Potrebne promjene: Je li ovakva situacija i u vašoj firmi?

Koliko ste se puta požalili da niste zadovoljni svojim radnim mjestom? Ne brinite se, niste jedini. Istraživanje ''State of Global Workplace'' iz 2018. godine pokazalo je da čak 85% ljudi nije zadovoljno svojim radnim mjestom. A upravo taj podatak poteže jedno iznimno važno pitanje - jesu li poslodavci toga svjesni?

Richard Branson: ''Zaposlenici su važniji od kupaca''

Spomenuta izjava poznatog biznismena jedan je od glavnih pokazatelja zašto je Branson danas milijarder. On je svjestan toga da kad ulaže u svoje zaposlenike, on zapravo ulaže u svoj biznis. Jeste li znali da 82% potrošača prestane koristiti proizvode ili usluge neke kompanije zbog loše korisničke podrške? Upravo se tu krije razlog zašto su zaposlenici najvažniji sektor poslovanja: ako oni nisu sretni svojim poslom, to se odražava i na njihov rad. Budući da su zaposlenici ti koji su u kontaktu s potrošačima, što oni misle i kako se osjećaju, najviše će se odraziti na imidž neke kompanije. A tu ni jedan marketing neće pomoći, koliko god on bio dobar.

Foto: Guliver/Shutterstock

To znaju i kompanije poput Googlea, koji je svjestan da će njegovi zaposlenici biti sretniji ako rade u lijepo uređenom radnom prostoru, u kojem su im dostupni mnogi rekviziti za zabavu i rekreaciju. Bransonova kompanija, Virgin Atlantic, također je poznata po tome što pruža ugodno mjesto za rad te ulaže u obrazovanje svojih zaposlenika i sluša njihove ideje. Upravo su zato ovo vodeće svjetske kompanije - jer im je bitna dobrobit njihovih radnika.

Pogodnosti za zaposlenike i u Hrvatskoj

No, kako ne bi ispalo da samo strane firme ulažu u svoje zaposlenike, imamo i jedan domaći primjer. Konzum je odlučio napraviti poslovnu transformaciju te su u njoj prvenstveno uložili u svoje zaposlenike. Tako su radnicima povećane plaće i božićnice, koje su u prosincu 2018. godine iznosile 1500 kuna po zaposleniku, te im je omogućeno prilagodljivo radno vrijeme i mjesto za opuštanje, odnosno rekreaciju.

Pokrenuta je i Konzum Akademija - Centar za selekciju i edukaciju, kroz koju je prošlo više od 50 000 polaznika, a zaposleno je čak 1 100 novih ljudi. Zbog tih uspješno provedenih procesa i uzlaznih poslovnih rezultata u Konzumu su od početka 2018. godine do danas povećane plaće za ukupno 6% te su osigurane i pogodnosti poput uskrsnica, regresa, dara za djecu i privatnog zdravstvenog osiguranja.

Ne treba zaboraviti na umirovljenike

Pogodnost prilagodljivog radnog vremena osobito je zanimljiva roditeljima, studentima, ali i umirovljenicima, za koje je otvoreno zapošljavanje na pola radnog vremena. Iako mnogi od nas jedva čekaju mirovinu da mogu napokon uživati u slobodnom vremenu, gospođa Vera Babajko (65) ipak ima drugačije planove. Unatoč tome što je ostvarila pravo na mirovinu u rujnu 2018. godine, Vera je nastavila raditi u zadarskom Super Konzumu.

Foto: Konzum

- Iako sam u mirovini, sretna sam što i dalje imam priliku raditi posao koji volim. On mi omogućuje da i dalje budem produktivna, da budem dio tima i družim se s kolegicama i kolegama te poboljšam svoj budžet. To što sam imala priliku nastaviti raditi, ujedno mi puno olakšava privikavanje na umirovljeničke dane, a kako je riječ o pola radnog vremena, ostaje mi dovoljno vremena za moju obitelj i mene - kaže naša sugovornica te dodaje da je za nju to idealna kombinacija mirovine, rada i privatnog života.

Kakva je situacija na vašem radnom mjestu i postoje li stvari koje treba poboljšati?