Savjet stručnjaka: Kako odabrati i održavati zimsku gumu?

Prema istraživanju Centra za vozila Hrvatske, svako treće vozilo koje je sudjelovalo u nesreći sa smrtnim posljedicama bilo je neispravno. Od toga, čak 44% nađenih nedostataka odnosilo se na dijelove automobila koji su bitni za aktivnu sigurnost u prometu: gume, ovjes i kočioni sustav.

Ljetne s lancima vs zimske?

Najvažnije od svega je kupiti kvalitetne zimske gume. Ovaj savjet vrijedi čak i za krajeve gdje se snijeg ne očekuje u velikim količinama. Zaboravite na soluciju „ljetne gume + lanci“. To je kompromis koji bi vas mogao stajati života. Najvažnija razlika između zimskih i ljetnih guma je mješavina od koje su napravljene - zimske su mekše, a ljetne su tvrđe. Naime, zimske su gume mekše zbog drugačijeg kemijskog sastava koji im omogućuje da zadrže potrebnu mekoću i na niskim temperaturama. Također, u zimskim uvjetima odgovarajuće zimske gume čak upola skraćuju zaustavni put.



Također, smisao zimskih guma nije samo vožnja po snijegu, već sigurna vožnja na niskim temperaturama i hladnim, ponekad i zaleđenim cestama. Uspoređujemo li njihovo ponašanje u vožnji, ogromne razlike uočavaju se već kad temperatura padne ispod 7°C: zimska guma puno bolje prianja uz cestu i sigurnija je.

Tajna zimskih guma je i u lamelama urezanim u pojedine blokove dezena koje omogućuju dodatno prianjanje na snijegu, a budući da su zimi ceste često mokre, u svojim širokim žljebovima zimske gume učinkovitije raspršuju vodu što sprječava proklizavanje ili aquaplaning.

Foto: Guliver/Shutterstock

Kako odabrati zimsku gumu?

Budući da je izbor guma velik prava odluka ponekad može biti vrlo složena, pa odgovor na pitanje o izboru najbolje gume treba potražiti kod specijalista ili vulkanizera. Upitali smo stručnjaka Vulco servisa u čemu je tajna? - Naljepnica EU koja se može pronaći na novoj gumi, daje procjene triju kriterija (vozne osobine po mokrom, potrošnje goriva i buke). Precizniju informaciju pružaju nam testiranja više guma većeg broja proizvođača prilikom čega se procjenjuje čak 15 faktora (kočenje i upravljivost na suhom, mokrom i snijegu, stabilnost na pravcu i zavoju, trošenje gume...) međutim rezultati tih ispitivanja vjerodostojni su samo za konkretan testirani model gume i točno tu dimenziju. Najpouzdaniji savjet za odabir gume uvijek će dati osposobljeni stručnjak koji o gumama zna više nego što se može naučiti s naljepnice ili iz medija.

Kako pravilno održavati gumu?

Nakon što ste za svoj automobil odabrali pravilnu zimsku obuću, nastavite ih pravilno održavati kako bi bile besprijekorne, sigurnije i duže trajale, a u tome će vam pomoći ova check-lista:



1. Pregledavajte istrošenost gaznog sloja guma: nove gume imaju dubinu gaznog sloja 8 – 10 milimetara. Kad se gume istroše na zakonom minimalnih 4 milimetra morate ih obavezno zamijeniti novima. Ova provjera traje par sekundi, potrebno je samo povremeno svratiti do vulkanizera ukoliko nemate mjerilo dubine profila.



2. Provjerite troše li se gume ravnomjerno i redovito provjeravajte tlak u gumama: tlak u gumama utječe na upravljivost automobila, zaustavni put i potrošnju goriva. Nepravilno napuhana guma brže se i neravnomjerno troši. Troše li se gume na rubovima to znači da ih treba napuhati na odgovarajući tlak i provjeriti puštaju li negdje. Gazni sloj potrošen na sredini obično znači da su gume prenapuhane. Ako se neravnomjerno troši samo jedna guma ili dvije, obavezno kod vulkanizera provjerite geometriju podvozja.



3. Pogledajte povremeno ima li na gumi kakvih oštećenja: kamenčići, nagrizajuća sol, matice, posjekotine, ispupčenja… sve ovo izaziva moguća mehanička oštećenja gume i potencijalnu opasnost za vozača. Manja oštećenja jednostavno ćete riješiti kod svog vulkanizera. Svakako vjerujte samo stručnoj procjeni.



4. Redovna rotacija guma: prednje gume obično se brže troše od stražnjih. Zbog toga je dobro rotirati ih približno svakih 10.000 kilometara. Time će se gume ravnomjernije trošiti i njima ćete se moći voziti dok ne dosegnete maksimalan vijek trajanja gaznog sloja. Vozite li velikim brzinama, teške terete i duge relacije posebno imajte na umu ovaj savjet.



5. Održavajte svoje vozilo od krova do guma, posebice podvozje: smog, blato, sol, kamenčići… sve to loše utječe na stanje vozila i sigurnost u prometu. I ne zaboravite, za sigurnu vožnju važno je i redovito održavanje vozila. Zimi je na primjer osobito važno redovito provjeravati stanje kočnica, svjetala i zimske opreme. Preporučuje se prije zime i pažljiva provjera akumulatora, rashladnog sustava, sustava za dovod zraka u vozilo, brisača i slično.