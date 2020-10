Stručnjak otkriva: Ovo su mitovi o autolimarskim popravcima u koje ne trebate vjerovati

Činjenica je da su oštećenja uobičajen dio posjedovanja motornog vozila, no danas ih je moguće popraviti s izuzetno dobrim rezultatima. Čuvajte se popravaka na brzinu ''pod strehom" jer su takvi popravci najskuplji - savjetuje stručnjak

<p>Trenutak nepažnje, tipkanje po mobitelu ili jedan krivi potez dovoljni su da <strong>napravimo štetu</strong> na svom limenom ljubimcu. Bilo da je riječ o sitnoj ogrebotini, malom udubljenju na limu ili nekoj većoj šteti, ta nas situacija uvijek izbaci iz takta. Možda isprva oštećenje izgleda kao nešto veliko, ali s modernim tehnologijama i spretnim rukama majstora moguće je napraviti toliko <strong>dobar popravak</strong> da nećete niti zamijetiti da dio nije zamijenjen nakon što se sve popravi i lakira.</p><p>Međutim, vlasnici automobila često ne misle tako i vjeruju u mnoge zablude o <strong>autolimarskim popravcima</strong>, primjerice da nakon popravka auto više nije siguran kao prije. <strong>Ivica Vrbančić</strong>, limar iz <a href="https://www.autozubak.hr/" target="_blank">AutoZubaka</a> otkrio nam u što ne trebamo vjerovati kad je riječ o limariji na autu. </p><h2>Najčešće zablude o popravku limarije</h2><p>Vlasnici automobila često imaju problem s popravkom limarije misleći da je to krpanje i da auto nakon popravka više nije siguran kao prije. Međutim, vješt limarski popravak odlično je rješenje jer autu vraća i estetsku i uporabnu vrijednost uz niže troškove, otkrio nam je <strong>Ivica Vrbančić</strong>.</p><p>- Ako je poštovan proces popravka koji propisuje proizvođač i ako se koriste originalni dijelovi, onda nema straha jer auto i dalje ispunjava svoje sigurnosne standarde - rekao nam je.</p><p>Osim sigurnosti automobila, limar nam je otkrio da kupci često zaziru od kupnje popravljanog automobila jer smatraju da lim nakon popravka <strong>brže hrđa</strong> i da je dio bolje <strong>zamijeniti nego popraviti</strong>. To je točno, ali ne u potpunosti. </p><p>- Ako se popravak izvede prema pravilima struke, čak i ako je nakon skidanja sloja cinka bio zagrijavan i savijan, on se može ponovno tretirati cinkom. Više je načina: klasičnim topljenjem cinka i brušenjem ili korištenjem posebnih sprejeva. Tek potom slijedi lakiranje. Taj složeni proces uvelike usporava koroziju, ali popravak traje malo dulje. Kad je riječ o popravku i zamjeni dijelova, uvijek je bolje popraviti što manji dio. Ekonomski je<strong> isplativije</strong>, a i radi se na manjoj površini - objasnio nam je Vrbančić i dodao da <a href="https://www.autozubak.hr/?utm_source=native&utm_medium=24%20sata&utm_campaign=autozubak&utm_content=autozubak_722953" target="_blank">autolimarski popravak</a> iziskuje<strong> iskustvo, strukovno znanje</strong> i dozu obrtničke spretnosti.</p><p>Još jedna od čestih zabluda o popravku limarije na autu jest da su <strong>aluminijske karoserije </strong>bolje. Limar Vrbančić tvrdi da je i to točno, ali samo djelomično. - One ne hrđaju u klasičnom smislu. Ali se zato svaki popravak izvodi puno teže. Proces je različit, koriste se zakovice, ljepilo ili posebna zavarivanja. Dakle, to opet donosi <strong>više troškove</strong> popravka. Aluminijska karoserije nikako nije “fušerski” posao, tu se traži moderna tehnologija. Iako su proizvođači imali svojevrsni mali ''bum'' aluminijskih karoserija, sad se to svodi na blatobrane i haube skupljih modela, objašnjava. </p><h2>''Fušeri'' su jeftiniji od majstora</h2><p>Biti vrhunski autolimar nije lako, a to je ujedno razlog zbog kojeg ljudi imaju<strong> loša iskustva</strong>. ''Fušeri'', popravci na brzinu "pod strehom", loše sklepani automobili na kojima poslije puca kit – sve su to rezultati traženja što jeftinijeg popravka "bez računa". </p><p>- ''Fušeri'' su jeftiniji od majstora, ali <strong>nisu povoljniji</strong>, a to je u konačnici ipak najvažnije i riječ je o golemoj razlici! Iako se limarija može raditi i u klasičnoj garaži, za razliku od lakiranja, ''fušeri'' su nerijetko brzopleti i svoje vrijeme 'pune' tako da prodaju jeftine popravke. Najčešća su kemijanja sa zamjenskim dijelovima <strong>lošije kvalitete, </strong>koji na kraju prije zahrđaju, ne pristaju autu idealno zbog nejednakih zazora, tanjeg su lima i slično. Obično su u sprezi s 'lakirerima', koji to fino debelo namažu kitom i popravak izdrži do prve zime - upozorio je Vrbančić.</p><p>Zato prije nego što se odlučite na "make over", pripazite kome svog limenog ljubimca dajete u ruke jer manje u praksi često znači više.</p>