Prije pet godina u Hrvatskoj su bila samo 224 vozila na električni pogon, a prošle ih godine zabilježena su ih 1343. Podaci su to Centra za vozila Hrvatska, koji pokazuju da se iz godine u godinu sve više Hrvata odlučuje na njihovu kupnju.

Tome u prilog govori i podatak da je 2019. u Hrvatskoj bilo 730 vozila na električni pogon, a u 2020. bilo ih je gotovo dvostruko više (1343). Ako ste i vi među onima koji razmišljaju o kupnji električnih vozila, sigurno imate neka pitanja vezana za njihovo punjenje, odnosno izdržljivost. Pa krenimo redom...

Koliko dugo traje punjenje baterije?

Istražujući ovu temu, sigurno ste naišli na mnogo različitih iskustava vozača. Dok jedni tvrde da je punjenje automobila trajalo dulje od očekivanog, drugi kažu da s tim uopće nisu imali problema te su se minimalno zaustavljali na punionicama. Prava je istina da brzina punjenja električnog vozila ovisi o nekoliko faktora:

Zbog toga se podrazumijeva da punjenje svakog automobila neće trajati jednako.

Što je s putovanjima na duže rute?

Prije putovanja na neku udaljenu destinaciju dobra priprema pola je obavljenog posla. Ako električnim automobilom idete na more i vožnja traje oko 6 sati, prethodno se informirajte o tome gdje se nalaze punionice kako se ne biste stresirali tijekom vožnje kad primijetite da je baterija pri kraju.

Primjerice, HEP je za korisnike punionica ELEN kreirao mobilnu aplikaciju koja je dostupna na servisima Google Play i iStore. Na aplikaciji se mogu vidjeti lokacije punjenja, dostupni priključci te početi punjenje. Više informacija možete pronaći na ELEN stranici, a u videu pogledajte kako pripremiti električni automobil za odlazak na more.

Može li se produljiti trajanje baterije?

Doseg svakog električnog vozila ovisi o njegovoj bateriji i zato je ona glavni faktor pri donošenju odluke o kupnji. Životni vijek baterije ovisi o modelu automobila, a za neke je predviđeno trajanje osam godina, za druge je deset, a neki proizvođači nude i doživotnu garanciju. No jeste li znali da postoje načini na koje možete produljiti njezino trajanje? Iz HEP-a savjetuju sljedeće:

Gdje i kad puniti?

Električna vozila moguće je puniti na kućnim utičnicama u noćnim satima, kad je opterećenje sustava niže, ili u vrijeme mirovanja vozila na parkiralištima nižom snagom punjenja, te naposljetku i dopunjavati na brzim punionicama na dužim međugradskim relacijama kako bi se iskoristile sve specifičnosti elektroenergetskog sustava.

Cijena više neće biti problem

Svi smo svjesni da su električna vozila naša budućnost, ali većinu ljudi koja razmišlja o njihovo kupnji u toj odluci uglavnom stopira visoka cijena. No dobra je vijest ta da u bližoj budućnosti ona više neće biti kamen spoticanja. Nova analiza Bloomberg New Energy Financea sugerira da će se u sljedećih od pet do sedam godina situacija na tržištu znatno promijeniti te da će prava prekretnica vjerojatno biti 2027. godina. Izvješće otkriva da će električni automobili i kombiji biti povoljniji za izradu od automobila s unutarnjim izgaranjem u svakom segmentu lakih vozila, u cijeloj Europi. Time će i velik broj električnih vozila cjenovno postati mnogo pristupačniji.