Mnoge su žene zasigurno barem jedanput čule kako su muškarci bolji vozači od njih. Tu su i razni vicevi o Muji i Fati koji govore o toj temi, pa nije čudo što žene često propitkuju svoje vozačke sposobnosti. No razne studije govore drugačije. Tako su prema istraživanju o prevencijama ozljeda muški vozači automobila i kombija imali dvostruko veću stopu nesreća s ozbiljnijim ozljedama po prijeđenom kilometru. Prema tome, možemo zaključiti da su žene sigurniji i oprezniji vozači. A kad je riječ o kupnji novog automobila, na što sve obraćaju pozornost?

Novi pristup

Tijekom planiranja najnovijih ekoloških crossovera i SUV-ova, mnoge će automobilske kompanije posezati za neobičnim metodama kako bi svoje automobile prilagodile i ljepšem spolu, s obzirom na to da više od 65% kupaca novih vozila čine žene. Tako je jedna kompanija odlučila svoje muške line managere odjenuti od glave do pete u žensku odjeću, odvesti ih na manikuru te ih zamoliti da obuju visoke potpetice. Sve to da bi utvrdili kako bi se mogle osjećati žene ulazeći u crossover ili SUV. Takav pristup pomogao im je otkriti probleme s kojima se žene susreću pri ulasku i izlasku iz automobila te kako najefikasnije oblikovati kontrole na središnjoj konzoli.

"Žene su složenije od suknji, torbica i noktiju", kaže Brigid O'Kane, profesorica dizajna na Sveučilištu u Cincinnatiju. Unatoč tome, jednostavnost ulaska i korisno skladištenje u unutrašnjosti, uključujući prostor za torbicu, elementi su koji čine vozila posebno privlačnim za žene. Prema zaključku, žene imaju tendenciju ne samo vidjeti širu sliku nego i pažljivo pratiti detalje. Ovaj se pristup temelji na pretpostavci da žene obično imaju duži popis kriterija za kupnju od muškaraca.

Što je ženama najvažnije kod automobila?

Sigurnost, praktičnost i performans spadaju u prioritete žena kao kupaca, kažu stručnjaci. Uz navedene karakteristike tu su još stil, dizajn i izvedba, ali oni nisu od presudne važnosti. Žene znaju što žele kad je riječ o sigurnosti i tu su rijetko spremne na kompromise. Kad je sigurnost u pitanju, možemo reći da tu žene brzo postaju stručnjaci.

Drugim riječima, na sve će obratiti pozornost, od rezultata ispitivanja vezanih za sudare do dodatnih sigurnosnih značajki, poput bočnih zračnih jastuka i najnovijih sustava privezivanja autosjedalica. Da je ženama to od iznimne važnosti znaju i u Daciji. Zato su u novi Dacia Sandero Stepway, robustan i svestran crossover modernog izgleda, uvrstili sigurnosne značajke poput 6 zračnih jastuka, sustav aktivnog kočenja u slučaju nužde (AEBS), upozorenje na mrtvi kut, pomoć pri kretanju na uzbrdicu, sustav pomoći pri parkiranju sprijeda i straga s kamerom na vožnju unatrag te E-call (automatski poziv u nuždi).

Nakon sigurnosti, ženama je na drugom mjestu količina prostora u automobilu, odnosno praktičnost. Naime, važno im je imati dovoljno prostora kako bi mogle, primjerice, odložiti stvari nakon kupnje ili potrepštine za djecu. Ne samo da žele velik prtljažnik nego će obratiti pozornost i na pametnu konfiguraciju interijera, tako da sve ima svoje mjesto, od mobitela do torbice. Uz praktičnost, ženama je bitan i izvrstan performans, ali i sve više ekološka prihvatljivost jer prilikom odabira novog automobila uzimaju u obzir sve, od štednje goriva do samog upravljanja automobilom.