Mineralna voda pomaže u oporavku nakon tjelovježbe

Budući da su se mnogi od nas prihvatili ozbiljnog vježbanja kako bi se doveli u formu i spremno dočekali razdoblje rezervirano za kratke hlače, majice, haljine i kupaće kostime, dobro je naučiti ponešto o hidrataciji i mineralima koji su tijekom tjelovježbe prijeko potrebni. Naime, tjelesne tekućine i ravnoteža elektrolita esencijalni su segmenti optimalne fiziološke funkcije organizma. Međutim, za vrućih ljetnih dana pojačano se znojimo, što može dovesti do dehidracije. Primjerice, jednim satom hodanja na ljetnoj vrućini umjerenim intenzitetom prosječna osoba može dosegnuti dehidraciju gubitkom vode u iznosu od 1,5 do 2% tjelesne mase. Za prosječnu osobu, to je jednako znojenju oko jedne litre vode. Čak i uz takvu, naizgled minimalnu dehidraciju sportaši počinju gubiti mentalnu oštrinu (koncentraciju) potrebnu za natjecanje.

Važnost minerala

Svi znamo da je za normalnu funkciju organizma potrebna hidratacija, a za se vrućih ljetnih dana ili pojačanog treninga potreba za tekućinom zbog znojenja povećava. Međutim, znojenjem se ne gubi samo voda već i minerali koji su tijelu potrebni za normalno funkcioniranje.

Minerali su jedni od najvažnijih čimbenika za normalnu funkciju tijela. Neki od njih potrebni su u većoj količini, a neki u manjoj pa se još nazivaju i elemetnima u tragovima, a obje su skupine jednako važne. U glavne minerale svrstani su:

natrij, klorid i kalij - sudjeluju u održavanju odgovarajuće ravnoteže vode u tijelu

- sudjeluju u održavanju odgovarajuće ravnoteže vode u tijelu kalcij, fosfor i magnezij - potrebni za zdrave kosti i zube te normalan rad mišića i funkcioniranje živaca

- potrebni za zdrave kosti i zube te normalan rad mišića i funkcioniranje živaca sumpor - sudjeluje u gradnji proteinskih struktura poput onih koje čine kosu, kožu i nokte

Minerali koji su tijelu potrebni u tragovima jesu željezo, cink, jod, selen, fluorid, krom i drugi, a svaki ima određenu funkciju. Primjerice, željezo je dio crvenih krvnih stanica i pronosi kisik tijelom, cink doprinosi pravilnom radu imunološkog sustava, a neophodan je za normalan okus, miris i vid. Jod je potreban za normalnu funkciju štitnjače i pomaže u razvoju i funkcioniranju mozga, fluor pomaže formiranju zdravih zuba; bakar doprinosi normalnom transportu željeza kroz tijelo, dok krom pomaže u kontroli razine šećera u krvi. Foto: Guliver/Shutterstock

Nadoknada minerala tijekom tjelovježbe i nakon nje

Budući da su spomenuti minerali iznimno važni za tijelo i općenito zdravlje čovjeka, potrebno je redovito ih unositi uravnoteženom i raznolikom prehranom. Posebno je to važno u ljetnih mjeseci te za sportaše odnosno rekreativce koji su skloni znojenju za vrijeme treninga. Naime, znojenjem tijelo gubi elektrolite, a unošenjem "obične" niskomineralne vode tijekom treninga ne nadoknađujemo elektrolite koje smo ranije znojenjem izgubili. Zato se adekvatna kombinacija vode i elektrolita mora nadoknaditi i tijekom i nakon fizičke aktivnosti kako ne bi došlo do poremećaja tog balansa. U tome nam mogu pomoći prirodne mineralne vode bogate mineralima poput Jamnice. Ona već na izvoru sadrži određenu razinu ugljikova dioksida, odnosno mjehurića, a ujedno sadrži elektrolite, što ju čini odličnim, prirodnim izborom u odnosu na klasična osvježavajuća pića.

Osim što je bogat izvor minerala koje tijekom treninga treba unositi, ujedno zbog svog jedinstvenog sastava pogodno utječe na želudac i olakšava probavu. No, to nije novost. Stoljećima se prirodna gazirana mineralna voda ili takozvana kiselica koristila u ljekovite svrhe. Štoviše, prije stotinjak godina prodavala se čak u ljekarnama.

Budući da mineralna voda izvire iz podzemnih ležišta zaštićenih od bilo kakvog onečišćenja te obiluje prirodno prisutnim mineralima, može biti iznimno korisna, osobito za sportaše i rekreativce, ali i općenito tijekom vrućih ljetnih mjeseci kada se pojačano znojimo jer pomaže nadomjestiti vrijedne minerale i održava nas hidriranima.

Osim toga, istraživanje provedeno 2014. godine na Sportskom sveučilištu u Litvi pokazalo je da se sportaši brže oporavljaju od napornog treninga nakon hidratacije prirodnom mineralnom vodom u usporedbi s običnom vodom.

Stoga, bez obzira na to bavite li se sportom rekreativno ili profesionalno, ili se samo znojite dok stojite na suncu i vrućini, u svakom trenutku imajte sa sobom bocu gazirane prirodne mineralne vode koja će vas osvježiti, ali i ujedno nadomjestiti minerale koje znojenjem gubite.