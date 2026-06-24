Spremni za ljeto: Kako na vrijeme uočiti i pravilno liječiti gljivične infekcije noktiju?

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Ljeti volimo pokazati stopala – lagane sandale, otvorene cipele i opušteni stil neizostavni su tijekom godišnjeg odmora. No što ako vas muči gljivična infekcija noktiju? Iako često nije tema svakodnevnog razgovora, riječ je o stanju koje pogađa značajan broj ljudi. Gljivične infekcije noktiju pojavljuju se kad gljivice nađu idealne uvjete za razmnožavanje ispod ili na površini nokta. U početku mogu biti gotovo neprimjetne - prvi znakovi uključuju promjene u boji nokta, povećanu debljinu, lomljivost ili zadebljane rubove.

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Kako nastaju?

Najčešće su zahvaćeni nokti na nogama, iako mogu zahvatiti i nokte na rukama. Infekcija nastaje kad se stvore uvjeti u kojima uzročnici gljivičnih infekcija mogu preživjeti i rasti – vlažno, toplo i zatvoreno okruženje pogoduje njihovu razmnožavanju. Gljivične infekcije najčešće ulaze kroz sitna oštećenja nokta ili kožu oko nokta. Čak i mala ogrebotina, posjeklina ili zadebljanje nokta može biti ulazna točka. Kod dugotrajnog nošenja zatvorene ili neprozračne obuće, često u kombinaciji s vlagom (npr. znoj, mokre čarape), gljivične infekcije pronalaze idealno mjesto za rast. Infekcije se mogu prenijeti i kontaktom s površinama na kojima gljivice opstaju – tuševi, bazeni, svlačionice.

Osim vanjskih faktora, na razvoj gljivičnih infekcija noktiju utječu unutarnji čimbenici: slabiji imunitet, bolesti poput dijabetesa ili cirkulacijskih problema, starenje, pa čak i genetika, sve to može povećati osjetljivost nokta na infekcije.

Što kažu stručnjaci?

Stručnjaci ističu da je higijena stopala i noktiju temelj prevencije. Redovito pranje stopala, sušenje između prstiju i nošenje prozračne obuće mogu značajno smanjiti rizik od razvoja gljivičnih infekcija noktiju.

Ako primijetite promjene na noktima, važno je da se odmah posavjetujete s dermatologom ili ljekarnikom. Pravodobno započeto liječenje ključno je za učinkovitost terapije.

Zašto liječenje ne treba odgađati?

Gljivične infekcije kože ne prolaze same od sebe. Štoviše, neliječene infekcije mogu se proširiti na okolnu kožu i druge nokte te predstavljati izvor zaraze za druge osobe.

U liječenju gljivičnih infekcija koriste se lokalni pripravci poput medicinskih lakova ili krema, a u ozbiljnijim slučajevima liječnik može preporučiti i sistemsku terapiju u obliku tableta. Koji pristup je najbolji, ovisi o težini infekcije, uzročniku i individualnim zdravstvenim faktorima.

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Biti strpljiv u liječenju

AMOFIN 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte iz Belupa namijenjen je liječenju gljivičnih infekcija noktiju u odraslih.

Prilikom korištenja Amofina važno je slijediti upute i biti strpljiv. Gljivične infekcije noktiju često zahtijevaju dugotrajno liječenje jer nokat raste sporo, a terapija treba pratiti rast zdravog nokta. Redovita kontrola napretka i dosljedna primjena mogu značajno pomoći u vraćanju zdravog izgleda nokta.

AMOFIN sadrži djelatnu tvar amorolfin koji pripada skupini lijekova pod nazivom antimikotici. Amorolfin uništava široki spektar gljivica koje uzrokuju infekcije nokta.

AMOFIN 50 mg/ml ljekoviti lak za nokte treba primijeniti na bolesnom noktu jedanput tjedno prema uputama.

Foto: Belupo

Liječenje je potrebno provoditi bez prekida sve do potpunog obnavljanja nokta i potpunog izlječenja zahvaćenih dijelova, a uobičajeno liječenje traje 6 mjeseci za nokte na rukama te od 9 do 12 mjeseci za nokte na nogama.

Osim što se primjenjuje samo jednom tjedno, važno je napomenuti da se Amofin ljekoviti lak za nokte može koristiti i uz kozmetički lak. Kozmetički lak smije se nanijeti 10 minuta nakon primjene Amofin ljekovitog laka za nokte.

Pakiranje lijeka sadrži sve potrebno za provođenje terapije: Ljekoviti lak, 10 špatula za nanošenje lijeka, 30 rašpica i 30 krpica za dezinfekciju nokta.

Amofin sadrži amorolfin. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Foto: Belupo





