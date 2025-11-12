Solarne elektrane za kućanstva: Što nakon ukidanja netiranja?
Od 1. siječnja 2026. očekuju nas nova pravila za kućanstva sa solarnim elektranama. Ukida se dosadašnji sustav 'netiranja', no postojeći korisnici i oni koji do 31. prosinca 2025. ishoduju priključenje za elektranu zadržat će stari model
Obitelj Horvat iz Zagreba prije pet godina je ugradila solarne panele na krov svoje kuće. Time su značajno smanjili troškove električne energije i postali gotovo neovisni o promjenama cijena energenata na tržištu. Struju dobivenu iz sunca koriste za napajanje kućanskih uređaja, grijanje i punjenje električnog automobila, a putem mobilne aplikacije redovito prate svoju proizvodnju i potrošnju.
U danima kad njihovi solari proizvedu više struje nego što potroše taj višak električne energije predaju u elektroenergetsku mrežu. Poslije, kad im zatreba, primjerice noću ili tijekom oblačnih dana, "povlače" je iz mreže natrag.
Taj postupak razmjene proizvedene i potrošene energije naziva se "netiranje" ili neto mjerenje, a omogućuje korisnicima da maksimalno iskoriste vlastitu proizvodnju električne energije i dodatno smanje račune.
Horvatovi će i u idućih deset godina nastaviti "prebijati" višak proizvedene energije na ovaj način, baš kao i 29.903 korisnika tzv. netiranja s ukupnom priključnom snagom u smjeru predaje od 240.818,25 kW, koliko ih je trenutno u Hrvatskoj.
Postojeći model obračuna također će se odnositi na sve one koji do kraja godine instaliraju elektranu, odnosno koji do 31. prosinca 2025. ishoduju Obavijest o mogućnosti priključenja od HEP ODS-a. Sva ta kućanstva moći će računati na veće uštede na računima za struju, brži povrat investicije i maksimalno iskorištavanje proizvedene energije, bez dodatnih troškova. Upravo zato ne čudi što je interes za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti kućanstava s vlastitom proizvodnjom posljednjih mjeseci povećan, a stručnjaci poručuju građanima da još nije kasno i da krenu u proceduru ugradnje solarne elektrane što prije.
Nova pravila u 2026. godini
Građani koji planiraju investirati u solarnu elektranu iduće godine dočekat će nova pravila. Naime, od 1. siječnja 2026. višak energije moći će se prodavati u mrežu po tržišnim, odnosno otkupnim cijenama, a preuzeta energija iz mreže plaćat će se po punoj cijeni s uključenom mrežarinom.
Ova promjena usklađena je s europskim smjernicama za poticanje obnovljivih izvora energije i veću energetsku neovisnost građana, a nagovješćuje novo razdoblje u kojem će glavnu ulogu imati baterijski sustavi.
Baterijski sustavi funkcioniraju poput kućnog "rezervoara" energije, koji višak proizvedene električne energije pohranjuje za neku drugu priliku, poput hladnih zimskih noći ili tijekom razdoblja viših tarifa. Osim što donose smanjenje troškova, veću neovisnost i fleksibilnost, takvi sustavi omogućuju dodatni izvor prihoda jer se višak proizvedene energije može prodavati opskrbljivaču električne energije.
U Hrvatskoj, primjerice, HEP Opskrba otkupljuje višak električne energije od kućanstava - tzv. kupaca s vlastitom proizvodnjom, a otkup je reguliran Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.
Kvalitetna oprema važan faktor
Uz baterijske sustave, ključnu ulogu u učinkovitosti i fleksibilnosti solarne elektrane ima odabir kvalitetne opreme. Posebno se ističu mikroinverteri, koji se postavljaju na svaki drugi panel, za razliku od centralnih invertera. Takav pristup omogućuje da svaki panel radi samostalno, povećava sigurnost i učinkovitost sustava, a istodobno olakšava buduće dogradnje, bilo da se dodaju novi paneli ili integrira baterijski spremnik, bez velikih zahvata.
Na domaćem je tržištu po korištenju mikroinvertera poznata tvrtka ENNA Next, s više od 3000 instaliranih elektrana i oko 150 dogradnji. Njihova rješenja potpuno su kompatibilna s baterijskim sustavima, a uz to dolaze s 25 godina jamstva na opremu i 10 godina osiguranja od elementarnih nepogoda. Takva kombinacija daje kupcima sigurnost i dugoročnu vrijednost, što je posebno važno kod ulaganja koja traju desetljećima. Stručnjaci iz ENNA Nexta savjetuju da potencijalni korisnici pažljivo prouče svu ponuđenu tehnologiju, kvalitetu podrške te reputaciju i pouzdanost ponuđača.
Ako niste u poziciji obitelji Horvat, sad je pravo vrijeme da razmislite o vlastitoj solarnoj elektrani. Do kraja 2025. još možete iskoristiti povoljniji model obračuna i osigurati sebi dugoročne uštede, veću neovisnost i čišću energiju za svoj dom. Međutim, ako solare planirate nekad u budućnosti, sustavi s baterijama za pohranu energije odlično je rješenje koje svakako treba uzeti u obzir.
Savjeti ENNA Nexta za štednju energije u kućanstvu
Bez obzira na to je li riječ o održavanju vlastite higijene, čišćenju doma ili korištenju kućanskih uređaja, male promjene u svakodnevnim navikama mogu dovesti do velikih energetskih ušteda, smanjenja računa i pomoći okolišu.
Ušteda toplinske energije
- Programirajte sobni termostat: noću ili dok ste odsutni, smanjite temperaturu na 16-18°C. Svaki stupanj iznad 20°C može dodati i do 10% na račun za grijanje.
- Novi kondenzacijski bojler smanjit će vam potrošnju plina i do 20%. Zato, ako ikako možete, zamijenite stari konvencionalni bojler novim.
- Sunčeva toplina tijekom sunčanog dana može zagrijati unutrašnjost doma i zamijeniti čak 12% energije za grijanje. Zato dignite rolete i razmaknite zavjese tijekom dana.
- Postavite reflektirajuću foliju iza radijatora kako biste spriječili gubitak topline prema hladnim zidovima.
- Redovito čistite i usisavajte radijatore - prašina smanjuje učinkovitost prijenosa topline.
Ušteda električne energije
- Odaberite kratke i niske temperaturne cikluse na perilicama. Svakako koristite eko ciklus ako imate tu opciju.
- Očistite filtre u uređajima kao što su perilica posuđa i perilica rublja. Smanjit ćete potrošnju struje, a ujedno smanjujete vjerojatnost da će se začepiti i pokvariti.
- Koristite kućanske aparate u razdobljima niže tarife električne energije, ako je moguće.
- Pokrenite perilicu posuđa tek kad je puna. Polovično punjenje troši jednaku količinu struje i tople vode kao potpuno punjenje - zato čekanje dok se ne napuni znači manje pranja.
- Zamijenite obične žarulje LED (štednim) žaruljama. Koristite rasvjetna tijela manje snage i redovito ih čistite jer zaprljanost smanjuje njihov učinak.
Svaki dio doma može pridonijeti smanjenju potrošnje energije ako se njime pažljivo rukuje. Uvođenje jednostavnih pravila donosi dugoročne koristi. Za više savjeta kliknite OVDJE!