Split ovog ljeta ima u ponudi i kulturu, i sport, i glazbu! A ovo su datumi za sve navedeno

Na slavnom Peristilu već gotovo 2000 godina stoji sfinga. Starija je od tri tisućljeća i predstavlja najstariji arheološki artefakt u Splitu. U grad podno Marjana dopremio ju je iz Egipta rimski car koji je u Splitu ujedno sagradio najveću kuću za odmor u Hrvatskoj - palaču po kojoj je grad dobio ime, iz koje se poslije razvio te se prometnuo u jedinu antičku palaču tog tipa u kojoj još žive tisuće ljudi.

Paradoksalno, upravo je car Dioklecijan – poznat po progonima kršćana – udario temelje najstarijoj katedrali na svijetu, sv. Duje. A samo nekoliko kilometara uzvodno, zaštićena hladom Marjana, nalazi se i najmanja crkva u Dalmaciji. Crkva sv. Nikole stara je više od 900 godina, a toliko je mala da u nju jedva stane desetak ljudi.

Ništa manje nisu popularni ni glasoviti podrumi Dioklecijanove palače. Jeste li znali da u njima danas možemo uživati jer su stoljećima bili zatrpani i korišteni kao gradsko smetlište? Ponovno su otkriveni tek u 19. stoljeću, a otad su u njima, osim ljudi, za potrebe TV serije "Igra prijestolja" živjeli i legendarni zmajevi.

Želite li i vi krenuti stopama antičkih legendi, svakako vam preporučujemo da na vrijeme rezervirate svoj smještaj. Na Njuškalu ćete pronaći bogatu ponudu koja će vam pomoći da jednostavno i sigurno odaberete svoju bazu za istraživanje "najlipšega grada na svitu".

Grad sporta i igre

Split se s pravom diči i sportskim uspjesima. Čak 72 splitska sportaša osvojila su olimpijske medalje, što Split čini jednim od najtrofejnijih gradova svijeta po glavi stanovnika. A sport u ovom gradu živi i izvan dvorana i igrališta, pa tako i na plaži. Bačvice su dom su picigina, igre loptom u plićaku, koja je zbog jedinstvenosti uvrštena na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine. Ubrajate li se među fanove, svakako posjetite Svjetsko prvenstvo u piciginu, koji će ove godine na najpoznatijoj splitskoj pješčanoj plaži biti između 25. i 27. rujna.

Iako u Splitu ima dovoljno legendarnih priča, svakako kod domaćina provjerite zašto željeznu cijev koja se nalazi tik do palca Grgura Ninskog smatraju njegovim dislociranim falusom - možda je najpoznatija ona o nogometnom klubu Hajduk. Hajduk nije osnovan u Dalmaciji nego u Pragu, i to 13. veljače 1911. godine. Torcida, inače najstarija navijačka skupina na svijetu, osnovana je 39 godina poslije, i to u Zagrebu, a ime je dobila po portugalskoj riječi za navijače.

Kulturna metropola Dalmacije

No Poljud nije Meka u koju hodočaste isključivo zaljubljenici u nogomet. Tijekom ljetnih mjeseci na splitski travnjak slijeću tisuće hodočasnika druge vrste. Ultra Europe Festival, koji će biti od 11. do 13. srpnja u Splitu, svjetski je poznat po spektakularnim nastupima najvećih DJ-a, a njegov jedinstveni ambijent omogućava doživljaj glazbe i zabave kao nigdje drugdje.

Za ljubitelje kulturnih sadržaja tu je i Splitsko ljeto. Bogato kazališnim, glazbenim i plesnim programima, Splitsko ljeto i ove godine donosi bogatstvo kulturnih sadržaja. Ove godine organiziraju ga od 14. srpnja do 14. kolovoza. Osim toga, Split nudi mnoštvo filmskih i kulturnih događanja. Na Mediterranean Film Festivalu, koji traje od 12. do 21. lipnja, možete uživati u najnovijim filmovima koji odražavaju bogatstvo i raznolikost mediteranskoga kulturnog naslijeđa, a Dani Dioklecijana, koji traju od 1. do 31. svibnja, vraćaju posjetitelje u doba rimskog cara, kroz povijesne rekonstrukcije i festivale u čast jednog od najvažnijih vladara antike.

Osigurajte svoje mjesto pod suncem

Prema službenim podacima, Split je jedna od najposjećenijih hrvatskih turističkih destinacija, koja iz godine u godinu bilježi rekordnu posjećenost. Tijekom prošle godine Grad pod Marjanom posjetila su gotovo četiri milijuna ljudi, koji su ostvarili više od 20 milijuna noćenja!

Upravo zato najtoplije vam savjetujemo da pravodobno rezervirate svoj smještaj iz snova. Na Njuškalu ćete pronaći vrhunsku selekciju za svačiji džep. Neovisno o tome tražite li nostalgični "zimmer frei" ili ekskluzivni smještaj koji će vaše prijatelje na Instagramu ostaviti bez daha, Njuškalo je sjajna početna točka za kreiranje vašeg plana za godišnji odmor!