Solarne elektrane za kućanstva: Što nakon ukidanja netiranja?

Obitelj Horvat iz Zagreba prije pet godina je ugradila solarne panele na krov svoje kuće. Time su značajno smanjili troškove električne energije i postali gotovo neovisni o promjenama cijena energenata na tržištu. Struju dobivenu iz sunca koriste za napajanje kućanskih uređaja, grijanje i punjenje električnog automobila, a putem mobilne aplikacije redovito prate svoju proizvodnju i potrošnju.

U danima kad njihovi solari proizvedu više struje nego što potroše taj višak električne energije predaju u elektroenergetsku mrežu. Poslije, kad im zatreba, primjerice noću ili tijekom oblačnih dana, "povlače" je iz mreže natrag.

Taj postupak razmjene proizvedene i potrošene energije naziva se "netiranje" ili neto mjerenje, a omogućuje korisnicima da maksimalno iskoriste vlastitu proizvodnju električne energije i dodatno smanje račune.

Foto: shutterstock

Horvatovi će i u idućih deset godina nastaviti "prebijati" višak proizvedene energije na ovaj način, baš kao i 29.903 korisnika tzv. netiranja s ukupnom priključnom snagom u smjeru predaje od 240.818,25 kW, koliko ih je trenutno u Hrvatskoj.

Postojeći model obračuna također će se odnositi na sve one koji do kraja godine instaliraju elektranu, odnosno koji do 31. prosinca 2025. ishoduju Obavijest o mogućnosti priključenja od HEP ODS-a. Sva ta kućanstva moći će računati na veće uštede na računima za struju, brži povrat investicije i maksimalno iskorištavanje proizvedene energije, bez dodatnih troškova. Upravo zato ne čudi što je interes za izdavanje elektroenergetskih suglasnosti kućanstava s vlastitom proizvodnjom posljednjih mjeseci povećan, a stručnjaci poručuju građanima da još nije kasno i da krenu u proceduru ugradnje solarne elektrane što prije.

Nova pravila u 2026. godini

Građani koji planiraju investirati u solarnu elektranu iduće godine dočekat će nova pravila. Naime, od 1. siječnja 2026. višak energije moći će se prodavati u mrežu po tržišnim, odnosno otkupnim cijenama, a preuzeta energija iz mreže plaćat će se po punoj cijeni s uključenom mrežarinom.

Ova promjena usklađena je s europskim smjernicama za poticanje obnovljivih izvora energije i veću energetsku neovisnost građana, a nagovješćuje novo razdoblje u kojem će glavnu ulogu imati baterijski sustavi.

Foto: shutterstock

Baterijski sustavi funkcioniraju poput kućnog "rezervoara" energije, koji višak proizvedene električne energije pohranjuje za neku drugu priliku, poput hladnih zimskih noći ili tijekom razdoblja viših tarifa. Osim što donose smanjenje troškova, veću neovisnost i fleksibilnost, takvi sustavi omogućuju dodatni izvor prihoda jer se višak proizvedene energije može prodavati opskrbljivaču električne energije.

U Hrvatskoj, primjerice, HEP Opskrba otkupljuje višak električne energije od kućanstava - tzv. kupaca s vlastitom proizvodnjom, a otkup je reguliran Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

Foto: shutterstock

Kvalitetna oprema važan faktor

Uz baterijske sustave, ključnu ulogu u učinkovitosti i fleksibilnosti solarne elektrane ima odabir kvalitetne opreme. Posebno se ističu mikroinverteri, koji se postavljaju na svaki drugi panel, za razliku od centralnih invertera. Takav pristup omogućuje da svaki panel radi samostalno, povećava sigurnost i učinkovitost sustava, a istodobno olakšava buduće dogradnje, bilo da se dodaju novi paneli ili integrira baterijski spremnik, bez velikih zahvata.

Na domaćem je tržištu po korištenju mikroinvertera poznata tvrtka ENNA Next, s više od 3000 instaliranih elektrana i oko 150 dogradnji. Njihova rješenja potpuno su kompatibilna s baterijskim sustavima, a uz to dolaze s 25 godina jamstva na opremu i 10 godina osiguranja od elementarnih nepogoda. Takva kombinacija daje kupcima sigurnost i dugoročnu vrijednost, što je posebno važno kod ulaganja koja traju desetljećima. Stručnjaci iz ENNA Nexta savjetuju da potencijalni korisnici pažljivo prouče svu ponuđenu tehnologiju, kvalitetu podrške te reputaciju i pouzdanost ponuđača.

Ako niste u poziciji obitelji Horvat, sad je pravo vrijeme da razmislite o vlastitoj solarnoj elektrani. Do kraja 2025. još možete iskoristiti povoljniji model obračuna i osigurati sebi dugoročne uštede, veću neovisnost i čišću energiju za svoj dom. Međutim, ako solare planirate nekad u budućnosti, sustavi s baterijama za pohranu energije odlično je rješenje koje svakako treba uzeti u obzir.