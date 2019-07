Škola za poželjeti: Njihovi učenici ne idu na burzu rada

Tehnička škola u Čakovcu trenutno se može pohvaliti s 834 upisana učenika koji su raspoređeni u 37 razrednih odjela. Jedini razlog zašto se ova već velika brojka ne povećava jest nedostatak kapaciteta za proširenje. Međutim, budući da je kandidirana za Regionalni centar kompetentnosti u području strojarstva, škola će imati priliku dograditi 10-ak novih prostorija - praktikuma, zbog čega će preostali zainteresirani budući školarci imati mogućnost upisivanja zanimanja koja se nude. U razgovoru s ravnateljem Draženom Blažekom doznali smo zašto iz ove škole izlaze samo najbolji.

Popunjena kvota već na ljetnom upisnom roku

Učenici Tehničke škole upisuju se u ukupno 13 zanimanja u 2 sektora te u program tehničke, odnosno prirodoslovno - matematičke gimnazije. Prirodoslovno matematička gimnazija, prijašnja tehnička gimnazija, namijenjena je učenicima koje zanima STEM područje – prirodoslovlje, tehnika i nove tehnologije te po završetku gimnazije imaju mogućnost upisa na sve visokoškolske ustanove (posebice tehničke fakultete). Sektor elektrotehnika - računalstvo u četverogodišnjim zanimanjima nudi smjerove tehničar za računalstvo, tehničar za mehatroniku te smjer elektrotehničar. Također, u istoimenom sektoru ponuđena su i trogodišnja zanimanja po JMO (jedinstven model obrazovanja) sustavu obrazovanja.

Tako elektroinstalateri, elektromehaničari i autoelektričari uz nastavu imaju i praktičnu nastavu tijekom obrazovanja u licenciranim radionicama izvan škole. U sektoru strojarstvo učenicima je ponuđeno četverogodišnje zanimanje strojarski računalni tehničar te trogodišnje zanimanje CNC operater. I u ovom sektoru omogućeno je pohađanje trogodišnjeg zanimanja po JMO sustavu za smjerove automehaničara, autolimara, bravara, strojobravara i tokara.

- Posljednje 3 godine nismo imali jesenski rok upisa jer smo već nakon 3-4 dana prijava imali popunjene sve raspoložive kapacitete. Konkretno, 26. 6. 2018. imali smo ukupno oko 500 prijava s 1. ili 2. izborom za upis u našu školu, a na raspolaganju je bilo oko 250 slobodnih mjesta - govori nam ravnatelj Blažeka o interesu za upis u ovu školu.

Foto: TŠČ

Nastava u suvremenim laboratorijima

Nastava se izvodi u ukupno 27 različitih prostorija. Od toga je 15 „klasičnih učionica“, a ostalo su laboratoriji, mahom opremljeni suvremenom opremom iz računalstva, strojarstva i elektrotehnike te posebice mehatronike. U svim klasičnim učionicama nalaze se projektor, bežični internet i računalo. Uz to, škola ima 5 informatičkih učionica i više od 250 računala. No nije oduvijek bilo tako.

- Prije 6, 7 godina imali smo oko 20 klasičnih učionica. Vlastitim ulaganjima i inicijativama potaknutima potrebama za praktičnim znanjima pretvorili smo njih 5 u laboratorije. Po nama, to je jedini ispravan put do boljih i primjenjivih znanja – što više samostalnog i praktičnog rada na suvremenoj opremi, to bolje - kaže ravnatelj Blažeka.

Kako usput navodi, njihovi nastavnici nisu isključivo i jedini izvor informacija, nego i koordinatori koji im prenose i onaj praktični dio znanja. Većinu strukovnih predmeta njihovi učenici imaju u laboratorijima, što znači da često imaju priliku samostalno raditi praktične stvari. Učenici u trogodišnjim zanimanjima u pravilu su 3 dana na nastavi u školi, a preostala 3 dana u tjednu na praktičnoj su nastavi u licenciranoj obrtničkoj ili školskoj radionici.

Novi kurikulum i sudjelovanje u projektima

Škola je do sada sudjelovala u 3 Erasmus+ „Mobility Bridge“ projekta, u sklopu kojih je oko 80 učenika boravilo na dvotjednoj praksi u Njemačkoj. Nekolicina je posljedično tamo i našla posao. Također, TŠČ je 2012. godine u partnerstvu sa školama iz Hrvatske i Slovenije u sklopu projekta IPA razvila novi kurikulum za zanimanje tehničar za računalstvo.

- Vrlo smo ponosni na ovaj program koji smo u suradnji s drugim školama uveli u redovni program sustava obrazovanja za zanimanje tehničar za računalstvo - govori ravnatelj Blažeka.

Nakon tog projekta proveden je još jedan IPAQ projekt „Modernizacija kurikuluma u području strojarstva“, koji je rezultirao izradom novih izbornih sadržaja, kao i nastavničkim priručnicima i pomagalima u području CNC i CAD tehnologija. No onaj najzahtjevniji i najznačajniji projekt tek je pred njima. - Na projekt Regionalni centar kompetentnosti iz strojarstva trebali bismo se kandidirati do jeseni 2019., a u najboljoj varijanti veći dio projekta trebao bi se realizirati do početka školske godine 2021./2022. - kaže ravnatelj Blažeka.

Foto: TŠČ

Iz klupa odmah na posao

TŠČ je najbolji objektivni pokazatelj kvalitetne povezanosti škole i gospodarstva.

- Zadnjih nekoliko godina učenici koji završavaju nastavu sredinom lipnja počinju raditi prvog sljedećeg dana, i to najčešće u poduzećima gdje su obavljali praktičnu nastavu. Tako da za njih moramo vrlo hitno nakon obrane završnog rada pripremiti svjedodžbe o završnom radu kako bi mogli što prije početi raditi - govori nam ravnatelj Blažeka.

Osim toga što vrlo brzo pronalaze posao nakon završetka škole, učenicima nisu strane ni poduzetničke vode.

- Teško mi je izdvajati bivše učenike, a danas uspješne poduzetnike, jer ih je uistinu puno. Mnogo je vlasnika firmi, a još više bivših učenika koji su danas nosioci glavnih poslova u firmama. Možda je najzvučnije ime naš bivši učenik Damir Sabol, osnivač i direktor firme ISKON, kao i vlasnici te istaknuti nosioci razvoja u poduzećima poznatih međimurskih firmi Tehnix, Sobočan Interijeri, TMT, Prominng, Novi Feromont, Komet, LPT i ostali - kaže nam za kraj ravnatelj Blažeka.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta treću godinu zaredom provodi projekt "Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja". U sklopu projekta sredstvima iz EU fondova (ESF) stipendiraju se učenici koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima te gospodarski subjekti koji primaju učenike na naukovanje.