Rimac radi jurilicu za Hyundai: Bez strasti nema ni uspjeha

Albert Biermann, šef Hyundaijeva N odjela, rekao je u Los Angelesu da već rade na razvoju i testiranju električnog automobila i automobila na gorive ćelije, a Mate Rimac se na Facebooku pohvalio vijestima da Hyundai radi na vlastitom superautomobilu.

Ta suradnja obuhvaća ukupno ulaganje u Rimac automobile od 80 milijuna eura od strane Hyundai Motor Company i Kia Motors Corporation, a cilj je stvaranje električnog superautomobila sa središnje smještenim pogonom sportske marke Hyundai N te hibridno vozilo visokih performansi s pogonom na vodik i električni pogon.

- Rimac je inovativna tvrtka s izvanrednim sposobnostima u električnim vozilima visokih performansi - rekao je Euisun Chung, izvršni potpredsjednik Hyundai Motor Grupe.

Albert Biermann, šef Hyundaijeva N odjela, rekao je u Los Angelesu da već rade na razvoju i testiranju električnog automobila i automobila na gorive ćelije, a do 2025. planiraju izbaciti 44 zelena vozila.

Uspješni je hrvatski inovator pak impresioniran vizijom Hyundai Motor Grupe i brzim i odlučnim inicijativama, a ovom suradnjom dokazuje svoj status u svijetu budućnosti automobilizma.

Važno je imati ideju

- Mi smo krenuli raditi auto u zemlji koja ih nikad nije proizvodila niti je itko od nas znao kako to učiniti. Nismo imali pojma što radimo. Svi smo griješili i to je bilo OK, jer smo mi otvoreni oko toga. Pogriješiš, zezneš, ali i naučiš nešto iz toga. To je važno - ističe Rimac, koji je prešao dalek put od talentiranog i nepoznatog inovatora do svjetski poznatog biznismena.

Foto: I.Kralj/Pixsell

Već tijekom srednje škole Mate Rimac istaknuo se svojim idejama, a njegov je prvi patentirani izum iGlove (zamjena za tipkovnicu i miš) 2006. osvojila Zlatno Teslino jaje, VIDI e-novation nagradu, za najbolji ICT proizvod u Hrvatskoj. Nakon toga je svijetu iz iGlove predstavio i sustav za uklanjanje mrtvog kuta u automobilima, Active Mirror System, s kojima je u startu i posve neočekivano osvajao prva mjesta u žestokoj konkurenciji.

Rimac je od prvog zarađenog novca kupio automobil BMW E30 323i iz 1984., vozeći s njim drift, drag i druge auto utrke. Kad mu je tijekom jedne vožnje eksplodirao benzinski motor, sinula mu je sjajna ideja - spojit će svoje dvije najveće strasti, tehnologiju i automobile.

Vizija Rimac automobila nastala u roditeljskoj garaži

Tada je 2007. krenuo raditi na svom starom automobilu kojem je dodao električni pogon u roditeljskoj garaži u Samoboru. Nakon godinu dana odlučio ga je testirati u vožnji, no nije bio zadovoljan performansama, pa ih je odlučio poboljšati razvojem vlastitih komponenti.

- Auti su za mene kombinacija puno stvari. Ako pogledate Da Vincija, on je kombinirao mnoge stvari u kreiranju strojeva ili drugih stvari. Tako i mene inspiriraju auti. Smatram da su oni kombinacija inženjeringa, kemije, fizike, raznih simulacija, ispitivanja materijala, ali i same umjetnosti - ističe Rimac.

Da bi testirao automobil, vozio ga je na utrkama, a zbog raznih specifikacija na njima mogao je voziti jedino one drag. Na svakoj od njih uočavao bi što bi se moglo poboljšati te je automobil postajao sve brži i pouzdaniji.

Godine 2009. Mate Rimac osnovao je tvrtku Rimac Automobili s naumom razvoja i proizvodnje najnaprednijih električnih sportskih automobila na svijetu.

Na 402 street-raceu 2011. godine u Velikoj Gorici električni BMW je pobijedio u klasi 11 i na taj način postao jedan od najbržih automobila u okružju uopće. Iste godine je Mate Rimac sa tim automobilom srušio 5 FIA i Guinnessovih rekorda za najbrže ubrzavajuće električne automobile.

- 2011. godine u četvrtom mjesecu su mi se pridružile prve kolege, do tad sam bio sam u garaži. Znači, osam godina postoji firma sa zaposlenicima. Radili smo dan i noć, spavali na podu, izbacivali nas iz hale, isključivali struju jer nismo mogli plaćati, dugovali smo dobavljačima. Od te garaže, danas nas je preko 600 zaposlenih, ali još je dug put pred nama - kaže Rimac.

Za C_Two, njegov drugi auto, kaže kako je u mnogome bolji od prvog automobila jer je praktički njegov nastavak, a to pokazuju i brojke. Drugi automobil ima više od 1900 konjskih snaga, a u njega je uloženo jako puno vremena.

Cilj mu je izgraditi tvrtku koja će s maloserijskih proizvođača prijeći u velikoserijsku proizvodnju.

Nije imao pojma što je startup

Prije 10 godina, kad sam kretao u sve ovo, nisam imao pojma što je startup, nisam znao sve te silne pojmove, pa sam tražio po Zagrebu odvjetnika da mi objasni, imao sam 20 godina. Danas je znanje puno dostupnije, novci su puno dostupniji, ljudi koji znaju i hoće danas mogu lakše doći do kapitala. Tada se činilo suludo, bilo je apsolutno nezamislivo, a danas svi proizvođači dolaze nama u Svetu Nedelju, radimo sa svim velikim autoindustrijama i ponosan sam.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Jedna od najstresnijih godina bila mu je 2017., a u toj godini je, kaže, izgubio puno živaca i kada je njegov Concept One slupao poznati novinar Richard Hammond.

- Izgubio sam tada 10 godina života. Mnogi su mi rekli kako je to najbolje što nam se dogodilo jer su tada svi čuli za Rimac, ali ja bih radije da se to nije dogodilo. Oni su se vozili u Švicarskoj i snimali brdsku utrku, a mi smo u tvornici gledali telemetriju. Richard je u svakom pokušaju išao sve brže i brže. Nazvao me čovjek iz našeg tima koji je bio s njima i rekao kako su gotovi sa snimanjem. No, kasnije je Richard htio još jednom probati. Tada je izletio i prevrnuo se. Kada sam čuo za to, problijedio sam. Odmah sam sjeo u auto i otišao u stan jer više nisam mogao biti u tvornici. Mislio sam da je to to, sad smo propali. Ali nasreću, Richard je bio dobro i sve je na kraju dobro i prošlo - zaključio je.

On danas kaže kako radi i do 16 sati na dan, ali nije mu teško jer je to sve dio strasti koja ga pokreće. Bez te strasti ne bi bilo ni uspjeha, čijem se dosegu ne naziru granice, a priča Mate Rimca dokaz je kako se doista može raditi ono što se voli i istovremeno zarađivati.

Sve o važnosti inovacija za uspjeh možete uživo čuti na Digital Takeoveru 13. ožujka 2020. na Zagrebačkom Velesajmu.

Pridružite se vodećim kompanijama na domaćem i regionalnom tržištu, podijelite iskustva i osigurajte svoju priliku da poslušate i inspirirate se predavanjima najboljih globalnih i regionalnih predavača. Osigurajte svoje mjesto u društvu najvećih uz najpovoljniju, early bird kotizaciju.