Svadbe, pričesti, krizme, rođendani: Kako kupiti odijelo koje stoji kao saliveno?

S popuštanjem mjera uvedenih zbog koronavirusa, svoja vrata napokon su otvorile svadbene dvorane, restorani i crkve, pa se tako, na veselje mnogih, vraćamo starim navikama i običajima. A za te posebne prilike uobičajeno je nositi prigodnu odjeću

<p>Bilo da je riječ o vjenčanju, krštenju, sprovodu, intervjuu za posao ili proslavi rođendana, svima je zajedničko vječno pitanje - <b>što odjenuti?</b> Biti lijepo i ukusno odjeven te znati osnovna pravila odijevanja za posebne prilike oduvijek je bila i stvar <a href="https://www.varteks.com/kultura-odijevanja/" target="_blank">kulture odijevanja</a>. Iako smo u ovo suvremeno doba mnogo opušteniji, neke smjernice za odijevanje u posebnim prilikama i dalje su poželjne.</p><p>Odijela su najčešći izbor za sve prilike, no odabir onog odgovarajućeg ponekad predstavlja <b>pravi izazov</b>. Kako bismo doznali koji <i>dress code</i> i kakvo odijelo zahtijeva određena prigoda, posavjetovali smo se s uglednom stručnjakinjom, kreativnom direktoricom Varteksa <b>Martinom Vrdoljak Ranilović</b>.</p><h2>Pravilo manje je više</h2><p>Odabir kvalitetnog i lijepog odijela stvar je osobnog ukusa, a stilsko pravilo koje uvijek vrijedi glasi: „manje je više“.</p><p>No odijelo se prilagođava i potrebama određene prigode. Smoking je, primjerice, primjeren za<b> ceremonijalna događanja</b> od visokog značaja, bilo da je riječ o balu, inauguraciji, promociji ili diplomatskom prijemu, a <b>vjenčanja</b> su danas posebna priča – iako se i dalje često nose smokinzi, mladoženjino odijelo mora biti svečano i usklađeno sa stilom vjenčanice njegove odabranice.</p><p>Ceremonijalna i smoking odijela zahtijevaju malo stroži look, pa je za ulogu mladoženje dobar odabir nositi<b> prsluk</b>, košulju s lomljenim ovratnikom i svečanu <b>ascot kravatu</b>.</p><p>- Ako ste dio <b>klasične ceremonije vjenčanja,</b> prvi izbor je smoking odijelo ili neko drugo jednobojno tamnije odijelo. No današnja vjenčanja sve više imaju tematski karakter - ako je vjenčanje zamišljeno u boho stilu, dopušteni su opušteniji modeli i slobodnije kombinacije – tumači naša sugovornica.</p><p>Za <b>maturante</b> je važno da odijelo bude<b> praktično i izdržljivo</b> te da ima <b>wow efekt</b>. A kad već kupujete maturalno odijelo, dobro je odabrati ono koje će odgovarati i za neke druge prigode.</p><p>- Razmislite o odijelu, ili barem sakou, koje ćete moći odjenuti i nakon maturalne večeri.</p><h2>Najkvalitetnije tkanine i bezvremenske boje</h2><p>Postoje boje koje ne poznaju sezonske granice, a to se odnosi na<b> crna, siva i plava odijela</b>, na kojima se razlike raspoznaju u nijansama i trendi krojevima.</p><p>- I dalje je vrlo popularna otvoreno plava boja odijela, a ove sezone nose se i odijela boje <b>pistacije, bijela, prljavobijela, svijetloplava</b> – priča nam Martina.</p><p>A što se kopčanja tiče, uz klasične jednoredne sakoe, apsolutni hit sezone su <b>sakoi dvorednoga kopčanja</b>, jednobojni ili s kariranim dezenom, koji lijepo pristaju vitkim muškarcima.</p><p>Najbolja odijela izrađena su od tkanina <b>prirodnog podrijetla</b>.