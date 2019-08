Pozitivne promjene: Tvrtke koje mijenjaju radnu okolinu

Ako ste i vi među onima koji se često znaju požaliti na svoje radno mjesto, ne morate se brinuti jer niste jedini. Istraživanje ''State of Global Workplace'' iz 2018. godine pokazalo je da čak 85% ljudi nije zadovoljno svojim radnim mjestom.

Richard Branson: ''Zaposlenici su važniji od kupaca''

Spomenuta izjava poznatog biznismena jedan je od glavnih pokazatelja zašto je Branson danas milijarder. On je svjestan toga da kad ulaže u svoje zaposlenike, on zapravo ulaže u svoj biznis. Jeste li znali da 82% potrošača prestane koristiti proizvode ili usluge neke kompanije zbog loše korisničke podrške? To je jedan od razloga zašto su zaposlenici najvažniji sektor poslovanja: ako oni nisu sretni svojim poslom, to se odražava i na njihov rad. Budući da su zaposlenici ti koji su u kontaktu s potrošačima, što oni misle i kako se osjećaju, najviše će se odraziti na imidž neke kompanije. A tu ni jedan marketing neće pomoći, koliko god on bio dobar.

Poznata britanska psihologinja Amy Morin s time se slaže te za portal Psychology Today naglašava koliko je važno zaposlenicima osigurati da se na svom radnom mjestu osjećaju psihički dobro.

- Uzdizanje zaposlenika koji na posao dolaze rano i rade do kasnih večernjih sati, ili očekivanje od njih da rade od kuće, naštetit će kompaniji u budućnosti. Bez zdravog balansa između privatnog i poslovnog života, produktivnost zaposlenika opada i veće su šanse da oni u jednom trenutku jednostavno ''puknu'' - objašnjava Morin.

Foto: Guliver/Shutterstock

Srećom dolazi do promjena

Kad je riječ o domaćem tržištu, možemo zaključiti da je došlo do pozitivnog pomaka jer su neke tvrtke shvatile da će njihovi zaposlenici biti sretniji ako rade u ugodnom radnom prostoru, gdje su im dostupni rekviziti za zabavu i rekreaciju. Jedna od takvih tvrtki je i Konzum, koji je u procesu poslovne transformacije čiji su ključan dio upravo zaposlenici. Unatrag dvije godine u kompaniji je zaposleno oko 1100 novih ljudi, radnicima su povećane plaće - od početka 2018. do danas ukupno 6 posto - kao i božićnice, koje su u prosincu 2018. godine iznosile 1500 kuna po zaposleniku.

Zaposleni imaju sve pogodnosti poput uskrsnica, regresa, dara za djecu i privatnog zdravstvenog osiguranja, a omogućeno im je prilagodljivo radno vrijeme. Jednako tako, Konzumovi zaposlenici već niz godina imaju svoje mjesto za opuštanje, odnosno rekreaciju. Uz to, Konzum ima Konzum Akademiju koja djeluje već devet godina te je kroz nju do sada prošlo više od 50 000 zaposlenika, a održano je jednako toliko treninga.

Ne treba zaboraviti na umirovljenike

Pogodnost prilagodljivog radnog vremena osobito je zanimljiva roditeljima, studentima, ali i umirovljenicima, za koje je otvoreno zapošljavanje na pola radnog vremena. Iako mnogi od nas jedva čekaju mirovinu da mogu napokon uživati u slobodnom vremenu, gospođa Vera Babajko (65) ipak ima drugačije planove. Unatoč tome što je ostvarila pravo na mirovinu u rujnu 2018. godine, Vera je nastavila raditi u zadarskom Super Konzumu.

Foto: Konzum

- Iako sam u mirovini, sretna sam što i dalje imam priliku raditi posao koji volim. On mi omogućuje da i dalje budem produktivna, da budem dio tima i družim se s kolegicama i kolegama te poboljšam svoj budžet. To što sam imala priliku nastaviti raditi, ujedno mi puno olakšava privikavanje na umirovljeničke dane, a kako je riječ o pola radnog vremena, ostaje mi dovoljno vremena za moju obitelj i mene - kaže naša sugovornica te dodaje da je za nju to idealna kombinacija mirovine, rada i privatnog života.