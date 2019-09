Sjećate li se svog najdražeg profesora iz škole?

Prenošenje znanja budućim generacijama jedan je od najplemenitijih poslova; neki bi rekli i životnih poziva. Osim što moraju imati široko znanje o predmetu koji predaju, profesori bi trebali težiti tome da unesu pozitivne promjene u živote mladih. Pronašli smo nekoliko teza o tome koje karakteristike treba imati dobar profesor te smo njihovu istinitost odlučili provjeriti među bivšim srednjoškolcima iz različitih dijelova Hrvatske. Koliko su teze točne, procijenite sami

Učenici vole svoje profesore?

Teza 1: Dobar profesor treba biti pristupačan, entuzijastičan i brižan prema učenicima.

Prvu tezu potvrdila nam je sugovornica koja je pohađala srednju školu u Požegi.

- Osim što je bila predana radu u školi, razrednici Maji Janković-Pažin bili smo više od učenika te je nekima od nas dala i dosta svog slobodnog vremena za privatne probleme. Bez svoje razrednice ne bih bila ovdje gdje jesam, sa završenim fakultetom - ističe Edita (21).

Foto: Guliver/Shutterstock

Slično iskustvo s Editom dijeli i Rebeka (22), kojoj je profesorica pomogla u izboru njezine profesije.

- Najdraža profesorica bila mi je profesorica Marija Dundović. Svojim načinom predavanja uspjela nas je sve zainteresirati te je dijelom zaslužna za ovo što trenutno studiram jer je odvojila vrijeme za razgovor i pomogla mi u izboru moje profesije. Ovom joj prilikom zahvaljujem - ističe Rebeka, koja je srednju školu pohađala u Osijeku.

Teza 2: Dobar profesor nadahnjuje svoje učenike te im prenosi ljubav prema gradivu.

Kako kaže iduća sugovornica, njezina profesorica prenijela joj je ljubav prema književnosti te je ostavila velik utjecaj na njezine stavove.

- Moja najdraža profesorica iz srednje škole bila je Claudia Matković Kukulj, profesorica hrvatskoga. Zbog nje sam zavoljela književnost i redovito čitala lektire jer je uvijek znala na zanimljiv način voditi raspravu o likovima iz knjige. Riječ je o profesorici koja je imala velik utjecaj na moje stavove i koje ću se uvijek s nostalgijom sjećati - govori Monika (27) iz Zagreba.

Foto: Guliver/Shutterstock

Osim Monike, svoje iskustvo podijelio je i Matej (24) iz Varaždina, čija je profesorica zbog zanimljivog načina predavanja utjecala na njegovu odluku prilikom izbora studija.

- Dora Jovanovska, profesorica informatike. Predavala je tek prvu ili drugu godinu, a bolje je prenosila znanje i imala volje za predavanjem više nego 90% ostalih profesora. Napravili smo sve gradivo, a opet imali vremena za igranje na računalima i slično. Definitivno je utjecala na moju odluku o upisu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) - objašnjava Matej.

Teza 3: Dobar profesor uči međusobnom poštovanju i izražavanju vlastita stava.

Idući sugovornik, Mislav (22) iz Našica, od svoje je najdraže profesorice dobio, kako kaže, savjet za cijeli život.

- Srednju školu pamtim po profesorici hrvatskog jezika, Martini Pavičić. Učenicima je bila odlična motivacija i uvijek je isticala kako prosjek i ocjene, iako su poželjne, nisu mjerilo znanja, pa tako ni uspjeha. Savjetovala nas je kako bismo trebali probati različita područja i graditi karijeru u onom koje nam se svidi - navodi Mislav.

Nominirajte najbolje profesore

Novo istraživanje otkrilo je kako su profesori čiji učenici postižu dobre rezultate na testovima iz matematike lošiji u stvaranju pozitivne atmosfere u učionici te da se učenici na njihovoj nastavi ne osjećaju sretnima. Međutim, s ovim se ne bi složili bivši učenici III. gimnazije Split, u koju je otišla nagrada NajProfesoru iz područja matematike u Hrvatskoj, Marinu Čali.

U sklopu Ininog projekta NajProfesor/ica, koji se provodi već osmu godinu zaredom, bivši učenici, a sadašnji studenti imaju priliku nominirati profesora ili profesoricu koji su u njima potaknuli želju za učenjem i napredovanjem te usadili ljubav prema prirodnim znanostima u područjima matematike, fizike i kemije.

Osim nagrade za NajProfesora iz matematike, ove je godine priznanje za područje fizike dobio Stjepan Sabolek iz Gimnazije Lucijana Vranjina Zagreb, a za područje kemije nagrađena je Senka Čale iz Medicinske škole Bjelovar. Kako kaže profesorica Čale, ovakva nagrada za nju je vrlo motivirajuća.

- Iznenadila me ova nagrada – do sada nisam ni znala da ovakav program nagrađivanja srednjoškolskih profesora za njihov trud i rad koji provodi Ina uopće postoji. Čast mi je primiti ovu nagradu koja je za mene, a vjerujem i za svakog profesora, vrlo motivirajuća. Zahvaljujem svojim bivšim učenicima – sadašnjim studentima koji su me nominirali za nagradu i Ini jer prepoznaje važnost veze između profesora i učenika - izjavila je Čale.

Ugodno iznenađen ostao je i NajProfesor iz fizike, Stjepan Sabolek.

- Bio sam jako uzbuđen, jer nisam znao da ću biti nominiran i mogu reći da me stvarno ganulo! Ovo je jedan odličan primjer kako treba povezivati obrazovanje i dobra poduzeća. Važno je da učenici, ali i mi profesori vidimo koje su njihove mogućnosti, gdje se mogu zaposliti i kakva ih budućnost čeka te da shvate važnost učenja i napredovanja. Hvala Ini i mojim učenicima - ističe Sabolek.

Foto: Pixell/Luka Stanzl

Ovaj projekt odlična je motivacija za sve profesore da se još više posvete angažmanu i radu u nastavi, a učenicima idealna prilika da im zahvale na uloženom trudu.