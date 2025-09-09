Povratak školi i poslu bez stresa: Pet načina da zadržite ljetnu razinu energije

Početak rujna označava da se uskoro bliži kraj ljeta, a time završavaju i školski praznici te većina godišnjih odmora. Mnogi to razdoblje doživljavaju stresno jer dolazi do naglog prijelaza iz opuštenog načina života u strukturirani raspored.

Istraživanja su pokazala da većina radnika osjeća izuzetno pozitivne učinke odmora, no nakon povratka na posao benefiti poput motivacije i produktivnosti brzo opadaju zbog faktora kao što su stres zbog posla i osjećaj preopterećenosti.

No imajte na umu da povratak školi i poslu može proći bez stresa ako ovom prijelazu pristupite strateški. Naime, planiranjem postupnog povratka i usvajanjem pametnih strategija možete se glatko vratiti u svoju rutinu.

1. Krećite se redovito

Ljeti smo znatno aktivniji od ostatka godine, no povratak u ured, ili u školsku klupu, znači i povratak sjedilačkom načinu života. Višesatno sjedenje pred računalom dovodi do umora i gubitka energije, postajemo tromi i bezvoljni, a rujan je tek počeo.

Zato je važno u raspored uvesti bilo kakvu fizičku aktivnost, čak i kratkotrajnu. Redovito kretanje ne mora nužno značiti odlazak u teretanu, možete se opredijeliti za šetnje, nekoliko minuta istezanja ili jednostavne vježbe koje možete raditi kod kuće. Dovoljno je potaknuti cirkulaciju i smanjiti napetost u mišićima, a istraživanja pokazuju da ljudi koji se kreću barem od 5 do 10 minuta svaka dva sata imaju više energije i bolje raspoloženje tijekom dana.

Foto: Shutterstock

Tehnologija, poput muškog pametnog sata VIVAX LIFE PRO2, također vam može pomoći u održavanju forme. Naime, normalan broj otkucaja srca kod odrasle osobe u mirovanju kreće se između 60 i 80 otkucaja u minuti, a tijekom izgaranja masti optimalna zona otkucaja srca kreće se između 50 i 70 posto maksimalnog pulsa. Praćenjem pulsa sat vam pomaže da trenirate učinkovitije jer znate kad radite u ‘’pravoj zoni’’. Osim toga, sat mjeri potrošnju kalorija, prati san, sadrži podsjetnik na kretanje te mnoge druge značajke.

Tu su i VIVAX pametni satovi za djecu, koji omogućavaju da dijete vrijeme provodi u igri na zraku, a da roditelji pritom uvijek znaju gdje je.

2. Postavite realan ritam

Na poslu je u početku važno uspostaviti laganiji ritam jer veliko radno opterećenje može biti stresno. Kategorizirajte zadatke koji su vas dočekali tako što ćete podijeliti veće zadatke na manje i odrediti im prioritete na temelju hitnosti i važnosti. Primjerice, nepročitanu e-poštu razvrstajte u tri kategorije: hitno (odgovor istog dana), važno (unutar nekoliko dana), manje važno (do kraja tjedna).

Foto: Shutterstock

Ne morate odmah postići maksimalnu produktivnost, a naiđete li na poteškoće s koncentracijom, koristite kratke pauze da biste obnovili energiju. Izrada popisa obaveza također vam može pomoći u organizaciji i pružiti osjećaj postignuća dok označavate dovršene stavke.

3. Pazite na kvalitetan san

San je temelj energije i dobrog raspoloženja, ali upravo nakon povratka s godišnjeg odmora mnogi upadaju u zamku kasnog lijeganja i ranog buđenja, što dovodi do umora već nakon prvog tjedna. Naime, tijekom godišnjeg ili školskog odmora skloni smo dulje ostati budni, ali i dulje spavati, a tu je naviku s dolaskom rujna potrebno promijeniti. Zato je poželjno nekoliko dana prije povratka poslu ili školi prilagoditi tijelo ranijim odlascima u krevet. Primjerice, svaki dan pođite spavati od 15 do 20 minuta ranije nego prethodni.

Foto: Shutterstock

Kako bi vaš san bio što kvalitetniji, također mogu vam pomoći pametni satovi. Primjerice, ženski pametni satovi, poput sata VIVAX Life FIT3, prate vaš ritam spavanja, što znači da tako možete pratiti trajanje i dubinu sna, ali i prepoznati noćna buđenja. Osim toga, uz pomoć njih pratite broj koraka, otkucaje srca, krvni tlak i zasićenost kisika u krvi, a pritom su idealni za ljude koji žive užurbanim tempom jer omogućuju razgovore bez uporabe mobitela.

4. Zdravo se hranite

Ljeti smo skloniji konzumiranju laganih jela, a imamo i više vremena za kuhanje. No povratak dinamičnom dnevnom ritmu često podrazumijeva češće odlaske u pekarnicu i naručivanje brze hrane koja je nutritivno siromašna. Zato smo nakon takvih obroka iscrpljeni i umorni. Zbog toga, želite li učiti na dosadašnjim greškama, prije povratka radnim obavezama napravite plan prehrane koji će vam pomoći u donošenju boljih odluka.

Foto: Shutterstock

Primjerice, jedno glavno jelo koje uključuje nutritivno bogate namirnice pripremite u većoj količini svaka četiri dana. Tako ćete za ručak uvijek imati hranjiv obrok i nećete posezati za manje zdravim rješenjima. Dugoročno, ovakav način prehrane stabilizira razinu šećera u krvi, sprečava nagle padove energije te vas čini otpornijima na stres. VIVAX kombinirani hladnjak koji koristi “Total No Frost” tehnologiju i “No Frost Multi Air Flow” sustav očuvat će svježinu i trajnost unaprijed pripremljenih obroka.

U jesenskom periodu ne zaboravite ni na važnost hidratacije. Prirodno je da ljeti osjećamo veću žeđ, no s dolaskom hladnijih dana često zaboravimo na unos tekućine. Zato, kako biste ostali dosljedni, kreirajte posjednik za vodu na pametnom satu ili mobitelu.

5. Zadržite ljetne rituale

Male ljetne rutine opuštanja i posvećivanja sebi navike su koje prestanemo prakticirati povratkom u radnu svakodnevicu pod izlikom da za njih više nemamo vremena. No upravo tu nastaje gubitak osjećaja lakoće koji često povezujemo s ljetom.

Foto: Shutterstock

Primjerice, ako ste tijekom ljeta često odlazili u večernje šetnje, zadržite barem dva termina tjedno za tu aktivnost u jesenskom periodu. Čak i male navike, poput čitanja nekoliko stranica knjige prije spavanja, mogu unijeti promjenu i dozu vedrine u vašu svakodnevicu. Imajte na umu da mali rituali nisu rezervirani samo za odmor nego su nam potrebi tijekom cijele godine.