osoba</strong> pogodna je za obitelj, ali i grupu prijatelja, ljubitelja prirode i planinarenja. Naime, uz kuću se nalazi i<strong> planinarska staza</strong> koja vodi do Mrsinja, starog utvrđenoga grada.</p><h2>Napunite baterije u netaknutoj prirodi</h2><p>Ako svoj vikend želite provesti u netaknutoj prirodi, voziti bicikl, šetati šumskim stazama, <strong>istraživati velebitske vrhove</strong> i druge krajolike iznimne ljepote, onda je <a href="https://turizam.njuskalo.hr/hrvatska/gospic-okolica/kuca-kuca-u-lici-buzim-iznajmljivanje-377960?utm_source=24sata&utm_medium=native&utm_campaign=turizam" target="_blank">Planinska kuća Sanjam </a>idealno mjesto za to. Kao što kaže ime ove prekrasne drvene kuće na rubu Parka prirode Velebit, boravak u njoj jamči vam sanjarenje i vrhunski odmor u prirodi.</p><p>Dugi niz sadržaja, poput opreme za bicikliranje, igranje stolnog tenisa i sauna, omogućuju <strong>bijeg od gradske vreve</strong> i komfor do maksimuma. Lokacija joj je atraktivna jer se ova luksuzna kuća za šest osoba nalazi samo 15 km od Gospića, a putem do centra možete posjetiti i rodnu kuću te <strong>Memorijalni centar Nikole Tesle</strong>.</p><p>Koju god lokaciju odabrali, vjerujemo da <strong>nećete pogriješiti</strong> jer bi u trenutnoj situaciji svima nama dobro došao bijeg od stvarnosti u neku osamljenu kućicu u prirodi.</p>