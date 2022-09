Ribafish: 'Pivski trbuščić? Nema veze, život je prekratak da ne popijete dobro pivo'

Domagoj Jakopović, poznatiji kao Ribafish, popularni je food bloger i veliki ljubitelj piva koji je proputovao gotovo pola svijeta i u svakoj zemlji isprobao lokalno pivo. Iako se ovih dana odmara od putovanja, Ribafish nastavlja svoj hobi isprobavanja novih okusa piva. To nije nimalo jednostavan niti kratak put budući da je globalna pivska industrija zaista golema.

Naime, posljednji dostupni podaci pokazuju da je svjetska potrošnja piva iznosila 1,86 milijardi hektolitara u 2021. godini i da trenutno postoji više od 20.000 velikih proizvođača piva!

- Cijeli svijet ima piva kojima se možete diviti i o njima kontemplirati s kvalitetnim ljudima. Hmelj i ječam dostupni su od Sahare pa do Grenlanda, a na pivarima je odgovornost da ga ukomponiraju u ukusan napitak - kaže naš sugovornik.

O ukusima se ne raspravlja

Kako nas je educirao naš pivski gurman, piva se mogu dijeliti po boji (svijetla, tamna, crvena...), vrsti žitarice (ječam, kukuruzna krupica, zob, pšenica...), jačini (bezalkoholna, lagana, jaka), gorčini (skala IBU), načinu proizvodnje (privatnik, korporacija, zadruga), a najvažnija i osnovna ipak je podjela prema kvascima, po kojima piva dijelimo na aleove, lagere i piva divljih kvasaca. A što tko voli od ovih vrsta, ovisi isključivo o pojedinačnom nepcu.

- Karijeru pivopije sam počeo s klasičnim, jedinim dostupnim pivima krajem osamdesetih, poput Karlovačkog, a kasnije sam otkrio Medvedgrad, onda je netko uvezao Belgijska specijalna piva, otišao sam na izlet u Prag... I uvijek se iznova oduševljavao. Svako životno razdoblje nosi svoje favorite i danas je bolje reći da štujete nego da volite baš sve pivske stilove - kaže.

- Od najčudnijih piva koje sam probao moram spomenuti pivo od kanabisa, banane, zatim pivo u koje ide stotinu puta više hmelja od normalnog, osmislio ga je veliki mag pivarstva Matt Hollingsworth, pa pivo od oraha neuništivog Kreše Marića, a svakako bih izdvojio i pseće pivo. Ipak, njega ne bih preporučio, ima okus kao mlaka goveđa juha. Podgrijana. Koju je netko već jeo večer prije na svadbi... - s kiselim se osmijehom prisjeća Jakopović.

Bilo da je riječ o američkim, belgijskim, češkim, njemačkim ili hrvatskim pivima - svako je od njih posebno na svoj način. Isto tako treba spomenuti da su mnogi Hrvati, uz klasični lager, počeli piti i one u stilu Pale Ale, koje su promovirali crafteri, ali sve više raste i ponuda "kiselih piva" lambic, gose, sour i slično, koja našem sugovorniku, eto, ne leže, iako cijeni trud i napore ljudi koji ih kuhaju, odnosno vare.

Što se pak tiče sljedećeg novog piva koje želi isprobati, Ribafish nam je spomenuo Hazy Pale Ale, jesenski novitet nastao u suradnji Konzuma i The Garden Breweryja.

10.000 vrsta piva i 6000 pivskih etiketa

S obzirom na to da je veliki ljubitelj piva, ne čudi nas što, umjesto magneta i razglednica, Ribafish sa svojih putovanja donosi pivske etikete. Sve je počelo na maturalcu u Kijevu, kad je popio jedno od svojih prvih međunarodnih piva, od tada je sakupio oko 6000 etiketa i probao nebrojeno mnogo piva.

- Od toplog Nikšićkog koje sam probao na kraju puberteta pa sve do sjajnih lagera The Garden Brewery, tijekom ovih 35 godina kroz mene je prošlo negdje oko 10.000 različitih piva. Dobro, neke i po više puta - smije se Ribafish, čiji djelić pivskog repertoara, točnije preko 300 piva koje je do sada isprobao možete pronaći u posebnom Konzum Pub katalogu i najbližoj Konzum polici.

A na pitanje koje je sve zemlje posjetio, ovom je svjetskom putniku lakše bilo reći koje su mu još preostale.

- Ostala mi je još samo Moldavija pa da sakupim cijelu Europu te Južna Amerika od kontinenata. Sad sam na 64 pečata u putovnici i jedva čekam nove, ali trenutno zbog polomljene ruke ne idem dalje od Garešnice i Ravne Gore - govori.

Pivo za svaku prigodu

S obzirom na veličinu pivskog tržišta, Ribafish tvrdi da danas postoji velik broj sjajnih piva za sve profile, nepca i okuse.

- Ako si žedan nakon trčanja, strusi lager, ako si izašao porazgovarati sa starim frendovima, naruči neki stout pa zajedno iskušavajte arome, okuse, senzacije, kontemplirajte, družite se... Piti pivo i dalje može biti savršena inspiracija za pjesmu, slavljenje zgoditka, vrhunac tuluma, ali i nekakav privatni ili javni album za izvrsne uspomene. Postoji aplikacija Untapp'd, na kojoj možete unositi sva piva koja ste kušali, ali prema mojemu mišljenju, najvažniji osobni dojam – samo ti znaš koje te je pivo i zbog čega u nekom trenutku razveselilo i dalo ti inspiraciju - kaže Ribafish.

A što s pivskim trbuščićem? Kako se toga riješiti, pitali smo ga za kraj.

- Inače idem triput tjedno na bazen, kad je otvoren, i pokušavam hodati više od 10.000 koraka na dan, ali škembica je i dalje tu. Ipak, ima i važnijih stvari u životu, zar ne?! Život je prekratak da ne popijete tu i tamo neko dobro pivo - zaključuje naš pivski sladokusac.