</p><p>- Vuna, lan, pamuk i njihove mješavine tkanine su koje propuštaju zrak i toplinu te omogućuju vašem tijelu da diše.</p><p>Vunene tkanine danas su lagane i sofisticirane, pa tako vrhunski talijanski proizvođači proizvode visokokvalitetne tkanine koje zovemo <b>„hladna vuna“</b>, a od kojih su izrađena ugodna<b> ljetna odijela</b>.</p><p>- Finoću tih tkanina možete prepoznati po oznakama 100's, 110's, 120's - što je broj veći, to znači da je numeracija, tj. finoća tkanine, veća. No treba voditi računa o tome da je numeracija 100's dobra za odijelo koje ćete nositi češće, a numeracija 120's za odijela koja ćete nositi samo u posebnim prigodama.</p><p>S dolaskom ljeta odličan izbor su i <b>lanena ili pamučna odijela</b>, koja diktiraju <b>casual izgled</b>, s obzirom na to da su to tkanine koje su pomalo specifične za izradu odijela.</p><p>- To su tkanine koje imaju opušteniji, malo namreškan i pogužvan izgled, što je za odjeću izrađenu od tih tkanina normalno i preporučljivo.</p><h2>Što je odijelo bez košulje i kravate?</h2><p>Naravno, odijelo ne čine samo sako i hlače - za savršen dojam bitno je <b>uskladiti košulju i kravatu</b>.</p><p>- Odaberite kravatu koja nije debela kako biste je mogli vezati u <b>dupli čvor, </b>koji uvijek izgleda elegantnije. Dužina kravate treba biti do početka pojasnice hlača ili remena - objašnjava Martina.</p><p>Svaka modna godina drukčija je od prethodne, pa se tako ove godine nose i <b>džepne maramice</b>, koje moraju biti tonski usklađene, obično u boji odijela ili nekoj kontrastnoj boji. Ipak, najčešće se nose bijele džepne maramice u formi pravokutnika koji viri 1 cm, kao vrpca.</p><p>- Neka odijela već imaju ušivenu džepnu maramicu, a postoje i odijela čiji je unutarnji dio džepića izrađen od dekorativne tkanine pa se može, po potrebi i želji, izvući i njime formirati džepna maramica.</p><p>Odabir<b> efektne košulje</b> često zadaje glavobolje - uz kravatu se preporučuje nositi jednobojne košulje položena ovratnika.</p><p>- U kombinacijama bez kravate može se odabrati i košulja vrlo decentnog dezena.</p><p>Uz smoking odijelo uvijek se bira <b>smoking košulja</b> s lomljenim ovratnikom i leptir mašnom, koja je najčešće crna, jednobojna.</p><p>- Ponekad se uz smoking odijelo može nositi bijela ili crna košulja s uskom crnom kravatom.</p><p>Mlađi ljudi vole<b> ležernije kombinacije sakoa i hlača</b> različitih dezena i boja, a kombiniranje više elemenata može pojačati ukupan dojam.</p><p>- Blejzer uz lijepe casual hlače, jednobojnu košulju i džepnu maramicu može izgledati vrlo sofisticirano – savjetuje naša stručna sugovornica.</p><p>Ovisno o kojoj je svečanosti riječ, ali i o <b>vašoj dobi te stilu odijevanja</b>, odabir odijela ne treba stvarati muke.</p><p>- Važno je kakve ste građe i kakav stil odijevanja preferirate. Ako ste klasičar, najbolje je odabrati jednobojno odijelo u crnoj, sivoj ili plavoj boji, jednorednoga kopčanja, koje može biti opuštenije (regular fit) ili uže (slim fit). A oni skloni modnim izazovima mogu odabrati odijelo s <b>diskretnijim ili jačim dezenom</b>.</p><p>Uz savjete naše stručne sugovornice sigurni smo da ćete lakše odabrati odijelo koje odgovara prigodi i zasjati, kako i priliči.</p>